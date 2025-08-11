Inter Miami nhận cú sốc, Messi lập tức hẹn ngày trở lại cứu nguy

Messi sẽ rút ngắn thời gian trở lại

HLV Mascherano cho biết, ông không thể mạo hiểm với Messi, dù anh đã hồi phục chấn thương. Đây là lý do nhà cầm quân này không sử dụng danh thủ người Argentina ở trận derby tái đấu với kình địch Orlando City.

Messi sẽ rút ngắn thời gian để trở lại cứu nguy Inter Miami Ảnh: Reuters

Hệ quả, vắng Messi, Inter Miami có trận đấu dưới sức, hàng thủ để mắc rất nhiều sai sót và phải nhận tiếp kết quả thua đậm tỷ số 1-4 sau trận thua 0-3 cũng trước đối thủ này ở lượt đi.

Những người thay thế như De Paul và Suarez, bắt đầu cảm nhận áp lực rất lớn do mật độ thi đấu rất dày của Inter Miami và thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Do đó, khi Messi vẫn tiếp tục vắng mặt đã khiến đội bóng của HLV Mascherano mất đi mọi ma thuật ở hàng công mà họ luôn có lâu nay, để xoay chuyển tình thế mỗi khi gặp bế tắc.

Trận thua khi trở lại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) ngay sau vòng bảng giải Leagues Cup rất thành công (vào tứ kết), khiến Inter Miami giậm chân trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông với 42 điểm sau 23 trận. Họ chỉ còn lợi thế thi đấu ít hơn các đối thủ 3 trận, nhưng điểm số đã được nới rộng lên 9 điểm so với đội dẫn đầu Philadelphia Union, và 7 điểm so với đội xếp nhì bảng là FC Cincinnati.

Inter Miami lại để thua đối thủ cùng thành phố Orlando City Ảnh: Reuters

Trận tiếp theo Inter Miami gặp LA Galaxy trên sân nhà lúc 6 giờ 30 ngày 17.8. Theo báo chí Mỹ, HLV Mascherano chắc chắn sẽ đưa Messi trở lại thi đấu để giúp đội nhà tìm lại con đường chiến thắng.

LA Galaxy đang xếp chót bảng trên bảng xếp hạng tổng MLS 2025, sẽ là cơ hội cho Inter Miami có chiến thắng để cải thiện vị trí của mình hiện nay và trở lại cuộc đua tranh ngôi vô địch MLS Supporters' Shield.

Nếu Messi rút ngắn thời gian trở lại để giải cứu Inter Miami, cũng là bước để chuẩn bị cho trận then chốt tại tứ kết giải Leagues Cup, khi Inter Miami gặp đối thủ Tigres UANL trên sân nhà diễn ra lúc 7 giờ ngày 21.8.