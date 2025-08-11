Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đặc biệt cho Thể Công Viettel, đặt mục tiêu vô địch V-League

Thể Công Viettel đặt mục tiêu vô địch V-League 2025-2026

Ngày 11.8, Công ty Thể thao Viettel tổ chức lễ xuất quân thi đấu mùa giải 2025-2026 cho CLB Thể Công Viettel. Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao công tác chuẩn bị, và quyết tâm cho mùa giải mới của Thể Công Viettel.

Lễ xuất quân trang trọng của Thể Công Viettel Ảnh: BTC

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền trao Bằng khen cho các tuyển thủ U.23 Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đặt niềm tin vào các cầu thủ áo lính: “Trong mỗi cầu thủ đều có bộ gene của truyền thống Thể Công. Hãy tiếp tục với tinh thần của “Cơn lốc đỏ”, tiếp tục tấn công đẹp mắt, hiệu quả và cuốn hút. Các đồng chí sẽ luôn là niềm tự hào của chiến sĩ toàn quân và của những người Việt Nam yêu đội bóng áo lính".

Cũng ngay tại buổi lễ xuất quân 4 cầu thủ giành huy chương vàng tại giải U.23 Đông Nam Á của Thể Công Viettel đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đó là thủ quân U.23 Việt Nam Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương - tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận chung kết U.23 Đông Nam Á, cùng Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Thành Đạt.

Đó cũng là sự ghi nhận của Bộ Quốc phòng cho những nỗ lực của Thể Công Viettel trong việc thúc đẩy đào tạo các tài năng trẻ, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

HLV Popov nói gì về trận khai màn đấu đội Công an Hà Nội?

Đại tá Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty Thể thao Viettel đã khẳng định: “Bước vào mùa giải mới, toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần quả cảm, kỷ luật, trung thực và cống hiến – vì màu cờ sắc áo Thể Công, vì niềm tin của nhân dân và quân đội, hoàn thành mục tiêu chinh phục ngôi vô địch V-League 2025-2026".

Khi được hỏi về việc đánh giá đối thủ ở vòng đầu tiên, ngày 15.8, Thể Công Viettel sẽ gặp Công an Hà Nội, HLV trưởng Velizar Popov cho biết: “Chúng tôi sẽ gặp tất cả các đội nên không quan trọng ai là đối thủ đầu tiên. Điều quan trọng nhất là bạn kết thúc mùa giải như thế nào. Nhưng như thường lệ chúng tôi sẽ quyết tâm thắng trận". 4 vòng đầu, Thể Công Viettel chơi trên sân Hàng Đẫy, sau chuyển về sân Mỹ Đình. Do sân Mỹ Đình từ nay đến cuối năm đều vướng các sự kiện và hoạt động sửa chữa trùng với thời gian thi đấu.

Và để đạt được mục tiêu cao, Thể Công Viettel sẽ tập trung vào 3 yếu tố: con người – công nghệ và vận hành. Trong danh sách đăng ký thi đấu của mùa giải mới, Thể Công Viettel đã ghi danh 9 tân binh gồm 5 nội binh và 4 cầu thủ thuộc nhóm Việt kiều và ngoại binh. Bên cạnh đó Thể Công Viettel còn ký hợp đồng với Williams Lee Oliver Grant, Việt kiều Anh.

Tiền đạo 18 tuổi này được đánh giá là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho tương lai gần của Thể Công Viettel. Đây là mùa giải được đánh giá là có số lượng tân binh lớn nhất của Thể Công Viettel trong những năm gần đây.

