Thiếu tướng Lê Vân nói điều tâm huyết, HLV Thạch Bảo Khanh: 'PVF-CAND sẽ tạo bất ngờ ở V-League'

Thiếu tướng Lê Vân: 'Được thi đấu ở V-League là vinh dự với CLB PVF-CAND'

Chiều 12.8, CLB PVF-CAND đã xuất quân trước thềm mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025 - 2026. Đây là lần đầu trong lịch sử, PVF-CAND góp mặt tại V-League. Mùa trước, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh về ba ở giải hạng nhất, sau đó đoạt vé dự V-League do CLB Quảng Nam bỏ giải, còn Trường Tươi Đồng Nai không nhận suất dự.

"Được thi đấu tại V-League là niềm vinh dự lớn và là cột mốc phát triển quan trọng của CLB. Chúng tôi xác định tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, bản sắc riêng và sự cống hiến là nền tảng để chinh phục những mục tiêu cao hơn", thiếu tướng Lê Vân, Chủ tịch CLB PVF-CAND khẳng định.

Tại buổi lễ, CLB PVF-CAND đã công bố đội hình của hai đội bóng trong mùa giải mới, bao gồm nhiều gương mặt quen thuộc cũng như các bản hợp đồng mới chất lượng. CLB PVF-CAND là đơn vị duy nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có đội một đá V-League và đội trẻ đá hạng nhất.

Theo lãnh đạo CLB PVF-CAND, đội đã gấp rút chuẩn bị để mùa giải V-League 2025 - 2026 đạt kết quả tốt nhất. Dù chỉ chuẩn bị trong 8 ngày, nhưng đội đã hoàn thành đội hình. ẢNH: CLB PVF-CAND

Cụ thể, CLB PVF-CAND sẽ tranh tài tại V-League và Cúp quốc gia. Đội Trẻ PVF-CAND sẽ thi đấu tại giải hạng nhất.



Tại buổi lễ, CLB PVF-CAND giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới và bộ trang phục thi đấu mới, biểu tượng cho tinh thần chiến đấu không ngừng và sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại.

Kết thúc buổi lễ, trong không khí trang trọng, đại diện Lãnh đạo Bộ Công an đã phát biểu, giao nhiệm vụ và kỳ vọng hai CLB sẽ phát huy truyền thống, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ và đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

HLV Thạch Bảo Khanh: 'CLB PVF-CAND muốn trụ hạng, nhưng là trụ hạng bền vững'

Chia sẻ với báo chí, HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định dù chỉ có 3 tuần chuẩn bị cho V-League, nhưng PVF-CAND đã sẵn sàng.

"Trong 3 tuần qua, tôi cảm nhận được tinh thần tập luyện và khát khao thi đấu tại V-League của cầu thủ. Toàn đội đã sẵn sàng. Mục tiêu của CLB PVF-CAND là giành vị trí cao nhất có thể. Đương nhiên PVF-CAND sẽ nỗ lực trụ hạng, nhưng là 'trụ hạng bền vững' ở V-League", HLV Thạch Bảo Khanh trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về mục tiêu mùa giải.

HLV Thạch Bảo Khanh ẢNH: CLB PVF-CAND

Để chuẩn bị cho V-League, PVF-CAND đã mang về một loạt cựu binh như Nguyễn Văn Dũng, Trương Văn Thái Quý, Đỗ Văn Thuận, Đỗ Sỹ Huy, Hoàng Vũ Samson... cùng với Joseph Mpande, Almarido, Alain. "Các ngoại binh đều có ít nhất 1 năm đá V-League. Còn các cầu thủ kinh nghiệm giúp PVF-CAND có sự cân bằng về đội hình. PVF-CAND có nhiều cầu thủ trẻ, do đó, có các cầu thủ lớn tuổi và ngoại binh sẽ giúp PVF-CAND cân bằng hơn. Hy vọng nhóm cựu binh và cầu thủ trẻ có thể hỗ trợ nhau", HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ.

PVF-CAND đang sở hữu nhiều gương mặt vừa cùng U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á như Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc...

"Các cầu thủ trẻ vừa đá giải U.23 Đông Nam Á và U.21 quốc gia, do đó, không cần đặt nặng khâu chuẩn bị thể lực. Họ đã có trạng thái thi đấu rồi. Toàn đội đang tập trung hoàn thiện kỹ chiến thuật. Ban huấn luyện sẽ giảm tải khối lượng và tăng cường khả năng chơi bóng ở trong áp lực nhiều để cho các bạn thích nghi. V-League rất khác giải hạng nhất", HLV của PVF-CAND chia sẻ.

PVF-CAND đã sẵn sàng cho V-League ẢNH: CLB PVF-CAND

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Thạch Bảo Khanh: PVF-CAND chơi tấn công và kiểm soát bóng ở hạng nhất, nhưng lên V-League gặp những đội mạnh, đội có thay đổi lối chơi?

"Tất nhiên, chúng tôi hướng tới bóng đá đẹp để cống hiến. PVF-CAND có khát khao của tuổi trẻ để tận hiến cho khán giả. Nhưng ở thời điểm này, PVF-CAND sẽ tính toán từng đối thủ một để đưa ra giải pháp tốt nhất cho đội bóng. Đương nhiên rồi, khi các cầu thủ trẻ họ có được môi trường không có áp lực, họ sẽ chơi rất tốt.

PVF-CAND sẽ tạo ra được bất ngờ, bởi vì chúng tôi là đội bóng trẻ, các cầu thủ có khát vọng và hy vọng rằng là cái bất ngờ sẽ xuất hiện ở mùa giải này. Tôi hy vọng rằng, mọi người sẽ đón chờ và ủng hộ cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi", HLV Thạch Bảo Khanh kết luận.