Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM: Mang bản sắc hào hoa, cống hiến trở lại V-League

Hồng Nam
Hồng Nam
10/08/2025 11:23 GMT+7

Bóng đá miền Nam lâu nay luôn thiếu vắng một biểu tượng, bởi vậy, sự trở lại của phiên hiệu CLB Công an TP.HCM mang đến hy vọng hồi sinh thứ bóng đá cống hiến, tao nhã cho người hâm mộ.

Chờ đợi gì ở CLB Công an TP.HCM?

Sau giai đoạn hoàng kim thập niên 80 - 90 với hàng loạt tên tuổi vang bóng như CLB Công an TP.HCM, Cảng Sài Gòn, Công nghiệp thực phẩm, Hải quan... bóng đá TP.HCM nói riêng và bóng đá miền Nam nói chung đã chìm vào khó khăn gần một thập kỷ qua.

Lần gần nhất một đại diện TP.HCM đua vô địch là ở V-League, khi CLB TP.HCM (tiền thân của CLB Công an TP.HCM hiện tại) cạnh tranh ngôi vương với CLB Hà Nội, sau đó về nhì chung cuộc. Đó cũng là giai đoạn hiếm hoi bóng đá TP.HCM tìm thấy "lửa". Đội bóng được rót tiền, mang về nhiều ngôi sao, khán đài Thống Nhất đầy ắp khán giả.

CLB Công an TP.HCM: Mang bản sắc hào hoa, cống hiến trở lại V-League- Ảnh 1.

Biểu tượng CLB Công an TP.HCM đã trở lại

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Tuy nhiên, cũng như câu chuyện của Sài Gòn Xuân Thành và Navibank Sài Gòn 12 năm trước, niềm vui của bóng đá TP.HCM thường... ngắn chẳng tày gang. Các đội bóng đầu tư rầm rộ, chiêu mộ hảo thủ để làm hình ảnh, nhưng chỉ sau vài mùa giải khi doanh nghiệp rời đi, CLB lại rơi vào vòng sa sút luẩn quẩn, thậm chí giải thể (4 đội bóng mang tên Sài Gòn đã giải thể trong 20 năm qua). Niềm tin của khán giả bị thách thức, sân Thống Nhất lại nguội lạnh, với chỉ vài nghìn khán giả đến xem bóng đá cuối tuần.

Ngay cả CLB TP.HCM (trước khi đổi tên), đại diện cuối cùng còn trụ lại, cũng rơi vào cảnh "ăn đong", thi đấu chật vật và không sở hữu một tuyển thủ quốc gia nào. 

Từng có lúc được bơm tiền, nhưng đội bóng mang biệt danh "Chiến hạm đỏ" không tạo dựng bản sắc, chỉ tập trung vào mua sắm, rồi hết mùa đập đi xây lại.

"Bóng đá miền Nam trước kia có Cảng Sài Gòn rất mạnh. Họ chơi kiểu hào hoa, nhã nhặn, ban bật ngắn, nhỏ từ hàng thủ rồi triển khai lối chơi đẹp mắt", HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

Các cựu danh thủ TP.HCM cũng nhớ lại thời các biểu tượng phía nam "xôm tụ". Một cựu trung vệ chia sẻ: "Mỗi lần có trận derby TP.HCM giữa Cảng Sài Gòn, Công an TP.HCM... là người hâm mộ lại đổ về sớm mấy ngày, xếp hàng chật kín đường vào sân. Khán giả yêu đội bóng vì biết các cầu thủ mang khí chất Nam bộ, chiến đấu và cống hiến vì mình".

CLB Công an TP.HCM: Mang bản sắc hào hoa, cống hiến trở lại V-League- Ảnh 2.

CLB Công an TP.HCM đặt mục tiêu cao

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Bản sắc này lay lắt trong hai thập kỷ qua, khi bóng đá TP.HCM mỗi mùa... một kiểu.

Bởi vậy, khi CLB Công an TP.HCM trở lại, đó không đơn thuần là màn tái xuất của một biểu tượng, mà còn mang sứ mệnh đưa thứ bóng đá đẹp mắt năm nào trở lại với sân cỏ miền Nam.

Đáng để kỳ vọng

Bước đi đầu tiên của CLB Công an TP.HCM là bổ nhiệm Lê Huỳnh Đức vào ghế HLV trưởng. Là trung phong lẫy lừng của CLB Công an TP.HCM trước đây, Lê Huỳnh Đức thấm nhuần chất bóng đá miền Nam từ lúc còn nhỏ, khi cùng bố (ông Lê Văn Tâm, tiền đạo nổi danh của CLB Sở Công nghiệp TP.HCM) ra sân Quân khu 7 chơi bóng.

Dù có sức mạnh và thể hình tốt, nhưng Lê Huỳnh Đức không đá cậy sức, mà chơi thiên về kỹ thuật, trực diện, xử lý gọn gàng và hiệu quả. Lê Huỳnh Đức là người hiểu rõ linh hồn bóng đá TP.HCM, và cựu HLV Đà Nẵng được đưa về để mang lại cái "chất" CLB Công an TP.HCM xưa cũ.

CLB Công an TP.HCM: Mang bản sắc hào hoa, cống hiến trở lại V-League- Ảnh 3.

HLV Lê Huỳnh Đức cần thời gian xây dựng tập thể mạnh

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Với lực lượng có chiều sâu nhờ bổ sung một loạt tân binh, trong đó nổi bật có tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, ngoại binh Matheus Felip (được định giá 30,5 tỉ đồng), Samuel Bastien, kết hợp với trụ cột mùa trước như thủ môn Patrik Lê Giang, hậu vệ Võ Huy Toàn, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Endrick Santos, Nguyễn Thái Quốc Cường, CLB Công an TP.HCM đang có lực lượng mạnh để xây dựng bản sắc.

Dù vậy, mua cầu thủ không khó, nhào nặn lối chơi và triết lý đồng nhất để xứng với truyền thống hào hùng của bóng đá TP.HCM mới là chuyện nan giải. 

Thời còn huấn luyện CLB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức là "tín đồ" của bóng đá tấn công. Ở những trận giao hữu đã qua, triết lý này tiếp tục được cựu danh thủ thể hiện, khi CLB Công an TP.HCM đẩy cao đội hình pressing, phối hợp tương đối tốt. 

Cái khó của HLV Lê Huỳnh Đức là lực lượng CLB Công an TP.HCM còn rất mới, nên cần thời gian để chắp nối, lắp ghép. "Thành Rome không chỉ xây trong 1 ngày". 

CLB Công an TP.HCM là cái tên đáng để chờ đợi mùa này. Hãy để ngọn lửa tại sân Thống Nhất được cháy rực lần nữa.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
