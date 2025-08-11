Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc: Số áo mới, khát vọng trưởng thành cùng CLB CAHN và U.23 Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
11/08/2025 00:00 GMT+7

Tiền đạo Đình Bắc đã ra mắt mùa giải mới bằng số áo mới (số 9) và bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại trận Siêu cúp quốc gia ngày 9.8.

Đình Bắc: Số áo mới, khát vọng trưởng thành cùng CLB CAHN và U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Đình Bắc đang dần tìm lại phong độ tốt nhất của mình

ảnh: Minh Tú

Định vị mới của Đình Bắc tại CLB CAHN

Tối 9.8, Đình Bắc không có tên trong đội hình xuất phát CLB CAHN đá trận Siêu cúp quốc gia 2024 - 2025 với CLB Nam Định trên sân Thiên Trường. Anh vào sân từ phút 62, thay đàn anh Văn Đức khi tỷ số đang là 1-1.

Đó là thời điểm Đình Bắc chính thức chào đón mùa giải mới với số áo mới sau lưng trong màu áo CLB CAHN. Chàng trai sinh năm 2004 đã tạm biệt số áo 16 của mùa trước, để khoác số 9 vốn thường dành cho các chân sút.

Điều này đánh dấu Đình Bắc sẽ được định vị rõ ràng hơn trên hàng công đội bóng công an, vốn đang có rất nhiều ngôi sao như Văn Đức, Leo Artur, Alan, Quang Hải, Văn Đô…

Đình Bắc: Số áo mới, khát vọng trưởng thành cùng CLB CAHN và U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Đình Bắc khởi đầu mùa giải thành công cùng CLB CAHN

Ảnh : Minh Tú

Việc ngồi dự bị ở trận Siêu cúp quốc gia cho thấy Đình Bắc vẫn sẽ phải nỗ lực hơn nhiều nữa để cạnh tranh một suất đá chính, trước mắt vẫn phải xếp dưới người đàn anh đồng hương Văn Đức ở vị trí tiền đạo lệch trái, trong khi Leo Artur và Alan quá hay gần như là bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, tin vui là Đình Bắc đang có sự trở lại mạnh mẽ, để dần quên đi những chấn thương đã khiến anh chỉ có 15 trận đấu với chỉ 9 lần đá chính cho CLB CAHN ở V-League mùa trước.

Bàn thắng trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2024 - 2025, với cú sút từ ngoài khu vực cấm địa đã phần nào cho thấy hình ảnh một Đình Bắc tự tin, quyết đoán từng giúp anh sớm được HLV Troussier trọng dụng tại đội tuyển Việt Nam, đá chính tại Asian Cup 2023.

Một năm đầy khát vọng của Đình Bắc

Đình Bắc: Số áo mới, khát vọng trưởng thành cùng CLB CAHN và U.23 Việt Nam- Ảnh 3.

Đình Bắc có tương lai mở rộng nếu tiếp tục duy trì phong độ cao

ảnh: Minh Tú

Đình Bắc đang trên đường tìm lại cảm giác tốt nhất của mình. Trước đó, anh tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam trong tình trạng thể lực chưa đạt 100%, thiếu cảm giác bóng sau chấn thương gãy xương bàn ngón chân út, phải rời xa sân cỏ nhiều tháng trời.

Niềm tin của HLV Kim Sang-sik đã giúp cầu thủ quê Nghệ An bình tâm lại, kiên trì nâng dần thể trạng theo giáo án của bác sĩ và HLV thể lực. Anh dần dẹp bỏ sự sốt ruột và lo lắng, từ đó từng bước tìm lại thể lực và sự sắc bén.

Tại giải U.23 Đông Nam Á, Đình Bắc thậm chí bị đau sau trận đầu tiên gặp U.23 Lào, chỉ vào sân sau trong trận thứ 2. Nhưng đó cũng là lúc anh lên tiếng với bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đối thủ U.23 Campuchia.

Đình Bắc: Số áo mới, khát vọng trưởng thành cùng CLB CAHN và U.23 Việt Nam- Ảnh 4.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.23 Đông Nam Á cho Đình Bắc

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tại bán kết, Đình Bắc tiếp tục lập công với bàn mở tỷ số vào lưới đội U.23 Philippines, giúp anh khép lại giải U.23 Đông Nam Á với thành tích ghi bàn nhiều nhất đội tuyển U.23 Việt Nam (cùng với Hiểu Minh có 2 bàn), được BTC trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Phong độ ghi bàn đều đặn trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam và mới nhất là CLB CAHN cho thấy Đình Bắc đang dần tìm lại phong độ và sự sắc bén của mình. Điều anh cần lúc này là sẽ giữ tập trung tối đa để tiếp tục thúc đẩy bản thân tốt hơn nữa.

Phía trước Đình Bắc là 1 năm bận rộn, khi CLB CAHN thi đấu trên nhiều mặt trận V-League, Cúp quốc gia, vô địch CLB Đông Nam Á, AFC Champions League 2 song song đó đội tuyển U.23 Việt Nam đá vòng loại U.23 châu Á và SEA Games 33 tại Thái Lan tháng 12, cùng giải U.23 châu Á, ASIAD trong năm 2026.

Hy vọng rằng chàng trai quê ở xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An sẽ duy trì được thể trạng tốt, giữ được ngọn lửa khát khao như hiện tại để đóng góp hiệu quả hơn nữa, ổn định phong độ tiến tới khẳng định vị trí tại CLB CAHN cũng như đội tuyển U.23 Việt Nam.

Xem thêm bình luận