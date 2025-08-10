Vắng nhân vật rất quan trọng này, đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan bằng cách nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp tổn thất

Chiến thắng 7-0 trước Indonesia chưa thể giúp đội tuyển nữ Việt Nam hài lòng. Bên cạnh khâu dứt điểm vẫn thiếu sắc bén, đội bóng của HLV Mai Đức Chung còn gặp tổn thất lực lượng khi tiền vệ Dương Thị Vân dính chấn thương.

Sau pha va chạm trong hiệp 1 với nữ Indonesia, Dương Thị Vân bị chấn thương gối. Tiền vệ sinh năm 1994 lập tức được đưa đến bệnh viện để chụp chiếu và chẩn đoán điều trị ngay trong buổi tối. Dù đã được trở về khách sạn với đội, nhưng nhiều khả năng Dương Thị Vân phải nghỉ trận gặp Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng (diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 12.8), hay thậm chí nghỉ hết AFF Cup 2025.

Dương Thị Vân (số 16) là nhân tố quan trọng với đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Dương Thị Vân là nhân tố quan trọng nhất tuyến giữa đội tuyển nữ Việt Nam. Chiếm được vị trí chính thức từ năm 2019, cô gái nhỏ bé quê Ninh Bình đã trở thành hạt nhân khu trung tuyến, nhờ nguồn năng lượng bền bỉ, dẻo dai, lối chơi máu lửa và thông minh. Dù có thể hình khiêm tốn, nhưng Dương Thị Vân có thể làm chủ, quán xuyến tuyến giữa rất tốt. 6 năm qua, chưa ai có thể thay thế tiền vệ của Than Khoáng sản Việt Nam trong vai trò này.

Bởi vậy, chấn thương của tiền vệ 31 tuổi đặt ra cho HLV Mai Đức Chung bài toán khó. Trong tay ông vẫn còn những tiền vệ như Trần Thị Hải Linh, Thái Thị Thảo (đều khoác áo nữ Hà Nội). Tuy nhiên, trong khi Hải Linh vẫn cần thêm thời gian tích lũy, Thái Thị Thảo thiên về mẫu tiền vệ con thoi xâm nhập vòng cấm, hơn là điều tiết tuyến giữa.

HLV Mai Đức Chung ‘Đáng lẽ ra đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng 10-0'

Cuộc đấu nảy lửa

Ở trận hạ màn gặp Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng để giành ngôi đầu. Song, đây không phải mục tiêu dễ chinh phục. Dù mang đến AFF Cup 2025 nhiều nhân tố trẻ, nhưng Thái Lan đá nhuần nhuyễn, ban bật tốt. Học trò HLV Futoshi Ikeda đá theo khuôn mẫu Nhật Bản, ưu tiên kiểm soát bóng, đan bóng để triển khai lối chơi và tấn công vào khoảng trống hiệu quả.

Do xác định AFF Cup 2025 là tiền đề cho kỳ SEA Games 33 tổ chức trên sân nhà vào cuối năm nay, nên Thái Lan đang rất quyết tâm.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) gặp thử thách lớn ở trận hạ màn bảng đấu ẢNH: MINH TÚ

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về đội tuyển nữ Việt Nam. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi, có kỹ thuật cá nhân tốt. Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ chuẩn bị thật kỹ cho trận đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam", ông Ikeda đánh giá. "Chúng tôi không ngại áp lực trên sân đội tuyển nữ Việt Nam. Cả đội luôn phải ở tâm thế sẵn sàng cho điều đó".

Do cùng thiên về lối chơi kiểm soát, nên cuộc đấu ở khu trung tuyến giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ khó lường. Không còn "chiến binh" Dương Thị Vân, HLV Mai Đức Chung cần tính toán nhân sự để đảm bảo sự cân bằng trong lối chơi. Với kinh nghiệm và bản lĩnh, đội chủ nhà đủ sức vượt qua.