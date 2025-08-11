'Lọt mắt xanh' trợ lý thầy Kim ở đội tuyển Việt Nam, 2 tài năng được sang Nhật Bản

Tập huấn tại CLB Tokushima Vortis

Theo đó, Lê Hoàng Tuấn và Hà Tuấn Kiệt là 2 tài năng trẻ Việt Nam được xướng tên. Với việc thể hiện nổi bật xuyên suốt trong 36 giờ thi đấu và sinh hoạt, hai cầu thủ nhí đã giành suất tham gia chương trình tập huấn tại CLB Tokushima Vortis của Nhật Bản, dự kiến vào tháng 3.2026.



Đóng vai trò là người định hình tư duy thi đấu trong chương trình, trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam - ông Đinh Hồng Vinh luôn theo sát và đưa ra những lời khuyên giúp các cầu thủ phát triển tư duy chiến thuật, hoàn thiện lối chơi. HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Vòng chung kết dự án giấc mơ bóng đá Nhật Bản đã chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc, từ hào hứng, quyết liệt cho đến tiếc nuối. Nhưng trên tất cả, các em đã thể hiện quyết tâm chinh phục môn thể thao vua. Tôi hy vọng rằng, những gương mặt hôm nay sẽ trở thành điểm sáng thực sự cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

Từ phải qua: Trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam Đinh Hồng Vinh cùng 2 tài năng Hà Tuấn Kiệt và Lê Hoàng Tuấn ẢNH: BTC

Vòng chung kết dự án "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" diễn ra trong hai ngày (9 và 10.8), quy tụ các ứng viên tài năng đến tham dự. Tại sân Bà Rịa, các cầu thủ nhí được trải nghiệm trọn vẹn như một cầu thủ chuyên nghiệp, cùng nhau sinh hoạt, rèn luyện và tranh tài trong môi trường đầy tính kỷ luật, cạnh tranh. Xuyên suốt quá trình tham gia, từ sinh hoạt chung đến thi đấu đối kháng, các em được đánh giá toàn diện theo 5 tiêu chí: tư duy, thái độ tinh thần, kỹ thuật, thể hình và tốc độ. Đây là cơ sở phản ánh đầy đủ tố chất và mức độ sẵn sàng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Vòng chính thức được thiết kế bài bản theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, chia thành hai lượt thi đấu. Sau quá trình tranh tài, 2 ứng viên Lê Hoàng Tuấn (đến từ Đồng Nai) và Hà Tuấn Kiệt (đến từ Phú Thọ) đã xuất sắc vượt qua nhiều cái tên tài năng khác, trở thành đại diện Việt Nam tham gia tập huấn và giao lưu bóng đá tại Nhật Bản.

Lê Hoàng Tuấn bày tỏ niềm vui và sự vinh dự khi được các HLV tin tưởng trao suất tham gia tập huấn tại Nhật Bản, đồng thời chia sẻ sự quyết tâm về ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Hà Tuấn Kiệt cũng vỡ òa cảm xúc, cảm thấy thấy tự hào với những khi bản thân đã cố gắng. "Trong chuyến đi sắp tới, em mong muốn được thể hiện bản thân, giao lưu và học hỏi từ các bạn quốc tế. Từ nay đến thời điểm sang Nhật, em sẽ tiếp tục duy trì tập luyện và nỗ lực hết mình", Tuấn Kiệt cho biết.