Nhà vô địch U.23 Đông Nam Á của PVF-CAND: 'Không ngại ngoại binh V-League'

'PVF-CAND đã chuẩn bị nghiêm túc'

"Dù chỉ có 2 tuần chuẩn bị, nhưng tôi và đồng đội đã chuẩn bị nghiêm túc và đầy khát khao trong lần đầu bước đến sân chơi V-League. Mục tiêu của tôi cùng CLB PVF-CAND là chơi tốt từng trận một, nỗ lực vượt qua thử thách trước mắt", trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chia sẻ tại lễ xuất quân CLB PVF-CAND.

Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 cùng U.23 Việt Nam, Nguyễn Hiểu Minh đón nhận niềm vui bất ngờ khi cùng PVF-CAND có suất dự V-League. Đây là lần đầu tiên, PVF-CAND có mặt ở hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (số 4) là trụ cột PVF-CAND ẢNH: VFF

Để chuẩn bị cho V-League, CLB PVF-CAND đã chiêu mộ nhiều gương mặt kỳ cựu như Đỗ Văn Thuận, Trương Văn Thái Quý, Hoàng Vũ Samson, Joseph Mpande kết hợp với trục đội hình quen thuộc mùa trước như thủ môn Phí Minh Long, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Huỳnh Công Đến hay tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Theo trung vệ Hiểu Minh, việc chuẩn bị mùa giải V-League không khác biệt quá nhiều so với giải hạng nhất.

"V-League hay hạng nhất đều nằm trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nên quá trình chuẩn bị không có nhiều khác biệt. Chỉ có đôi chút thay đổi khi mùa này PVF-CAND có ngoại binh, nên sự cạnh tranh trong tập luyện sẽ cao độ hơn", Hiểu Minh trải lòng.

Trung vệ Hiểu Minh đã khẳng định năng lực ở giải trẻ khi cùng U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á. Cầu thủ của PVF-CAND đá chính 4 trận, ghi 2 bàn. Anh là miếng ghép quan trọng ở hàng thủ ba người, được HLV Kim Sang-sik đánh giá là có triển vọng tiến xa.

Mùa trước, Hiểu Minh cũng đoạt danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng nhất" với 20 trận cho PVF-CAND. Tuy nhiên mùa này, Hiểu Minh không còn đối đầu với tiền đạo nội hạng nhất, mà phải giáp mặt với những mũi công nổi tiếng tại V-League, trong đó có nhiều ngoại binh tên tuổi.

PVF-CAND bước lên V-League với đội hình trẻ trung ẢNH: PVF-CAND

"Việc đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp, trong đó có nhiều ngoại binh ở V-League, không phải là áp lực với tôi. Ngược lại, đây là cơ hội để tôi phát triển bản thân nhiều hơn, trưởng thành và hoàn thiện hơn nhờ được thi đấu ở môi trường có cường độ cao, có nhiều cầu thủ đẳng cấp như V-League", trung vệ Hiểu Minh trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên. "Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu sẽ là cơ hội để tôi nỗ lực, cố gắng nhiều hơn".

Hoàng Vũ Samson: 'Tham vọng của tôi là ghi 10 bàn ở V-League'

Hoàng Vũ Samson là một trong những tân binh đáng chú ý nhất của CLB PVF-CAND ở V-League 2025 - 2026. Samson từng khoác áo Hà Nội, Đồng Tháp, Quảng Nam, TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM). Với 15 năm gắn bó với V-League, Samson là nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất với 230 pha lập công.

"Điều đầu tiên và rõ ràng nhất tôi cảm nhận được ở các cầu thủ trẻ CLB PVF-CAND là nhiệt huyết và năng lượng. Đây là tập thể rất giàu năng lượng và sức chiến đấu", Hoàng Vũ Samson khẳng định.

"Tại PVF-CAND, tôi vẫn đang tập luyện và chuẩn bị nghiêm túc để thích nghi. Tôi có tham vọng riêng cho mình, đó là ghi bàn và ghi bàn để mang về thành quả cho CLB. Samson sẽ tập trung vào nhiệm vụ của mình".

Chân sút Hoàng Vũ Samson cũng tự đặt mục tiêu sẽ ghi 10 bàn ở V-League và sẽ dùng kinh nghiệm để hỗ trợ PVF-CAND. "Với quá trình chuẩn bị cả về thể chất lẫn kỹ chiến thuật, tôi đã sẵn sàng", Samson cho biết.