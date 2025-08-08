Tại sao đội tuyển nữ Việt Nam vẫn dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA?

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á

Trong lần xếp hạng này, đội tuyển nữ Việt Nam đã được cộng thêm 2,09 điểm nhờ thành tích toàn thắng tại vòng loại châu Á 2026 (cũng là vòng sơ loại FIFA World Cup nữ 2027). Các chiến thắng ấn tượng trước Maldives (7-0), UAE (6-0) và Guam (4-0) đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam vững vàng trên đỉnh khu vực.

Xếp ngay sau đội tuyển nữ Việt Nam ở Đông Nam Á là Philippines, hiện đứng ở vị trí 39 thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng trước đó. Trong khi đó, Thái Lan đã rơi xuống hạng 53 sau khi tụt 7 bậc.

Đội tuyển nữ Việt Nam xếp ở vị trí 37 thế giới ẢNH: FIFA

Ở cấp độ châu lục (châu Á – Thái Bình Dương), đội tuyển nữ Việt Nam hiện đứng thứ 6, sau các đội tuyển mạnh như Nhật Bản (hạng 8 thế giới), Triều Tiên (hạng 10), Úc (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 21).

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha đã vượt qua Mỹ để giành ngôi vị số 1. Theo sau là Thụy Điển, đội đã tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng nhờ thành tích 4 trận thắng tại giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2025. Đội tuyển nữ Anh cũng tăng thêm 1 bậc, vươn lên vị trí thứ 4, trong khi Đức tụt xuống hạng 5.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha vượt Mỹ để giành vị trí số 1 ẢNH: FIFA

Bảng xếp hạng tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 11.12.2025.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á trên sân nhà ẢNH: Minh Tú

Thứ hạng ổn định của đội tuyển nữ Việt Nam phản ánh phong độ ấn tượng và sự nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để đội hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, hiện đang diễn ra tại Hải Phòng và Phú Thọ.

Đây là giải đấu quan trọng, không chỉ là cơ hội để các cô gái vàng khẳng định sức mạnh khu vực mà còn là bước đệm chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới. Trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh như Thái Lan, Philippines và Myanmar, hứa hẹn một giải đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đang quyết tâm giữ vững ngôi vương và tiếp tục tạo dấu ấn tại sân chơi khu vực.