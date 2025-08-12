Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyện tình Ronaldo và Georgina: Nhẫn kim cương 'khủng' đánh dấu 10 năm bên nhau
Video Thể thao

Chuyện tình Ronaldo và Georgina: Nhẫn kim cương 'khủng' đánh dấu 10 năm bên nhau

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
12/08/2025 10:05 GMT+7

Sau gần 10 năm gắn bó, Cristiano Ronaldo đã cầu hôn Georgina Rodriguez bằng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chuyện tình lãng mạn được cả thế giới ngưỡng mộ.

Ronaldo cầu hôn Georgina bằng chiếc nhẫn "khủng"

Tối 11.8, Georgina chia sẻ trên Instagram bức ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương bản to đặt lên tay Ronaldo, kèm dòng chữ: “Vâng, em đồng ý. Trong kiếp này và suốt cuộc đời em”. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định: “Ronaldo đã chính thức cầu hôn Georgina, và được đồng ý”.

Ronaldo từng nhiều lần úp mở chuyện cưới Georgina. Tháng 12.2024, tại lễ trao giải Globe Soccer ở Dubai, anh gọi Georgina là “vợ tôi” trước hàng nghìn khán giả và kể từ đó thường xuyên dùng cách xưng hô này.

Chuyện tình Ronaldo và Georgina: Nhẫn kim cương 'khủng' đánh dấu 10 năm bên nhau

Cặp đôi gặp nhau năm 2016 khi Georgina làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha). Buổi gặp gỡ tình cờ ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô gái gốc Argentina. Từ một nhân viên bình thường với mức lương khiêm tốn, Georgina bước vào mối tình với siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới và dần trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Hiện cả hai sống tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), nơi Ronaldo khoác áo CLB Al-Nassr. Georgina cùng Ronaldo nuôi 5 người con, trong đó có 2 con gái chung Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi). Đặc biệt, các con riêng của Ronaldo gồm Cristiano Junior (15 tuổi) và cặp song sinh Mateo - Eva Maria (8 tuổi) cũng luôn xem Georgina như mẹ ruột. 

Chuyện tình Ronaldo và Georgina: Nhẫn kim cương 'khủng' đánh dấu 10 năm bên nhau - Ảnh 1.

Ronaldo nói Georgina là chỗ dựa cho gia đình

Cô nhiều lần chia sẻ trên truyền thông rằng tình cảm gắn bó với các con là một trong những điều quý giá nhất trong cuộc sống, và Ronaldo cũng khẳng định Georgina là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình.

