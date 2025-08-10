Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF thưởng nóng đội tuyển nữ U.20 Việt Nam 500 triệu đồng vì giành vé dự giải U.20 châu Á

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
10/08/2025 22:02 GMT+7

Chiến thắng 3-0 trước U.20 Kyrgzystan vào tối 10.8 giúp đội nữ U.20 Việt Nam chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết U.20 nữ châu Á 2026.

U.20 Việt Nam xuất sắc

Trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ U.20 Việt Nam ở vòng loại là cuộc đọ sức với U.20 Kyrgzystan. Thầy trò HLV Masahiko thể hiện rõ tham vọng giành chiến thắng và tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, Lưu Hoàng Vân xử lý bóng mẫu mực trước vòng cấm và tung cú sút chính xác mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển U.20 nữ Việt Nam.

Đội tuyển U.20 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép liên tục và điều này đủ khiến đối thủ mắc sai lầm. Phút 28, Khánh Vy tạt bóng khó chịu vào vòng cấm khiến thủ môn Kyrgyzstan mắc sai lầm đẩy bóng về lưới nhà. U.20 nữ Việt Nam dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0. Hiệp 1 trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

VFF thưởng nóng đội tuyển nữ U.20 Việt Nam 500 triệu đồng vì giành vé dự giải U.20 châu Á- Ảnh 1.

Đội tuyển U.20 nữ Việt Nam (áo đỏ) có chiến dịch thành công

ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, Lưu Hoàng Vân và đồng đội không còn tấn công liên tục. Dù vậy, chuyện đội tuyển U.20 nữ Việt Nam "xé lưới" đối thủ chỉ là vấn đề thời gian. Phút 74, Y Za Lương đá phạt góc chính xác để Khánh Vy bật cao đánh đầu nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Chiến thắng này giúp đội tuyển U.20 nữ Việt Nam đứng đầu bảng B với 9 điểm và giành quyền tham dự vòng chung kết U.20 nữ châu Á 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã tới sân dự khán trận đấu. Ngay sau trận đấu, thay mặt BCH và Thường trực VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng thành tích vào VCK U.20 nữ châu Á 2026 của đội tuyển U.20 nữ Việt Nam và thưởng động viên toàn đội 500 triệu đồng.


U.20 nữ Việt Nam u.20 nữ châu Á 2026
