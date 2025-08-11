Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Inter Miami nhận cú sốc, Messi lập tức hẹn ngày trở lại cứu nguy

Giang Lao
Giang Lao
11/08/2025 09:22 GMT+7

Sáng 11.8 (giờ Việt Nam), Inter Miami lại để thua đối thủ cùng thành phố Orlando City với tỷ số 1-4, khiến lỡ cơ hội vươn lên tốp đầu bảng xếp hạng giải MLS. Messi lập tức được gọi tên trở lại cứu nguy đội nhà.

Messi sẽ rút ngắn thời gian trở lại

HLV Mascherano cho biết, ông không thể mạo hiểm với Messi, dù anh đã hồi phục chấn thương. Đây là lý do nhà cầm quân này không sử dụng danh thủ người Argentina ở trận derby tái đấu với kình địch Orlando City.

Inter Miami nhận cú sốc, Messi lập tức hẹn ngày trở lại cứu nguy- Ảnh 1.

Messi sẽ rút ngắn thời gian để trở lại cứu nguy Inter Miami

Ảnh: Reuters

Hệ quả, vắng Messi, Inter Miami có trận đấu dưới sức, hàng thủ để mắc rất nhiều sai sót và phải nhận tiếp kết quả thua đậm tỷ số 1-4 sau trận thua 0-3 cũng trước đối thủ này ở lượt đi.

Những người thay thế như De Paul và Suarez, bắt đầu cảm nhận áp lực rất lớn do mật độ thi đấu rất dày của Inter Miami và thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Do đó, khi Messi vẫn tiếp tục vắng mặt đã khiến đội bóng của HLV Mascherano mất đi mọi ma thuật ở hàng công mà họ luôn có lâu nay, để xoay chuyển tình thế mỗi khi gặp bế tắc.

Trận thua khi trở lại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) ngay sau vòng bảng giải Leagues Cup rất thành công (vào tứ kết), khiến Inter Miami giậm chân trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông với 42 điểm sau 23 trận. Họ chỉ còn lợi thế thi đấu ít hơn các đối thủ 3 trận, nhưng điểm số đã được nới rộng lên 9 điểm so với đội dẫn đầu Philadelphia Union, và 7 điểm so với đội xếp nhì bảng là FC Cincinnati.

Inter Miami nhận cú sốc, Messi lập tức hẹn ngày trở lại cứu nguy- Ảnh 2.

Inter Miami lại để thua đối thủ cùng thành phố Orlando City

Ảnh: Reuters

Trận tiếp theo Inter Miami gặp LA Galaxy trên sân nhà lúc 6 giờ 30 ngày 17.8. Theo báo chí Mỹ, HLV Mascherano chắc chắn sẽ đưa Messi trở lại thi đấu để giúp đội nhà tìm lại con đường chiến thắng. 

LA Galaxy đang xếp chót bảng trên bảng xếp hạng tổng MLS 2025, sẽ là cơ hội cho Inter Miami có chiến thắng để cải thiện vị trí của mình hiện nay và trở lại cuộc đua tranh ngôi vô địch MLS Supporters' Shield.

Nếu Messi rút ngắn thời gian trở lại để giải cứu Inter Miami, cũng là bước để chuẩn bị cho trận then chốt tại tứ kết giải Leagues Cup, khi Inter Miami gặp đối thủ Tigres UANL trên sân nhà diễn ra lúc 7 giờ ngày 21.8.

Tin liên quan

Salah sút hỏng 11 m, Liverpool mất chức vô địch Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace

Salah sút hỏng 11 m, Liverpool mất chức vô địch Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace

Tối 10.8, Liverpool với dàn tân binh đắt giá tỏa sáng, nhưng chung cuộc đã để thua Crystal Palace với tỷ số 2-3 sau loạt sút luân lưu (hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính), đánh mất ngôi vô địch Siêu cúp nước Anh (FA Community Shield).

Son Heung-min có hành động bất ngờ ngày ra mắt, HLV Mascherano tiết lộ chấn thương của Messi

Đội tuyển Indonesia bị cảnh báo nóng trước vòng loại thứ tư World Cup 2026

Khám phá thêm chủ đề

Messi MLS De Paul Inter Miami leagues cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận