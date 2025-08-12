Lần đầu tiên sau 40 năm, bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước Thái Lan. Bóng chuyền nữ Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ với lực lượng VĐV tài năng, từ cấp độ đội tuyển đến tuyển trẻ U.21, hướng tới các mục tiêu quốc tế.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan: 'Chờ đợi bao năm chỉ để có một trận thắng'

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), đã chia sẻ rằng chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chặng 2 SEA V.League mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông nói rằng chiến thắng này đã được mong đợi từ lâu và đến nay mới thực hiện được.

Ông nhấn mạnh rằng việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vượt qua Thái Lan và giành chức vô địch SEA V.League không chỉ là thành tích đáng tự hào mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ và hiệu quả của công tác đầu tư, chăm sóc từ cấp độ CLB đến đội tuyển.

Ông Trường cũng cho rằng chiến thắng này là động lực để bóng chuyền Việt Nam tiếp tục nhận được sự đầu tư mạnh mẽ, hướng tới tương lai và chinh phục những đỉnh cao mới.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận rằng Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh

Còn HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận rằng Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh. Ông cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng nhờ rút ra được những bài học từ các trận thua trước chính đối thủ này. Điều quan trọng hơn, theo ông Kiệt, là tinh thần tự tin và sự không bỏ cuộc của các cô gái Việt Nam.

Ông cho rằng chiến thắng dù bị dẫn trước 2-0 cho thấy các tuyển thủ Việt Nam đầy bản lĩnh và không bỏ cuộc khi đối mặt với sức ép. Ông Kiệt cũng cho biết những trận đấu như vậy là cơ hội để các cầu thủ trưởng thành và sẵn sàng cho các trận đấu lớn hơn trong tương lai.

Nguyễn Thị Bích Tuyền (số 10) và Trần Thị Thanh Thúy (số 3)

Về giải vô địch thế giới, ông Trường cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia bảng G, đối đầu với những đội mạnh như Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya.

Ông tin rằng đội tuyển Việt Nam, với sự tự tin của các VĐV như Nguyễn Thị Bích Tuyền và Trần Thị Thanh Thúy, sẽ phát huy hết khả năng của mình và có thể tạo nên bất ngờ tại sân chơi quốc tế này.