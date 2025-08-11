Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Bốc thăm Cúp quốc gia và giải hạng nhất

Hà Nội đấu Thể Công Viettel ở nhánh 'tử thần', HAGL gặp khó: Đội của Công Phượng thế nào?

Hồng Nam
Hồng Nam
11/08/2025 11:13 GMT+7

CLB Hà Nội phải đối đầu Thể Công Viettel ngay vòng sơ loại Cúp quốc gia, và đội nào thắng sẽ đụng độ... CLB CAHN ở vòng 16 đội.

Nhánh đấu nghẹt thở ở Cúp quốc gia, Hà Nội đụng ai?

Lễ bốc thăm Cúp quốc gia 2025 - 2026 đã mang lại nhánh đấu thú vị, khi 3 ứng viên vô địch gồm CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), CLB Hà Nội và Thể Công Viettel bị gom chung vào một nhánh đấu chật chội.

Cụ thể, CLB Hà Nội sẽ gặp Thể Công Viettel ở vòng sơ loại Cúp quốc gia. Đội thắng ở vòng sơ loại sẽ gặp CLB CAHN tại vòng 16 đội. 

Hà Nội đấu Thể Công Viettel ở nhánh 'tử thần', HAGL gặp khó: Đội của Công Phượng thế nào?- Ảnh 1.

Cạnh tranh hấp dẫn ngay từ vòng loại Cúp quốc gia

ẢNH: VPF

Lần đầu tiên trong lịch sử, 3 trong số 4 đội dẫn đầu V-League đứng chung nhánh đấu vòng loại Cúp quốc gia. Như vậy, chỉ 1 trong 3 cái tên gồm Hà Nội, CLB CAHN hoặc Thể Công Viettel sẽ góp mặt ở tứ kết. Các trận đấu trong nhánh đấu này có thể xem như chung kết sớm tại Cúp quốc gia. 

Ở các nhánh đấu còn lại, nhóm các đội mạnh đều gặp đối thủ vừa tầm. Ở vòng 16 đội, Nam Định sẽ gặp đội thắng trong cặp Long An/Bình Định, đương kim á quân SLNA gặp đội thắng trong cặp Đà Nẵng/Trẻ TP.HCM, CLB Công an TP.HCM (nhận được vé ưu tiên) sẽ gặp TP.HCM hoặc Đồng Tháp, hay PVF-CAND (cũng nhận được vé ưu tiên) so tài với đội thắng giữa Thanh Hóa và HAGL. 

Tương quan nhánh đấu đang mở ra cánh cửa vào bán kết rộng mở cho CLB Công an TP.HCM, Nam Định ở nhánh A, cũng như PVF-CAND ở nhánh B. Trong khi đó, đương kim vô địch CLB CAHN sẽ gặp thử thách lớn khi phải gặp Hà Nội hoặc Thể Công Viettel ở vòng 16 đội. Tuy nhiên nếu lọt vào tứ kết, thầy trò HLV Alexandre Polking lại "dễ thở" khi chắc chắn gặp một đội hạng nhất (Khánh Hòa, Hòa Bình, Bắc Ninh hoặc ĐH Văn Hiến). 

Trường Tươi Đồng Nai gặp 'ải' khó 

Cũng trong sáng nay (11.8), ban tổ chức đã bốc thăm lịch thi đấu giải hạng nhất.

Đương kim á quân Trường Tươi Đồng Nai phải làm khách trước Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả ngay trong trận ra quân. Với lực lượng cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng ưu thế "chảo lửa" Cẩm Phả, Quảng Ninh sẵn sàng tạo bất ngờ trước đội của Công Phượng - ứng viên số một cho ngôi vô địch.

Hà Nội đấu Thể Công Viettel ở nhánh 'tử thần', HAGL gặp khó: Đội của Công Phượng thế nào?- Ảnh 2.

Cũng trong ngày khai màn hạng nhất, có một cặp đấu thú vị mang tên CLB TP.HCM và Trẻ TP.HCM. CLB TP.HCM tiền thân là đội Bà Rịa - Vũng Tàu, được đổi tên sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập và trở thành một phần của TP.HCM.

 Dù cùng mang tên TP.HCM, nhưng thực tế hai đội Trẻ TP.HCM và TP.HCM không liên quan đến nhau cả về nguồn lực con người lẫn cơ sở vật chất. 

CLB Đồng Tháp đá sân nhà gặp Bình Định, Trẻ PVF-CAND (đội được đôn lên hạng thay cho chính PVF-CAND) so tài Hòa Bình, còn Long An gặp tân binh Bắc Ninh. Chuyến làm khách tại sân Long An với thời tiết nóng sẽ là bài kiểm tra cho năng lực của Bắc Ninh, đội bóng triệu USD do HLV Park Hang-seo làm cố vấn. 


