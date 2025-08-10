Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFF Cup nữ: Hat-trick xuất sắc giúp Myanmar hạ Timor Leste, lên đầu bảng B

Thu Bồn
Thu Bồn
10/08/2025 18:35 GMT+7

Thủ quân Win Theingi Tun có màn trình diễn xuất sắc với cú hat-trick bàn thắng đẹp mắt, qua đó giúp đội tuyển nữ Myanmar giành chiến thắng trước Timor Leste tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup) 2025.

Chiều 10.8 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển nữ Myanmar chạm trán với đội tuyển nữ Timor Leste, ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B giải AFF Cup nữ 2025. Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất giải, các cô gái Myanmar đã giành trọn 3 điểm để tạm qua mặt Philippines, vươn lên dẫn đầu bảng B.

Đội trưởng Myanmar lên tiếng đúng lúc để khai thông bế tắc

Nhưng trước khi có chiến thắng chung cuộc, đội tuyển nữ Myanmar đã rất chật vật trong hiệp 1. Các chân sút Myanmar tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành Timor Leste, nhưng lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Hơn 10 pha dứt điểm được những cô gái của Myanmar tung ra trong khoảng 43 phút thi đấu đầu tiên, nhưng tỷ số vẫn là 0-0. Một phần là do đội tuyển nữ Myanmar thiếu may mắn, khi ít nhất 2 lần bóng dội xà ngang, cột dọc.

Highlight đội tuyển nữ Myanmar 3-0 Timor Leste: Hat-trick của Win Theingi Tun

Trong trận này, ngôi sao sáng nhất bên phía Myanmar là đội trưởng Win Theingi Tun. Lúc đội nhà cần nhất, chân sút mang áo số 7 đã khai thông thế bế tắc để mở ra chiến thắng quan trọng cho Myanmar, đồng thời có riêng cho mình một cú hat-trick.

AFF Cup nữ: Hat-trick xuất sắc giúp Myanmar hạ Timor Leste, lên đầu bảng B - Ảnh 1.

Win Theingi Tun rực sáng với 3 bàn thắng cho Myanmar

ẢNH: CMH

Phút 44, từ đường chuyền của đồng đội, Win Theingi Tun băng vào dũng mãnh để đánh đầu đập đất, mở tỷ số. Phút 55, thủ quân đội Myanmar có pha độc diễn trước hàng phòng ngự Timor Leste, rồi xoay người dứt điểm đẹp mắt để nhân đôi cách biệt. Phút 62, trên chấm phạt đền, tiền đạo mang áo số 7 dễ dàng đánh lừa thủ môn đối phương, nâng cách biệt thành 3-0 cho Myanmar.

AFF Cup nữ: Hat-trick xuất sắc giúp Myanmar hạ Timor Leste, lên đầu bảng B - Ảnh 2.

Bàn thắng đẹp của thủ quân bên phía Myanmar

Bên cạnh đó, người xem cuộc so tài cũng phải dành lời khen cho thủ môn của đội tuyển nữ Timor Leste. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Gorette, số bàn thắng mà đội tuyển nữ Myanmar ghi được sẽ không dừng lại ở con số 3.

Thắng Timor Leste, đội tuyển nữ Myanmar tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +4. Trong khi đó, Philippines (chưa đấu lượt 2) xếp nhì với 3 điểm và hiệu số +7. Ở lượt trận cuối cùng bảng B diễn ra ngày 13.8, Myanmar gặp Philippines, còn Timor Leste chạm trán Úc.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

