Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup nữ hôm nay: Cực gay cấn, Úc thua sẽ về nước!

Thiếu Bá
Thiếu Bá
10/08/2025 00:00 GMT+7

Có thể sẽ không quá khó để đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á - AFF Cup, nhưng kể từ vòng bán kết, chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh, vì các đội ở bảng B rất đáng gờm.

Cuộc đua tam mã ở bảng B 

Ngay ở lượt trận đầu tiên tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 - AFF Cup, bảng B đã xuất hiện bất ngờ lớn, khi Myanmar đánh bại U.23 nữ Úc 2-1. Myanmar chứng minh sự khó chịu khi đối đầu với các đối thủ mạnh, nhưng Úc cũng chưa hẳn là đội yếu, dù họ vừa thua trận.

Lịch thi đấu AFF Cup nữ hôm nay: Cực gay cấn, Úc thua sẽ về nước! - Ảnh 1.

Đội Úc (phải) thua Myanmar ở trận ra quân AFF Cup nữ 2025

Ảnh: VFF

Lịch thi đấu AFF Cup nữ hôm nay: Cực gay cấn, Úc thua sẽ về nước! - Ảnh 2.

Philippines và các đội ở bảng B rất mạnh

Ảnh: PFF

Các đại diện của bóng đá Úc có thói quen khởi đầu chậm chạp ở các giải quốc tế. Nhưng thường thì càng thi đấu, càng vào sâu trong giải, họ càng nguy hiểm. Khi vào sâu ở các giải quốc tế, các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi thường phát huy điểm mạnh về thể lực và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của mình.

Vào ngày 10.8, ở lượt trận thứ 2 tại bảng B, nếu U.23 Úc đánh bại Philippines, đó cũng không phải là bất ngờ động trời. Bóng đá nữ Úc là 1 trong 5 nền bóng đá nữ mạnh nhất châu Á (bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc). Ở World Cup 2023, Úc vào đến bán kết. Lực lượng U.23 Úc tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 chính là lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia Úc trong tương lai gần, nên U.23 Úc là đối thủ không thể bị xem thường. Việc họ thua Myanmar hôm 7.8 có thể chỉ là tai nạn và người Úc không muốn tai nạn lặp đi lặp lại với họ.

Ngoài ra, trong đội hình U.23 Úc dự giải năm nay, có 2 tuyển thủ quốc gia là thủ môn Chloe Lincoln và tiền vệ Isabel Gomez. Sự dày dạn của các cầu thủ này sẽ là yếu tố giúp cho U.23 Úc thêm nguy hiểm trong những tình huống quyết định.

AFF Cup nữ càng vào sâu càng hấp dẫn

Chính vì thế, việc cạnh tranh 2 chiếc vé vào bán kết của bảng B sẽ rất gay cấn. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra giữa 3 đội U.23 Úc, Philippines và Myanmar, bởi từng đội trong số những đội này đều có điểm mạnh riêng. Các cầu thủ Myanmar mạnh mẽ về mặt tinh thần, U.23 Úc đến từ bóng đá giàu truyền thống, còn Philippines sở hữu lối chơi hiện đại, nhờ dàn cầu thủ "Philippines kiều" đông đảo trở về từ Mỹ.

Lịch thi đấu AFF Cup nữ hôm nay: Cực gay cấn, Úc thua sẽ về nước! - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam chờ gặp đối thủ mạnh ở bán kết

Ảnh: Minh Tú

1 trong 3 đội này sẽ là đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã vượt qua đối thủ dưới cơ Indonesia vào tối 9.8, giành vé vào bán kết. Từ vòng bán kết, khó khăn thật sự sẽ mở ra với đội tuyển nữ Việt Nam, bởi các đối thủ Philippines, Myanmar và U.23 Úc không đội nào là đội yếu.

Hôm nay (10.8), lúc 16 giờ 30, Timor Leste sẽ gặp Myanmar; lúc 19 giờ 30, Úc gặp Philippines.

