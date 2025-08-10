Son Heung-min có hành động bất ngờ ngày ra mắt, HLV Mascherano tiết lộ chấn thương của Messi

Son Heung-min cần làm gì để bùng nổ như Messi?

Son Heung-min vào sân từ phút 61 trong trận ra mắt Los Angeles FC. Khoảng hơn 30 phút có mặt trên sân, ngôi sao người Hàn Quốc này lập tức để lại dấu ấn trên hàng công của đội bóng mới. Anh cùng tiền đạo Denis Bouanga (cũng vào sân từ đầu hiệp 2) tạo ra sự thay đổi đáng kể ở tuyến trên, và giúp Los Angeles FC ngược dòng ngoạn mục trên sân khách để có được trận hòa đối thủ Chicago Fire FC với tỷ số 2-2, sau khi 2 lần bị dẫn trước 1-0 rồi 2-1.

Son Heung-min ra mắt ấn tượng và để lại hành động đẹp khi chủ động nhường đồng đội sút quả phạt 11 m chính mình kiếm được Ảnh: Reuters

Trong đó, Son Heung-min nhận rất nhiều lời khen, sau khi anh kiếm được quả phạt đền ở phút 77 từ tình huống phản công tốc độ xuất phát từ thủ môn Hugo Lloris, và bị hậu vệ đối phương cản ngã trong vòng cấm.

Son Heung-min đã có thể nhận sút quả phạt 11 m để có bàn thắng ngay trận ra mắt. Mặc dù vậy, anh đã trao lại cơ hội cho người đồng đội Denis Bouanga để có thêm bàn thắng chạy đua cùng Messi trong cuộc đua vua phá lưới MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Trên chấm 11 m, Denis Bouanga thực hiện dễ dàng để có bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 cho Los Angeles FC và sở hữu tổng cộng 14 bàn thắng tại MLS. Trong khi, Messi đang có 18 bàn cùng Sam Surridge (Nashville SC) đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới.

Sự xuất hiện của Son Heung-min và có trận ra mắt làm nóng khá ấn tượng, báo hiệu sắp tới đây, một khi đã hòa nhập đầy đủ, ngôi sao người Hàn Quốc này hứa hẹn sẽ còn thi đấu bùng nổ ở các sân đấu tại nước Mỹ.

Trong ngày ra mắt, dù thi đấu trên sân khách Soldier Field có sức chứa 62.500 chỗ ngồi của Chicago Fire FC, sức hút của Son Heung-min cũng đã lôi kéo rất đông CĐV bao gồm phần lớn những người Hàn Quốc đến sân để xem anh trổ tài.

Mặc dù vậy, thử thách cũng sẽ rất lớn cho Son Heung-min để giúp Los Angeles FC vượt lên trên bảng xếp hạng khu vực miền Tây giải MLS, khi đội bóng này đang xếp thứ 5 với 37 điểm sau 23 trận. Los Angeles FC cũng như Inter Miami của Messi đều tham dự giải FIFA Club World Cup. Vì vậy, khi trở lại MLS, họ đang thi đấu với mật độ rất dày để bắt kịp các đội còn lại.

Messi dính chấn thương mới đây, sắp trở lại thi đấu nhờ hồi phục rất nhanh Ảnh: Reuters

Với Inter Miami, họ chuẩn bị thi đấu trận derby với đối thủ cùng thành phố là Orlando City lúc 8 giờ ngày 11.8. Ở lượt đi, Messi và đồng đội đã để thua sốc trước đối thủ này với tỷ số tới 0-3 ngay sân nhà. Tuy nhiên, ở trận lượt về, theo HLV Mascherano tiết lộ, dù Messi đã hồi phục chấn thương và đã tập luyện. Nhưng ông sẽ không sử dụng danh thủ này ở trận tái đấu với Orlando City, nhằm ngăn ngừa mọi bất trắc xảy ra.

"Tôi không nghĩ Messi sẽ ra sân ở trận gặp Orlando City. Cậu ấy đang thi đấu tốt, hồi phục chấn thương rất tốt, nhưng sẽ thật điên rồ nếu mạo hiểm để cậu ấy ra sân ngay trận tới đây. Chúng tôi rất lạc quan rằng, Messi sẽ sớm trở lại", HLV Mascherano bày tỏ.

Theo báo chí Mỹ, HLV Mascherano thận trọng, vì ông muốn chắc chắn có Messi thi đấu ở trận tứ kết giải Leagues Cup khi Inter Miami tiếp đối thủ Tigres UANL (của Mexico) diễn ra lúc 7 giờ ngày 21.8 (giờ Việt Nam). Đây mới là mục tiêu quan trọng để giúp Inter Miami tìm kiếm chức vô địch đầu tiên trong mùa giải 2025, và cũng thúc đẩy Messi sớm đặt bút ký hợp đồng gia hạn.