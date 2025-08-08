Ai sẽ đoạt Quả bóng vàng khi Messi và Ronaldo tiếp tục vắng mặt?

Thời của Messi và Ronaldo đã qua, một thế hệ tài năng trẻ mới thay thế

Theo báo Tây Ban Nha, Marca: "Việc Messi và Ronaldo một lần nữa vắng mặt ở đề cử Quả bóng vàng, có thể gây một chút bất ngờ cho nhiều người. Nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy thời của họ đã chính thức qua đi.

Giờ đây, một thế hệ tài năng trẻ mới đang tỏa sáng, theo đuổi danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới, giải thưởng mà Messi và Ronaldo đã thống trị trong suốt thập kỷ qua. Dẫn đầu danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025 là Ousmane Dembele của PSG, ngôi sao đang lên của Barcelona, Lamine Yamal, và nhà vô địch Club World Cup, Cole Palmer của Chelsea".

Messi có năm thứ 2 liên tiếp vắng mặt đề cử tranh Quả bóng vàng Ảnh: Reuters

Trong lịch sử Quả bóng vàng, Messi đang sở hữu đến 8 danh hiệu, nhiều nhất trong lịch sử. Kế đến là Ronaldo với 5 danh hiệu. Lần gần nhất danh thủ 38 tuổi người Argentina có tên trong danh sách rút gọn tranh danh hiệu Quả bóng vàng là năm 2023, cũng là lần anh đoạt Quả bóng vàng gần nhất. Trong khi, Ronaldo đoạt danh hiệu gần nhất đã từ năm 2017.

Trong 2 năm qua, dù Messi và Ronaldo đều vẫn duy trì thi đấu với phong độ ấn tượng với các CLB, nhưng về thành tích chung để có thể cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng, họ không còn có thể so sánh với lớp đàn em của mình.

Năm 2024, Messi cùng Inter Miami giành chức vô địch Supporters' Shield, ghi 33 bàn và có 9 kiến tạo trong 39 trận. Anh cũng gây ấn tượng tại giải Club World Cup 2025 khi cùng Inter Miami vào vòng 16 đội, và góp phần giúp đội tuyển Argentina vượt qua vòng loại World Cup 2026.

Với Ronaldo, dù sở hữu kỷ lục ghi bàn ở giải Saudi Pro League, nhưng danh thủ 40 tuổi người Bồ Đào Nha này lại không đoạt được danh hiệu nào với CLB, trong khi chỉ cùng đội tuyển vô địch UEFA Nations League 2025.

Ronaldo vừa chính thức ký hợp đồng gia hạn với Al Nassr đến tháng 6.2027 Ảnh: Reuters

Các thành tích khiêm tốn này khiến cả Messi và Ronaldo đều không nhận được nhiều đề cử để lọt vào danh sách rút gọn 30 cầu thủ cuối cùng tranh Quả bóng vàng 2025. Những ngôi sao mới như Ousmane Dembele của PSG với chức vô địch Champions League, sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona với cú ăn 3 giải quốc nội gồm La Liga, Cúp nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha, cùng Cole Palmer của Chelsea vô địch Club World Cup 2025, trở thành các ứng viên sáng giá nhất đoạt Quả bóng vàng 2025.

Ngoài ra, danh sách rút gọn 30 cầu thủ còn có các ứng viên nổi bật khác như Lautaro Martinez, Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Mac Allister và Mohamed Salah…

Lễ trao danh hiệu Quả bóng vàng 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 22.9 tới tại nhà hát Chatelet ở thủ đô Paris, Pháp. Năm 2024, cầu thủ Rodri của Man City là người đoạt Quả bóng vàng.