HLV Mai Đức Chung: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam đáng ra phải thắng Indonesia 10-0, nghĩ cách thắng Thái’

HLV Mai Đức Chung tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2025. Dù vậy, học trò HLV Mai Đức Chung vẫn đứng nhì bảng do kém hiệu số bàn thắng bại so với Thái Lan (+13 so với +14).

"Thực sự tôi vẫn chưa hài lòng về đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, trận này đội tuyển Việt Nam phải thắng 10-0. Vì chuẩn bị lực lượng cho trận sau nên tôi có một số thay đổi ở đội hình xuất phát. Cầu thủ trẻ vào sân chơi chưa được như mong muốn. Hiệp 2 thì sự thể hiện của các cầu thủ có tốt hơn", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận ẢNH: MINH TÚ

Ở trận hạ màn bảng đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài Thái Lan. Đánh giá về đội bóng xứ chùa vàng, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi đã theo dõi Thái Lan thi đấu từ trận trước và trận này. Thái Lan có đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, có cả cầu thủ nhập tịch.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Với tôi, cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Đã từ rất lâu, đội tuyển nữ Thái Lan không thắng được Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á. Năm 2019, nữ Việt Nam từng thắng Thái Lan 1-0 ở chung kết AFF Cup, rồi lại hạ đối thủ với tỷ số tối thiểu tại chung kết SEA Games. Đến chung kết SEA Games 31 (năm 2022), nữ VN lại thắng Thái Lan với tỷ số 1-0 ở chung kết.

'Mong Dương Thị Vân sớm bình phục'

Phút thứ 20, một pha va chạm mạnh trong tình huống tranh chấp khiến Dương Thị Vân đổ gục xuống sân, phải nhập viện khẩn cấp.

Về chấn thương của tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân, HLV Mai Đức Chung nói: "Dương Thị Vân bị lỏng đầu gối sau một pha va chạm. Chúng tôi cần có thời gian chăm sóc và theo dõi.

Thời điểm hiện tại, tôi chưa thể nói trước về mức độ chấn thương của Dương Thị Vân. Hy vọng Vân sẽ nhanh chóng bình phục chấn thương để theo tập cùng toàn đội".

Trong khi đó, Huỳnh Như chia sẻ: "Ở giải đấu lần này gặp đối thủ nào đội tuyển Việt Nam cũng đều cố gắng giành chiến thắng. Như có quen biết cầu thủ Hali Long của đội tuyển Philippines trên instagam, đó là một cầu thủ tốt và có nhiều tiến bộ.

Đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng Thái Lan mới lấy được ngôi đầu ẢNH: MINH TÚ

Là tiền đạo không ghi bàn tất nhiên Như có nôn nóng. Nhưng chiến thắng của đội tuyển vẫn là quan trọng nhất. Như sẽ cố gắng từng trận một làm sao để giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Joko Susilo của đội tuyển bóng đá nữ Indonesia thừa nhận: "Tôi có thất vọng về tỷ số nhưng các cầu thủ đã chơi theo những gì ban huấn luyện muốn. Có thể, các cầu thủ không có phong độ tốt nhất nên mới để đội tuyển Việt Nam ghi nhiều bàn thắng như vậy.

Các cầu thủ nhập tịch chỉ đến với đội ba ngày trước giải, họ cần có thêm thời gian để hoà nhập và có sự thể hiện tốt hơn".