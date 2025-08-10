Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Indonesia bị cảnh báo nóng trước vòng loại thứ tư World Cup 2026

Giang Lao
Giang Lao
10/08/2025 09:30 GMT+7

Cơ hội giành vé tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia đang bị đặt dấu hỏi lớn, sau khi HLV Graham Arnold của đội Iraq tuyên bố đã nắm được mọi điểm mạnh và yếu của họ.

Đội tuyển Indonesia sớm bị gây sức ép?

Vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á tranh 2 vé chính thức còn lại dự vòng chung kết, diễn ra từ ngày 8 đến 14.10. Với 6 đội, chia 2 bảng, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B với Ả Rập Xê Út và Iraq. Trong khi ở bảng A là Qatar, UAE và Oman.

Đội tuyển Indonesia bị cảnh báo nóng trước vòng loại thứ tư World Cup 2026- Ảnh 1.

HLV Kluivert liệu có e ngại khi bị đối thủ tuyên bố đã nắm được mọi điểm mạnh và yếu của đội tuyển Indonesia?

Ảnh: Reuters

Cuộc đua tranh 2 chiếc vé chỉ dành cho 2 đội đứng đầu bảng của các đội này trở nên khốc liệt, với mỗi trận đều như chung kết. Đội Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á còn góp mặt đến vòng này, họ sẽ phải đối đầu trước các đối thủ cực mạnh ở Tây Á. 

Trong 2 trận quyết đấu ở bảng B, đội bóng xứ vạn đảo ra quân với trận gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 0 giờ 15 ngày 9.10; và gặp đội Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam). Lịch thi đấu này đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ấn định lại vào ngày 25.7, sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir gửi thư khiếu nại vì đội tuyển nước này có quá ít thời gian hồi phục giữa 2 trận đấu.

Mặc dù vậy, phía cơ quan bóng đá Iraq (IFA) đã phản đối, cho rằng AFC đổi giờ thi đấu như vậy lại ảnh hưởng đến đội tuyển nước này. Tuy nhiên, cho đến nay AFC dường như đã chốt lịch thi đấu vòng loại thứ tư World Cup 2026 như đã công bố ngày 25.7, sau khi điều chỉnh từ khiếu nại của Chủ tịch PSSI, Erick Thohir.

Theo HLV Graham Arnold (người Úc) của đội Iraq, bất chấp việc thay đổi về giờ thi đấu, ông vẫn xác định đội nhà sẽ có đủ mọi năng lực giành chiến thắng trong 2 trận đấu với đội Indonesia và Ả Rập Xê Út (lúc 2 giờ 30 ngày 15.10) để lấy vé dự World Cup 2026. Ông nói trên tờ Kooora (Iraq) đầy tự tin: "Tôi có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu với đội tuyển Ả Rập Xê Út và Indonesia. Tôi hiểu rất mọi rõ điểm mạnh và điểm yếu của họ".

Đội tuyển Indonesia bị cảnh báo nóng trước vòng loại thứ tư World Cup 2026- Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia tái đấu Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ tư. Ở vòng loại trước, họ đã thắng đối thủ này tỷ số 2-0 và hòa 1-1

Ảnh: Reuters

HLV Graham Arnold là chiến lược gia giàu kinh nghiệm của bóng đá Úc và bóng đá châu Á. Tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, thời gian ông còn dẫn dắt đội tuyển Úc đã đối đầu với đội Indonesia (hòa 0-0) tháng 9.2024, trước khi nhường chỗ cho HLV Tony Popovic hiện nay.

Gần đây, HLV Graham Arnold bất ngờ nhận lời dẫn dắt đội tuyển Iraq hồi tháng 5, thay HLV người Tây Ban Nha, Jesus Casas. HLV Graham Arnold đến nay mới dẫn dắt đội Iraq được 2 trận với 1 thắng và 1 thua. Sắp tới, ông cùng đội tuyển nước này dự giải King's Cup ở Thái Lan trong tháng 9.

"Tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để đội tuyển Iraq vượt qua vòng loại World Cup. Chúng tôi sẽ chiến đấu để hiện thực hóa giấc mơ của hàng triệu người Iraq, đó là giành quyền tham dự World Cup sau 40 năm vắng bóng. Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để đạt phong độ cao nhất vào tháng 10. Tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ. 

Họ sẽ đạt phong độ cao nhất về thể lực và tinh thần vào tháng 10, và khi đó chúng tôi sẽ sẵn sàng chiến thắng. Như đã nói, tôi cũng không lo lắng về việc chúng tôi phải đối mặt với ai hay thi đấu ở đâu và giờ nào. Trọng tâm của chúng tôi là giành chiến thắng trong cả 2 trận gặp đội Indonesia và Ả Rập Xê Út", HLV Graham Arnold nhấn mạnh.

Theo CNN Indonesia, những tuyên bố của HLV Graham Arnold chắc chắn sẽ mang đến nhiều thách thức cho HLV Kluivert và đội tuyển Indonesia trong hành trình giành vé dự World Cup 2026, hứa hẹn sẽ có nhiều nóng bỏng trong thời gian tới.

Khó cáng đáng cả 2 vai trò, ông Shin Tae-yong từ chức Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

Tin liên quan

Son Heung-min nhận tin cực vui trước trận ra mắt, tạo hiệu ứng như Messi

Son Heung-min nhận tin cực vui trước trận ra mắt, tạo hiệu ứng như Messi

Theo nhà báo Tom Bogert, chuyên gia tin chuyển nhượng và kênh CBS Sports Golazo (Mỹ), Son Heung-min đã nhận được thị thực và chính thức đủ điều kiện thi đấu trận ra mắt với Los Angeles FC gặp Chicago Fire FC ngày 10.8 tại MLS.

Madam Pang bất ngờ làm người mẫu, bán áo phông giúp bóng đá Thái Lan trả nợ

Ai sẽ đoạt Quả bóng vàng khi Messi và Ronaldo tiếp tục vắng mặt?

Khám phá thêm chủ đề

World Cup 2026 AFC Đội tuyển Indonesia ả rập xê út vòng loại World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận