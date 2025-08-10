Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vé bán kết ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam: Phải đánh bại Thái Lan, giành ngôi đầu bảng

Hồng Nam
Hồng Nam
10/08/2025 02:12 GMT+7

Dù chưa bung hết sức, nhưng đội tuyển nữ VN vẫn dễ dàng đánh bại Campuchia (6-0) và Indonesia (7-0) để vào bán kết sớm một lượt đấu.

CHIẾN THẮNG ÁP ĐẢO đội tuyển nữ INDONESIA

Khác với Campuchia, đội tuyển nữ Indonesia khó lường hơn do có nhiều nhân tố nhập tịch gốc Hà Lan, sở hữu sức vóc và khả năng tranh chấp tốt. Tuy nhiên, khác với bóng đá nam, dòng máu lai chưa thể nâng tầm Indonesia. Cả về kỹ chiến thuật, tư duy chơi bóng lẫn đấu pháp, đội tuyển nữ VN đều mạnh vượt trội đối thủ.

Trận đấu lúc 19 giờ 30 ngày 9.8 trên sân Lạch Tray cũng trở thành màn tập tấn công của đội tuyển nữ VN. Với lực lượng mạnh nhất, Huỳnh Như cùng đồng đội dồn ép Indonesia, liên tục đan bóng nhuần nhuyễn và đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. Nếu ở trận Campuchia, đội tuyển nữ VN đánh biên, thì trong trận gặp Indonesia với thể hình lý tưởng hơn, chủ nhà tấn công trung lộ. Pha đập nhả rồi chọc khe cho Bích Thùy băng xuống ghi bàn mở tỷ số (phút 24) là bài tấn công mang lại bất ngờ cho Indonesia.

Vé bán kết ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam: Phải đánh bại Thái Lan, giành ngôi đầu bảng- Ảnh 1.

Đội nữ Indonesia (trái) thua đậm

Vé bán kết ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam: Phải đánh bại Thái Lan, giành ngôi đầu bảng- Ảnh 2.

Đội tuyển nữ VN thắng giòn giã

ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, ở bàn nhân đôi cách biệt (phút 28), đội nữ VN trở về miếng đánh biên. Chỉ khác lần này, khi các tiền đạo với thể hình khiêm tốn như Huỳnh Như, Bích Thùy chưa kịp đón bóng, thủ môn Indonesia đã mắc sai lầm.

Tuy nhiên, đội tuyển nữ VN đang thực sự gặp vấn đề ở khâu tận dụng cơ hội. Dù ép sân và liên tục đưa bóng vào vòng cấm, song các tiền đạo VN chưa xử lý gọn gàng. Chủ công Huỳnh Như tiếp tục bế tắc trước cầu môn dù có nhiều cơ hội. Chỉ đến nửa sau hiệp 2, khi Indonesia đã đuối sức và liên tục mắc lỗi vị trí, chủ nhà mới có thêm 5 bàn thắng, lần lượt nhờ công Hải Yến (cú đúp), Vạn Sự, Thu Thảo và Tuyết Dung. Chung cuộc, nữ VN thắng 7-0.

Nền tảng thể lực là điểm cộng của nữ VN, khi có thể duy trì áp lực trong 90 phút. Cường độ chơi bóng nghẹt thở được duy trì đến những giây cuối cùng.

QUYẾT TRANH NGÔI ĐẦU VỚI THÁI LAN

Sau 2 trận, đội tuyển nữ VN đã có vé vào bán kết sớm, nhưng chỉ đứng nhì bảng. Có cùng 6 điểm như Thái Lan, song học trò HLV Mai Đức Chung đứng sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+13 so với +14). Đoàn quân trẻ của nữ Thái Lan đang gây ấn tượng mạnh khi thắng Campuchia và Indonesia với cùng tỷ số 7-0.

Cũng giống đội tuyển nữ VN, Thái Lan theo đuổi lối đá ban bật, kiểm soát, nhưng các chân sút xứ chùa vàng ghi nhiều bàn nhờ dứt điểm táo bạo và quyết đoán hơn. Chỉ cần một trận hòa vào 19 giờ 30 ngày 12.8, Thái Lan sẽ vào bán kết với ngôi đầu. Song bóng đá không có tính chất bắc cầu.

Đã từ rất lâu, đội tuyển nữ Thái Lan không thắng được VN ở sân chơi Đông Nam Á. Năm 2019, nữ VN từng thắng Thái Lan 1-0 ở chung kết AFF Cup, rồi lại hạ đối thủ với tỷ số tối thiểu tại chung kết SEA Games. Đến chung kết SEA Games 31 (năm 2022), nữ VN lại thắng Thái Lan với tỷ số 1-0 ở chung kết. Bóng đá nữ VN chưa bao giờ ám ảnh bởi sức mạnh của Thái Lan. Ngược lại, đội nữ xứ chùa vàng đang gặp khó khi đối đầu với các đối thủ Đông Nam Á, không chỉ VN, mà còn là Philippines, Myanmar.

Trận đấu tối 12.8 sẽ là màn thư hùng khó đoán giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đội tuyển nữ VN đã chắc chắn đi tiếp, song vẫn cần một trận đấu tốt trước người Thái để tạo bàn đạp tâm lý cho bán kết. Cải thiện khâu dứt điểm, tính toán điểm rơi phong độ và giữ sức… là những nhiệm vụ thầy trò HLV Mai Đức Chung cần hoàn thành.

