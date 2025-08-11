CLB Nam Định mua cựu thủ môn U.20 Brazil: Cao tới gần 2 m

CLB Nam Định có thêm tân binh 'khủng'

CLB Nam Định vừa bổ sung thêm một ngoại binh cho mùa giải 2025 - 2026, đó là thủ môn Caique đến từ Brazil. Caique sinh năm 1997, có chiều cao lên tới 1,98 m.

Trước khi chuyển đến khoác áo CLB Nam Định, Caique từng bắt cho các đội bóng nổi tiếng tại Brazil như Gremio hay Esporte Clube Vitória. Thủ thành 28 tuổi có tổng cộng 32 lần ra sân tại Seria A và có quãng thời gian lên U.20 Brazil.

Thủ môn Caique của CLB Nam Định ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Sự góp mặt của Caique giúp CLB Nam Định bổ sung nhân sự nơi hàng phòng ngự, trong bối cảnh đội bóng thi đấu ở nhiều đấu trường trong mùa giải 2025 - 2026. Như vậy, sau nhiều năm, V-League mới chào đón một ngoại binh ở vị trí thủ môn.

Trước đây V-League từng có nhiều người gác đền ngoại quốc đẳng cấp như Santos của Long An (sau nhập tịch, lấy tên Phan Văn Santos), Nikola của Ninh Bình (lấy tên Đinh Hoàng La), hay Wieger Sietsma, người từng khoác áo Heerenveen của Hà Lan.

Caique cũng gia nhập dàn ngoại binh có chiều cao ấn tượng của Nam Định. Trước đó, đội bóng thành Nam chiêu mộ Kyle Hudlin (sinh năm 2000). Chân sút quốc tịch Anh sở hữu chiều cao nổi bật 2,1 m. Với thể hình vượt trội và phong cách chơi bóng gọn gàng, Hudlin tỏa sáng ngay trong trận ra mắt Nam Định ở Siêu cúp quốc gia với 2 bàn thắng.

Trước khi chuyển đến khoác áo Nam Định, Kyle Hudlin chơi cho các đội bóng tại Anh như Huddersfield Town B, Newport County...

Đông đảo ngoại binh

CLB Nam Định còn có thêm 2 ngoại binh. Njabulo Blom (sinh năm 1999) có quốc tịch Nam Phi và chơi ở vị trí tiền vệ. Anh là gương mặt quen thuộc của giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS, khi từng có quãng thời gian chơi cho đội St. Louis CITY SC. Njabulo Blom cũng từng được triệu tập và thi đấu cho đội tuyển Nam Phi.



Mahmoud Eid (sinh năm 1993) thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh, mang 2 quốc tịch Palestine và Thụy Điển. Trước khi chuyển đến khoác áo Nam Định, anh có quãng thời gian chơi bóng tại Thụy Điển, Đan Mạch, Indonesia, Qatar, Bahrain, Thái Lan... Mahmoud Eid hiện đang là tuyển thủ Palestine.

Bên cạnh 4 tân binh nước ngoài, Nam Định cũng giữ chân Marlos Brenner và Caio Cesar. Ở chiều ngược lại, đội chia tay Joseph Mpande và Walber Mota.

CLB Nam Định đá 4 đấu trường mùa này, gồm V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đang là đương kim vô địch V-League. Ở trận tranh Siêu cúp quốc gia, Nam Định thua 2-3 trước CLB Công an Hà Nội trên sân nhà Thiên Trường.