Đội tuyển nữ Thái Lan suốt 10 năm chưa thể thắng nổi Việt Nam: Lại thêm một lần thua đau!

Đội tuyển nữ Việt Nam tạo thế trận áp đảo

Lượt đấu cuối cùng của bảng A chỉ còn mang tính chất phân định ngôi nhất nhì để xác định cặp đấu bán kết, khi cả đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan đều đã chắc suất đi tiếp. Với việc hơn đội chủ nhà 1 bàn thắng, Thái Lan nắm lợi thế và chỉ cần hòa Việt Nam để giành ngôi đầu bảng A.

Trước trận này, Thái Lan đang xếp trên đội tuyển nữ Việt Nam nhờ số bàn thắng nhiều hơn



Sắc đỏ ngập tràn sân Lạch Tray (Hải Phòng) tối nay ẢNH: MINH TÚ

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng

Trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải chiến thắng để khẳng định vị thế số 1 khu vực, đồng thời để gặp đối thủ có thể "dễ thở" hơn ở bán kết. Tuy nhiên, bảng B vẫn rất khó đoán, khi chưa đội nào chắc suất đi tiếp và cả ba đội U.23 Úc, Myanmar, Philippines đều mạnh, nên dù gặp đối thủ nào, đội tuyển nữ Việt Nam cũng không thể lơ là.

HLV Mai Đức Chung vẫn rất nhiệt huyết ở tuổi 74 ẢNH: MINH TÚ

Huỳnh Như lĩnh xướng hàng công đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Ngay từ đầu hiệp 1, Thái Lan chủ động tấn công, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một vài tình huống sóng gió trước khung thành Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm rõ ràng đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà, khi Bích Thùy có cú dứt điểm ở phút 11. Dù không bị kèm cặp, cú sút vội của Bích Thùy lại đưa bóng vọt lên trời.

Bích Thùy (số 23) bỏ lỡ đáng tiếc ẢNH: MINH TÚ

Sau đó, Việt Nam liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn, nhưng phải đến phút 36, đội chủ nhà mới có bàn thắng mở tỷ số. Huỳnh Như thực hiện đường chuyền dài từ cánh phải, vượt qua hậu vệ đối phương rồi căng ngang vừa vặn vào trong cho Thu Thảo, người nhanh chân đệm bóng ghi bàn, khiến thủ môn Thái Lan không kịp phản ứng.

Bàn thắng duy nhất của trận được ghi do công của Thu Thảo

Thu Thảo (số 17) mở tỷ số trận đấu ẢNH: MINH TÚ

Niềm vui của các cô gái Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam có thêm cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt, nhưng các chân sút chủ nhà không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn cách biệt cho đội chủ nhà.

Đội tuyển nữ Thái Lan vô vọng tìm bàn gỡ

Sang hiệp 2, Thái Lan gia tăng sức ép, dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ không thể tạo ra quá nhiều cơ hội đáng chú ý về phía khung thành thủ môn Kim Thanh. Trong khi đó, hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi chắc chắn và mạch lạc, kiên cường trước các đợt tấn công của đối phương. Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chọn lối chơi chắc chắn với đội hình lùi thấp, đồng thời chờ đợi cơ hội để triển khai các đợt phản công nhanh từ phía Huỳnh Như và các đồng đội.

Đội tuyển nữ Thái Lan dồn lên tấn công ở hiệp 2 nhưng không tạo được nhiều tình huống sắc nét

Phút 68, huấn luyện viên Mai Đức Chung thực hiện những thay đổi chiến thuật khi rút Bích Thùy và Hải Linh ra sân, thay vào đó là Thanh Nhã và Vạn Sự. Những sự thay đổi này giúp đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng tạo ra sóng gió về phía khung thành Thái Lan. Phút 73, Hải Yến vào sân thay Huỳnh Như, tăng cường sự sắc bén cho hàng công. Phút 83, Thanh Nhã thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp, tuy nhiên bóng lại đi vào cạnh lưới trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Việt Nam.

Hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi vững vàng

Những phút cuối trận, Thái Lan nỗ lực tạo ra một số tình huống tấn công, nhưng không có pha bóng nào thực sự đe dọa được khung thành đội chủ nhà. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam, giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi đầu bảng A. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B ở bán kết. Ở trận đấu còn lại của bảng A, đội tuyển nữ Campuchia và Indonesia chia tay giải với 1 trận hòa, mỗi đội ghi được 1 bàn thắng.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chờ xem đối thủ ở bán kết là đội nào trong số các đội U.23 Úc, Myanmar và Philippines

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày mai (13.8), trận đấu giữa U.23 Úc và Timor Leste sẽ diễn ra. Đội bóng đến từ Úc được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng, và cục diện bảng B sẽ được xác định trong trận đấu còn lại giữa đội tuyển nữ Philippines và Myanmar diễn ra cùng giờ. Cơ hội đang được chia đều cho cả 3 đội và chưa thể đoán trước được đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nào ở bán kết.