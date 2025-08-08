Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Inter Miami gặp đội nào tại tứ kết Leagues Cup, lý do Messi không đến Trung Quốc?

Giang Lao
Giang Lao
08/08/2025 10:44 GMT+7

Ngày 8.8, vòng bảng Leagues Cup kết thúc, Inter Miami chính thức xếp trong 4 hạng đầu các đội MLS (Mỹ) vào tứ kết gặp Tigres UANL (Mexico) ngày 19 hoặc 20.8 trên sân nhà. Trong lúc có tin Messi và đội tuyển Argentina không đến Trung Quốc.

Hủy du đấu Trung Quốc, Messi thuận lợi với CLB và đội tuyển

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports, đội tuyển Argentina đã chính thức hủy chuyến du đấu Trung Quốc trong tháng 10, với 2 trận giao hữu quốc tế gặp đội Uzbekistan và Trung Quốc. Thay vào đó, Albiceleste sẽ chọn thi đấu với đội tuyển Mexico tại TP.Chicago (Mỹ) các ngày 8 hoặc 14.10.

Inter Miami gặp đội nào tại tứ kết Leagues Cup, lý do Messi không đến Trung Quốc? - Ảnh 1.

Messi và đội tuyển Argentina đã chính thức hủy chuyến du đấu Trung Quốc trong tháng 10

Ảnh: Reuters

"Sự thay đổi này sẽ mang lại thuận lợi cho Messi và người đồng đội Rodrigo De Paul ở Inter Miami hiện nay, khi họ sẽ tránh khỏi các cuộc di chuyển rất xa ở đội tuyển và ảnh hưởng đến lịch thi đấu dày đặc tại CLB trong cùng thời điểm (tháng 10). 

Họ chỉ tập trung ở nước Mỹ và có thể tham gia vào trận gặp đội Mexico nếu tình hình cho phép. Lý do đội tuyển Argentina hủy chuyến du đấu Trung Quốc, được cho là có liên quan đến các vấn đề hậu cần và các cầu thủ hàng đầu rất khó được triệu tập khi phải di chuyển rất xa trong khi mùa giải mới cũng đã bắt đầu căng thẳng", Gaston Edul cho biết.

Trước đó, vào đầu tháng 9, đội tuyển Argentina sẽ có 2 trận đấu cuối tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gặp Venezuela và Ecuador. Do Albiceleste đã chính thức lấy vé dự vòng chung kết và bảo đảm vị trí đầu bảng xếp hạng, nên rất có thể HLV Scaloni sẽ lựa chọn một đội hình với nhiều cầu thủ trẻ hoặc dự bị để thi đấu và thử nghiệm.

Từ đầu năm 2026, đội tuyển Argentina sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch thế giới tại World Cup 2026, bằng trận giao hữu dự kiến ở Singapore vào tháng 3. Kế đến là trận Finalissima (tranh ngôi vô địch Liên lục địa) với đội tuyển Tây Ban Nha cũng trong tháng 3.2026, nhưng chưa xác định ngày giờ cụ thể.

Messi được cho là sẽ tham gia trong giai đoạn này cùng đội tuyển Argentina để bắt đầu chạy đà đến World Cup 2026. Nếu tham dự trận tranh Finalissima, Messi sẽ có cuộc tái ngộ thú vị với cầu thủ đàn em Lamine Yamal của CLB Barcelona trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Inter Miami gặp đội nào tại tứ kết Leagues Cup, lý do Messi không đến Trung Quốc? - Ảnh 2.

De Paul (giữa) đã trở thành người thay thế hoàn hảo Messi tại Inter Miami, khi danh thủ này vắng mặt vì chấn thương

Ảnh: Reuters

Cùng diễn biến, Messi hiện đang dưỡng thương, sắp tới anh sẽ trở lại thi đấu cùng Inter Miami ở trận tứ kết giải Leagues Cup gặp đối thủ Tigres UANL vào ngày 19 hoặc 20.8 tới.

Messi và đồng đội sẽ thuận lợi vì tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Chase, hy vọng sẽ rửa được mối hận trận thua đối thủ đến từ Mexico này với tỷ số 1-2 ở vòng bảng Leagues Cup năm 2024. Tại vòng knock-out Leagues Cup, chỉ diễn ra 1 trận phân định thắng thua, nếu hòa sau 90 phút sẽ tiến hành sút luân lưu.

Nếu tiến vào bán kết, Messi và Inter Miami có thể gặp một đối thủ từ Mexico khác là CLB Toluca hoặc đội Portland Timbers hay LA Galaxy của MLS. Trận chung kết Leagues Cup năm nay diễn ra ngày 31.8. Đây sẽ là cơ hội cho Messi và De Paul cùng nhau giành một danh hiệu vô địch trong cùng màu áo CLB Inter Miami.

Bên cạnh Leagues Cup, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Supporters' Shield và hướng đến chiếc cúp vô địch MLS Cup vào cuối năm là mối quan tâm hàng đầu của Messi trong năm 2025, trước khi anh tập trung cùng đội tuyển Argentina để bảo vệ ngôi vô địch thế giới ở World Cup 2026.

Tin liên quan

Ai sẽ đoạt Quả bóng vàng khi Messi và Ronaldo tiếp tục vắng mặt?

Ai sẽ đoạt Quả bóng vàng khi Messi và Ronaldo tiếp tục vắng mặt?

Năm thứ 2 liên tiếp cả Messi và Ronaldo đều vắng mặt ở danh sách đề cử rút gọn cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng, sau khi tạp chí France Football vừa công bố ngày 7.8.

Bóng đá nam Singapore bất ngờ không dự SEA Games 33, thể thức thi đấu đảo lộn?

De Paul thay Messi đưa Inter Miami vào tứ kết Leagues Cup

Khám phá thêm chủ đề

Messi Lamine Yamal Đội tuyển Argentina World Cup 2026 MLS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận