Inter Miami gặp đội nào tại tứ kết Leagues Cup, lý do Messi không đến Trung Quốc?

Hủy du đấu Trung Quốc, Messi thuận lợi với CLB và đội tuyển

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports, đội tuyển Argentina đã chính thức hủy chuyến du đấu Trung Quốc trong tháng 10, với 2 trận giao hữu quốc tế gặp đội Uzbekistan và Trung Quốc. Thay vào đó, Albiceleste sẽ chọn thi đấu với đội tuyển Mexico tại TP.Chicago (Mỹ) các ngày 8 hoặc 14.10.

Messi và đội tuyển Argentina đã chính thức hủy chuyến du đấu Trung Quốc trong tháng 10 Ảnh: Reuters

"Sự thay đổi này sẽ mang lại thuận lợi cho Messi và người đồng đội Rodrigo De Paul ở Inter Miami hiện nay, khi họ sẽ tránh khỏi các cuộc di chuyển rất xa ở đội tuyển và ảnh hưởng đến lịch thi đấu dày đặc tại CLB trong cùng thời điểm (tháng 10).

Họ chỉ tập trung ở nước Mỹ và có thể tham gia vào trận gặp đội Mexico nếu tình hình cho phép. Lý do đội tuyển Argentina hủy chuyến du đấu Trung Quốc, được cho là có liên quan đến các vấn đề hậu cần và các cầu thủ hàng đầu rất khó được triệu tập khi phải di chuyển rất xa trong khi mùa giải mới cũng đã bắt đầu căng thẳng", Gaston Edul cho biết.

Trước đó, vào đầu tháng 9, đội tuyển Argentina sẽ có 2 trận đấu cuối tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gặp Venezuela và Ecuador. Do Albiceleste đã chính thức lấy vé dự vòng chung kết và bảo đảm vị trí đầu bảng xếp hạng, nên rất có thể HLV Scaloni sẽ lựa chọn một đội hình với nhiều cầu thủ trẻ hoặc dự bị để thi đấu và thử nghiệm.

Từ đầu năm 2026, đội tuyển Argentina sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch thế giới tại World Cup 2026, bằng trận giao hữu dự kiến ở Singapore vào tháng 3. Kế đến là trận Finalissima (tranh ngôi vô địch Liên lục địa) với đội tuyển Tây Ban Nha cũng trong tháng 3.2026, nhưng chưa xác định ngày giờ cụ thể.

Messi được cho là sẽ tham gia trong giai đoạn này cùng đội tuyển Argentina để bắt đầu chạy đà đến World Cup 2026. Nếu tham dự trận tranh Finalissima, Messi sẽ có cuộc tái ngộ thú vị với cầu thủ đàn em Lamine Yamal của CLB Barcelona trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha.

De Paul (giữa) đã trở thành người thay thế hoàn hảo Messi tại Inter Miami, khi danh thủ này vắng mặt vì chấn thương Ảnh: Reuters

Cùng diễn biến, Messi hiện đang dưỡng thương, sắp tới anh sẽ trở lại thi đấu cùng Inter Miami ở trận tứ kết giải Leagues Cup gặp đối thủ Tigres UANL vào ngày 19 hoặc 20.8 tới.

Messi và đồng đội sẽ thuận lợi vì tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Chase, hy vọng sẽ rửa được mối hận trận thua đối thủ đến từ Mexico này với tỷ số 1-2 ở vòng bảng Leagues Cup năm 2024. Tại vòng knock-out Leagues Cup, chỉ diễn ra 1 trận phân định thắng thua, nếu hòa sau 90 phút sẽ tiến hành sút luân lưu.

Nếu tiến vào bán kết, Messi và Inter Miami có thể gặp một đối thủ từ Mexico khác là CLB Toluca hoặc đội Portland Timbers hay LA Galaxy của MLS. Trận chung kết Leagues Cup năm nay diễn ra ngày 31.8. Đây sẽ là cơ hội cho Messi và De Paul cùng nhau giành một danh hiệu vô địch trong cùng màu áo CLB Inter Miami.

Bên cạnh Leagues Cup, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Supporters' Shield và hướng đến chiếc cúp vô địch MLS Cup vào cuối năm là mối quan tâm hàng đầu của Messi trong năm 2025, trước khi anh tập trung cùng đội tuyển Argentina để bảo vệ ngôi vô địch thế giới ở World Cup 2026.