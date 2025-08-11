Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Lọt mắt xanh' trợ lý thầy Kim ở đội tuyển Việt Nam, 2 tài năng được sang Nhật Bản

Nghi Thạo
Nghi Thạo
11/08/2025 13:37 GMT+7

Ngày 10.8, hai gương mặt xuất sắc nhất của dự án Giấc mơ bóng đá Nhật Bản - mùa đầu tiên tại Việt Nam, đã chính thức lộ diện, sẵn sàng bước vào chuyến tập huấn ở Nhật Bản và tiến gần hơn đến giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp.

 Tập huấn tại CLB Tokushima Vortis 

Theo đó, Lê Hoàng Tuấn và Hà Tuấn Kiệt là 2 tài năng trẻ Việt Nam được xướng tên. Với việc thể hiện nổi bật xuyên suốt trong 36 giờ thi đấu và sinh hoạt, hai cầu thủ nhí đã giành suất tham gia chương trình tập huấn tại CLB Tokushima Vortis của Nhật Bản, dự kiến vào tháng 3.2026.

Đóng vai trò là người định hình tư duy thi đấu trong chương trình, trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam - ông Đinh Hồng Vinh luôn theo sát và đưa ra những lời khuyên giúp các cầu thủ phát triển tư duy chiến thuật, hoàn thiện lối chơi. HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Vòng chung kết dự án giấc mơ bóng đá Nhật Bản đã chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc, từ hào hứng, quyết liệt cho đến tiếc nuối. Nhưng trên tất cả, các em đã thể hiện quyết tâm chinh phục môn thể thao vua. Tôi hy vọng rằng, những gương mặt hôm nay sẽ trở thành điểm sáng thực sự cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

'Lọt mắt xanh' trợ lý thầy Kim ở đội tuyển Việt Nam, 2 tài năng được sang Nhật Bản- Ảnh 1.

Từ phải qua: Trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam Đinh Hồng Vinh cùng 2 tài năng Hà Tuấn Kiệt và Lê Hoàng Tuấn

ẢNH: BTC

 Vòng chung kết dự án "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" diễn ra trong hai ngày (9 và 10.8), quy tụ các ứng viên tài năng đến tham dự. Tại sân Bà Rịa, các cầu thủ nhí được trải nghiệm trọn vẹn như một cầu thủ chuyên nghiệp, cùng nhau sinh hoạt, rèn luyện và tranh tài trong môi trường đầy tính kỷ luật, cạnh tranh. Xuyên suốt quá trình tham gia, từ sinh hoạt chung đến thi đấu đối kháng, các em được đánh giá toàn diện theo 5 tiêu chí: tư duy, thái độ tinh thần, kỹ thuật, thể hình và tốc độ. Đây là cơ sở phản ánh đầy đủ tố chất và mức độ sẵn sàng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Vòng chính thức được thiết kế bài bản theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, chia thành hai lượt thi đấu. Sau quá trình tranh tài, 2 ứng viên Lê Hoàng Tuấn (đến từ Đồng Nai) và Hà Tuấn Kiệt (đến từ Phú Thọ) đã xuất sắc vượt qua nhiều cái tên tài năng khác, trở thành đại diện Việt Nam tham gia tập huấn và giao lưu bóng đá tại Nhật Bản.

Lê Hoàng Tuấn bày tỏ niềm vui và sự vinh dự khi được các HLV tin tưởng trao suất tham gia tập huấn tại Nhật Bản, đồng thời chia sẻ sự quyết tâm về ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Hà Tuấn Kiệt cũng vỡ òa cảm xúc, cảm thấy thấy tự hào với những khi bản thân đã cố gắng. "Trong chuyến đi sắp tới, em mong muốn được thể hiện bản thân, giao lưu và học hỏi từ các bạn quốc tế. Từ nay đến thời điểm sang Nhật, em sẽ tiếp tục duy trì tập luyện và nỗ lực hết mình", Tuấn Kiệt cho biết.

Tin liên quan

Đình Bắc: Số áo mới, khát vọng trưởng thành cùng CLB CAHN và U.23 Việt Nam

Đình Bắc: Số áo mới, khát vọng trưởng thành cùng CLB CAHN và U.23 Việt Nam

Tiền đạo Đình Bắc đã ra mắt mùa giải mới bằng số áo mới (số 9) và bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại trận Siêu cúp quốc gia ngày 9.8.

AFF Cup nữ: Hat-trick xuất sắc giúp Myanmar hạ Timor Leste, lên đầu bảng B

VFF thưởng nóng đội tuyển nữ U.20 Việt Nam 500 triệu đồng vì giành vé dự giải U.20 châu Á

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam đội tuyển Việt Nam HLV Đinh Hồng Vinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận