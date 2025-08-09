Madam Pang bất ngờ làm người mẫu, bán áo phông giúp bóng đá Thái Lan trả nợ

Madam Pang mong trả hết nợ nần cho bóng đá Thái Lan

FAT đang nợ Công ty Siam Sport sau vụ thua kiện trước đây lên đến 360 triệu baht cùng với lãi suất (gần 300 tỉ đồng). Số nợ này hiện trở thành gánh nặng khiến Madam Pang trong nhiệm kỳ làm chủ tịch của mình phải tìm mọi cách để chi trả.

Bà đã từng bỏ tiền túi ra đến 25 triệu baht (hơn 20 tỉ đồng) để chi trả khoản nợ đầu tiên vào ngày 23.4. Tiếp đó là 20 triệu baht (khoảng 15,9 tỉ đồng) ở đợt 2 ngày 27.6 sau khi quyên góp từ một chương trình giải trí.

Madam Pang mặc áo phông 'Người Thái yêu bóng đá Thái' kêu gọi CĐV mua ủng hộ bóng đá nước này Ảnh: Chụp màn hình Siamsport

Chương trình "Người Thái yêu bóng đá Thái" với những chiếc áo phông được Madam Pang thực hiện vừa ra mắt, được xem là trọng tâm để thu về số tiền lớn. Qua đó, giúp FAT trả hết nợ Công ty Siam Sport, thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Phát biểu trong sự kiện ra mắt chiếc áo phông "Người Thái yêu bóng đá Thái", Madam Pang khẳng định, bà không ngại làm người mẫu, mặc những chiếc áo phông này để khuyến khích người hâm mộ Thái Lan nhanh chóng đặt mua để gây quỹ giúp bóng đá Thái Lan.

"Áo phông "Người Thái yêu bóng đá Thái" không chỉ đơn thuần là một chiếc áo dành cho các CĐV. Chúng cũng tượng trưng cho tình yêu, niềm tin và sự đoàn kết của người hâm mộ bóng đá Thái Lan, những người muốn góp phần đưa bóng đá Thái Lan vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và đạt được thành công trong tương lai", báo Thái Lan, Siamsport, dẫn lời tâm sự của Madam Pang trong ngày ra mắt chương trình bán áo phông gây quỹ cho FAT trả nợ.

Cầu thủ Chanathip Songkrasin và các thành viên đội tuyển Thái Lan tham gia cùng Madam Pang thực hiện chương trình gây quỹ Ảnh: Chụp màn hình Siamsport

Theo Siamsport, giá bán phổ biến những chiếc áo phông "Người Thái yêu bóng đá Thái" có mức giá khởi điểm từ 350 baht (hơn 283.000 đồng). Bên cạnh đó, còn có các loại áo cỡ lớn có giá từ 450 baht (khoảng 365.000 đồng).

Mức giá này cao hơn dự kiến trước đây với mỗi chiếc áo phông có giá chỉ 259 baht (khoảng hơn 200.000 đồng). Madam Pang dự kiến chương trình bán áo phông "Người Thái yêu bóng đá Thái" vừa phát động sẽ giúp bóng đá Thái Lan thu về khoảng 300 triệu baht trong vòng 1 tháng (khoảng 231,7 tỉ đồng). Qua đó, sẽ sớm trả hết khoản nợ của Công ty Siam Sport.