Thể thao Bóng đá Quốc tế

Son Heung-min nhận tin cực vui trước trận ra mắt, tạo hiệu ứng như Messi

Giang Lao
Giang Lao
09/08/2025 10:51 GMT+7

Theo nhà báo Tom Bogert, chuyên gia tin chuyển nhượng và kênh CBS Sports Golazo (Mỹ), Son Heung-min đã nhận được thị thực và chính thức đủ điều kiện thi đấu trận ra mắt với Los Angeles FC gặp Chicago Fire FC ngày 10.8 tại MLS.

Son Heung-min tạo hiệu ứng như Messi

Báo chí Mỹ gọi Son Heung-min là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá châu Á, sự xuất hiện của anh trong màu áo Los Angeles FC đang gây cơn sốt rất lớn với cộng đồng người Hàn Quốc tại nước Mỹ. 

Son Heung-min nhận tin cực vui trước trận ra mắt, tạo hiệu ứng như Messi- Ảnh 1.

Son Heung-min gây sốt với cộng đồng người Hàn Quốc tại Mỹ và đang tạo hiệu ứng như Messi

Ảnh: Reuters

Ngay sau khi ký hợp đồng dài hạn đến năm 2029 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), 26,5 triệu USD (hơn 694 tỉ đồng), những chiếc áo số 7 có tên Son Heung-min của Los Angeles FC đang trở thành mặt hàng bán chạy nhất. Qua đó, sớm giúp đội bóng này bắt đầu thu lại lợi nhuận.

"Son Heung-min được dự báo sẽ tạo hiệu ứng như Messi ở Inter Miami. Trận ra mắt của cầu thủ vừa bước sang tuổi 33 này, dự kiến sẽ tạo cơn sốt rất lớn với người hâm mộ Mỹ, sau khi anh đã nhận được thị thực làm việc tại đây (trong ngày 9.8) và cũng đang trong quá trình hoàn tất "thủ tục nhập cư", theo HLV Steve Cherundolo của Los Angeles FC hé lộ. 

Son Heung-min hiện đã đủ điều kiện thi đấu. Anh đã đi cùng toàn đội Los Angeles FC đến sân khách Soldier Field chuẩn bị cho trận ra mắt gặp đối thủ Chicago Fire FC (diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 10.8, giờ Việt Nam)", nhà báo Tom Bogert cho biết.

Sân Soldier Field có sức chứa 62.500 chỗ ngồi, dự kiến sẽ chật kín người xem sau khi có tin Son Heung-min đi cùng toàn đội Los Angeles FC và đã đủ điều kiện thi đấu, nhà báo Tom Bogert cho biết thêm.

Son Heung-min nhận tin cực vui trước trận ra mắt, tạo hiệu ứng như Messi- Ảnh 2.

Messi dự kiến trở lại thi đấu từ vòng tứ kết Leagues Cup

Ảnh: Reuters

Tại Los Angeles FC, Son Heung-min tái ngộ với người đồng đội cũ ở CLB Tottenham trước đây là thủ môn kỳ cựu Hugo Lloris. Nhưng tiền đạo Olivier Giroud thì đã chia tay để trở về Pháp thi đấu cho CLB Lille. 

Son Heung-min được kỳ vọng sẽ kết hợp tốt với tiền đạo số 1 của Los Angeles FC hiện nay là Denis Bouanga, người đang ghi 13 bàn ở mùa này, trở thành bộ đôi tấn công sắc bén để cạnh tranh với hàng công của CLB Inter Miami do Messi dẫn đầu.

Son Heung-min đã ghi hơn 170 bàn thắng trên mọi đấu trường và là ngôi sao hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh trong thời gian thi đấu cho Tottenham. Đến Mỹ, cầu thủ người Hàn Quốc này được đánh giá vẫn ở đỉnh cao phong độ và có tình trạng thể lực hoàn hảo. Do đó, người hâm mộ Mỹ rất kỳ vọng anh sẽ sớm tạo sự cạnh tranh hấp dẫn với Messi, danh thủ đã làm điên đảo bóng đá tại đây trong hơn 2 năm nay.

Messi vừa dính chấn thương nhẹ, đã kịp trở lại tập luyện từ cuối tuần này. Mặc dù vậy, việc danh thủ này đủ điều kiện về thể lực và thể chất để thi đấu 2 trận sắp tới của Inter Miami tại MLS gặp Orlando City (ngày 11.8) và LA Galaxy (17.8) đang bỏ ngỏ. 

Có tin, Messi sẽ được cho nghỉ ngơi tiếp ở 2 trận đấu này, và sẽ trở lại sân cỏ từ trận then chốt tại vòng tứ kết giải Leagues Cup khi Inter Miami tiếp đối thủ Tigres UANL được xác định diễn ra lúc 7 giờ ngày 21.8 (giờ Việt Nam).

