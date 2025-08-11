Huỳnh Như đóng vai trò mới ở đội tuyển nữ Việt Nam, AFF Cup thêm phần lôi cuốn

Huỳnh Như vẫn LUÔN LÀ THỦ LĨNH MẪU MỰC

Huỳnh Như xứng đáng với cách gọi "cô gái vàng" tài năng sáng chói bậc nhất lịch sử bóng đá nữ VN, đặt dấu ấn đậm nét trong hàng loạt chiến tích cấp khu vực, châu lục, chạm tới giấc mơ World Cup. Suốt nhiều năm trời, cô gái quê Vĩnh Long luôn là chân sút chủ lực giúp bóng đá nữ VN giành lại ngôi hậu từ tay Thái Lan, lập kỷ lục 4 HCV SEA Games liên tiếp. Đặc biệt, chân sút sinh năm 1991 luôn là thủ lĩnh mẫu mực của đội tuyển nữ VN ở trong và ngoài sân cỏ, trồng được hạt giống niềm tin cầu thủ nữ VN có thể chơi bóng ở châu Âu. Sau khi trở về từ CLB Lank (Bồ Đào Nha), ở tuổi 33 Huỳnh Như đã sẵn sàng để chuyển sang cách chơi khác phù hợp hơn.

Huỳnh Như (phải) đang để lại dấu ấn trong vai trò thầm lặng hơn ở đội tuyển nữ VN Ảnh: Minh Tú

Không còn là mũi nhọn xếp cao nhất trên hàng công để đua sức cùng các trung vệ, gần đây Huỳnh Như thường xuyên được HLV Mai Đức Chung sắp đá thấp hơn như một số "9 rưỡi". Ở vai trò này, cô làm nhiễu sự đeo bám của hàng thủ, có nhiều không gian tận dụng kinh nghiệm để kết nối các tuyến, kiến tạo cho đồng đội. Suốt từ vòng loại Asian Cup 2026 và nay qua 2 trận đầu ở AFF Cup nữ 2025, Huỳnh Như không mặc định đá chính, có những trận vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng vẫn để lại dấu ấn trong lối chơi chung. Có thể vài trận qua, chủ nhân 5 Quả bóng vàng VN không ghi bàn, nhưng giúp Hải Yến, Bích Thùy, Vạn Sự… liên tục có bàn thắng. Nói cách khác, đội tuyển VN với Huỳnh Như trong vai trò mới sẽ có các mũi tấn công ghi bàn đa dạng hơn.

"C HUNG KẾT SỚM" VỚI T HÁI L AN

Sau 2 lượt đấu đầu tiên, đội tuyển nữ VN đang xếp nhì bảng A do kém Thái Lan hiệu số phụ (+13 so với +14) buộc phải giành trọn 3 điểm ở trận "chung kết sớm" với Thái Lan ngày 12.8 tới để xếp nhất bảng A. Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này khi sử dụng đội hình B ở trận thắng Indonesia 7-0. Điều này cho thấy ông và đội tuyển nữ VN tự tin sẽ trực tiếp đánh bại Thái Lan trên sân nhà để xếp nhất bảng, tính toán cho nhánh bán kết thuận lợi hơn.

HLV Mai Đức Chung ‘Đáng lẽ ra đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng 10-0'

Việc Huỳnh Như có ra sân từ đầu hay không ở trận tới tùy thuộc vào cách dùng binh của HLV Mai Đức Chung. Nhưng chắc chắn, nhà cầm quân lão luyện này luôn đặc biệt nhớ rõ cái duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan của cô học trò. Còn nhớ vào năm 2022, Huỳnh Như ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển nữ VN thắng Thái Lan 1-0 để đoạt HCV SEA Games 31. Cũng chính Huỳnh Như ghi bàn mở tỷ số để chúng ta đánh bại kình địch này 2-0 trong trận play-off Asian Cup 2022, trên hành trình đoạt vé dự World Cup 2023… Đội tuyển nữ VN sẽ gặp bất lợi sau chấn thương gối của "mỏ neo" Dương Thị Vân. Nhưng trong tay ông Chung là cả tập thể đang có trạng thái thi đấu tốt, sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV TP.Hải Phòng. Đặc biệt, khát khao ghi bàn dồn nén của Huỳnh Như sẽ là quân bài đặc biệt quan trọng để đội tuyển nữ VN có thêm chiến thắng trước kình địch Thái Lan, mạnh mẽ bước vào vòng bán kết.

Đội tuyển Nữ Úc vẫn còn hy vọng Đội tuyển nữ Úc đã vượt qua đội tuyển nữ Philippines 1-0 để nuôi hy vọng đi tiếp ở bảng B. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển nữ Úc là Alana Jancevski. Tại bảng B, đội tuyển nữ Myanmar tạm dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +4 sau chiến thắng 3-0 trước Timor Leste bằng cú hat trick của đội trưởng Win Theingi Tun. Philippines xếp nhì với 3 điểm và hiệu số +6. Úc xếp thứ 3 với 3 điểm và hiệu số là 0. Xếp cuối là Timor Leste khi toàn thua 2 trận và hiệu số -10. Ở lượt trận cuối cùng bảng B diễn ra ngày 13.8, Myanmar gặp Philippines, còn Timor Leste chạm trán Úc. Lĩnh Nam