Nóng: CLB Công an TP.HCM và Becamex TP.HCM nhập cuộc, V-League cực khó đoán

V-League 2025 - 2026 có 2 đội bóng cùng mang tên TP.HCM

Lễ bốc thăm V-League 2025 - 2026 đã diễn ra chiều 14.7 tại Hà Nội. Tại đây, 2 cái tên mới mẻ đã được giới thiệu trước công chúng, đó là CLB Becamex TP.HCM và Công an TP.HCM.

CLB Becamex TP.HCM với tiền thân là Becamex Bình Dương. Đội Bình Dương từng vô địch V-League 2007, 2008, 2014, 2015 và là đội bóng giàu truyền thống thứ hai giải đấu (chỉ sau CLB Hà Nội với 6 lần chinh phục V-League).

CLB Becamex Bình Dương (áo trắng) đổi tên thành Becamex TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Sau khi tỉnh Bình Dương cùng với Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập và trở thành một phần của TP.HCM, ban lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương đã gửi văn bản lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để xin đổi tên thành CLB Becamex TP.HCM. Sau khi được cả VFF và VPF chấp thuận, đội bóng đã mang tên mới, chính thức tham chiến V-League mùa này với cái tên Becamex TP.HCM. Đội sẽ tiếp tục thi đấu tại sân Gò Đậu.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM tiền thân là CLB TP.HCM. Đội bóng có biệt danh "Chiến hạm đỏ" dự V-League với cái tên mới, hứa hẹn cùng CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) tạo nên trận derby thú vị. CLB Công an TP.HCM từng là tên tuổi lớn ở V-League, cùng với CLB CAHN, Thể Công Viettel, Hải quan TP.HCM hay Tổng cục Đường sắt tạo ra những màn so tài nảy lửa ở giải A1 vô địch quốc gia. Nhiều khả năng, lực lượng ban lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ của đội Công an TP.HCM sẽ thay đổi.

Như vậy, lần đầu tiên sau 3 năm, bóng đá TP.HCM sẽ dự V-League với 2 đại diện. Giai đoạn gần nhất TP.HCM có 2 đội cùng đá V-League là 2017 - 2022, với 2 cái tên CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn. Năm 2022, CLB Sài Gòn xuống hạng và giải thể, trong khi đội TP.HCM trụ hạng, duy trì đến giờ và đổi tên thành CLB Công an TP.HCM.

Đội Công an TP.HCM sẽ tiếp tục chơi trên sân nhà Thống Nhất, nơi CLB Trẻ TP.HCM cũng đang sử dụng ở giải hạng nhất.

V-League 'nóng' từ vòng 1

Tại lễ bốc thăm, lịch thi đấu V-League 2025 - 2026 đã được xác định.

Ở vòng 1, tâm điểm là trận "đại chiến" giữa CLB CAHN và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. CLB Hà Nội sẽ làm khách trên sân Thống Nhất của CLB Công an TP.HCM. Đương kim vô địch Nam Định so tài Hải Phòng trên sân Lạch Tray. HAGL tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân Pleiku.

Lịch thi đấu vòng 1 ẢNH: HỒNG NAM

CLB Thanh Hóa đá sân nhà tiếp đón Đà Nẵng. Quảng Nam đối đầu SLNA. Cuối cùng, tân binh giàu tham vọng Ninh Bình sẽ so tài CLB Hà Tĩnh, đội bóng bất bại cả lượt đi mùa trước.

V-League 2025 - 2026 khởi tranh vào ngày 15.8.2025 và khép lại vào ngày 20.6.2026. Đáng chú ý, năm nay giải sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp (thay vì 1 suất trực tiếp, 1 suất play-off như mọi năm).