Ronaldo cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương ‘khổng lồ’, chương mới cho chuyện tình 10 năm

Chuyện tình 10 năm của Ronaldo và Georgina

Cristiano Ronaldo chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez bằng một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, đánh dấu bước ngoặt mới trong mối tình đã kéo dài gần một thập kỷ.

Tối 11.8, Georgina chia sẻ trên Instagram bức ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương bản to đặt lên tay Ronaldo, kèm dòng chữ: “Vâng, em đồng ý. Trong kiếp này và suốt cuộc đời em”. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định: “Ronaldo đã chính thức cầu hôn Georgina, và được đồng ý”.

Bài đăng khoe chiếc nhẫn Ronaldo cầu hôn của Georgina ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ronaldo từng nhiều lần úp mở chuyện cưới Georgina. Tháng 12.2024, tại lễ trao giải Globe Soccer ở Dubai, anh gọi Georgina là “vợ tôi” trước hàng nghìn khán giả và kể từ đó thường xuyên dùng cách xưng hô này.

Cặp đôi gặp nhau năm 2016 khi Georgina làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha). Buổi gặp gỡ tình cờ ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô gái gốc Argentina. Từ một nhân viên bình thường với mức lương khiêm tốn, Georgina bước vào mối tình với siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới và dần trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Cặp đôi nổi tiếng chưa tiết lộ thời điểm tổ chức hôn lễ

Khoảnh khắc đời thường của Ronaldo và hôn thê

Cô sống cuộc sống sang chảnh, đi chuyên cơ riêng, mặc trang phục thiết kế riêng, diện trang sức đắt đỏ và sống trong các biệt thự xa hoa, đi sự kiện như ngôi sao giải trí hàng đầu,... Tất cả những điều này được khắc họa qua phim tài liệu chiếu Netflix mang tên “I Am Georgina”. Tuy nhiên, Georgina vẫn giữ hình ảnh người mẹ tận tụy, trực tiếp chăm sóc các con và đồng hành cùng Ronaldo trong mọi chặng đường sự nghiệp.

Bến đỗ bình yên của chàng cầu thủ đào hoa

Hiện cả hai sống tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), nơi Ronaldo khoác áo CLB Al-Nassr. Georgina cùng Ronaldo nuôi 5 người con, trong đó có 2 con gái chung Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi). Đặc biệt, các con riêng của Ronaldo gồm Cristiano Junior (15 tuổi) và cặp song sinh Mateo - Eva Maria (8 tuổi) cũng luôn xem Georgina như mẹ ruột. Cô nhiều lần chia sẻ trên truyền thông rằng tình cảm gắn bó với các con là một trong những điều quý giá nhất trong cuộc sống, và Ronaldo cũng khẳng định Georgina là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình.

Các con của Ronaldo

Georgina chia sẻ nhiều khoảnh khắc của gia đình

Hiện lễ cưới chưa được ấn định và Ronaldo vẫn chưa đăng thông điệp đính hôn trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nếu diễn ra, đây chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện đình đám nhất làng thể thao và giải trí toàn cầu, khép lại chặng đường gần 10 năm hẹn hò và mở ra một chương mới cho câu chuyện tình lãng mạn bậc nhất của bóng đá thế giới.

Ronaldo nói Georgina là chỗ dựa cho gia đình

Trước khi đến với Georgina, Ronaldo từng trải qua nhiều mối tình với những người đẹp nổi tiếng, từ siêu mẫu Irina Shayk, diễn viên Gemma Atkinson đến những ngôi sao truyền hình và người mẫu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sau tất cả, siêu sao 40 tuổi lại chọn dừng chân bên Georgina - cô gái từng là nhân viên bán hàng, không đến từ giới showbiz hào nhoáng, nhưng mang đến cho anh cảm giác gia đình và sự bình yên hiếm có giữa ánh hào quang của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.