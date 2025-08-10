Đội tuyển Indonesia bị cảnh báo nóng trước vòng loại thứ tư World Cup 2026

Đội tuyển Indonesia sớm bị gây sức ép?

Vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á tranh 2 vé chính thức còn lại dự vòng chung kết, diễn ra từ ngày 8 đến 14.10. Với 6 đội, chia 2 bảng, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B với Ả Rập Xê Út và Iraq. Trong khi ở bảng A là Qatar, UAE và Oman.

HLV Kluivert liệu có e ngại khi bị đối thủ tuyên bố đã nắm được mọi điểm mạnh và yếu của đội tuyển Indonesia? Ảnh: Reuters

Cuộc đua tranh 2 chiếc vé chỉ dành cho 2 đội đứng đầu bảng của các đội này trở nên khốc liệt, với mỗi trận đều như chung kết. Đội Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á còn góp mặt đến vòng này, họ sẽ phải đối đầu trước các đối thủ cực mạnh ở Tây Á.

Trong 2 trận quyết đấu ở bảng B, đội bóng xứ vạn đảo ra quân với trận gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 0 giờ 15 ngày 9.10; và gặp đội Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam). Lịch thi đấu này đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ấn định lại vào ngày 25.7, sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir gửi thư khiếu nại vì đội tuyển nước này có quá ít thời gian hồi phục giữa 2 trận đấu.

Mặc dù vậy, phía cơ quan bóng đá Iraq (IFA) đã phản đối, cho rằng AFC đổi giờ thi đấu như vậy lại ảnh hưởng đến đội tuyển nước này. Tuy nhiên, cho đến nay AFC dường như đã chốt lịch thi đấu vòng loại thứ tư World Cup 2026 như đã công bố ngày 25.7, sau khi điều chỉnh từ khiếu nại của Chủ tịch PSSI, Erick Thohir.

Theo HLV Graham Arnold (người Úc) của đội Iraq, bất chấp việc thay đổi về giờ thi đấu, ông vẫn xác định đội nhà sẽ có đủ mọi năng lực giành chiến thắng trong 2 trận đấu với đội Indonesia và Ả Rập Xê Út (lúc 2 giờ 30 ngày 15.10) để lấy vé dự World Cup 2026. Ông nói trên tờ Kooora (Iraq) đầy tự tin: "Tôi có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu với đội tuyển Ả Rập Xê Út và Indonesia. Tôi hiểu rất mọi rõ điểm mạnh và điểm yếu của họ".

Đội tuyển Indonesia tái đấu Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ tư. Ở vòng loại trước, họ đã thắng đối thủ này tỷ số 2-0 và hòa 1-1 Ảnh: Reuters

HLV Graham Arnold là chiến lược gia giàu kinh nghiệm của bóng đá Úc và bóng đá châu Á. Tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, thời gian ông còn dẫn dắt đội tuyển Úc đã đối đầu với đội Indonesia (hòa 0-0) tháng 9.2024, trước khi nhường chỗ cho HLV Tony Popovic hiện nay.

Gần đây, HLV Graham Arnold bất ngờ nhận lời dẫn dắt đội tuyển Iraq hồi tháng 5, thay HLV người Tây Ban Nha, Jesus Casas. HLV Graham Arnold đến nay mới dẫn dắt đội Iraq được 2 trận với 1 thắng và 1 thua. Sắp tới, ông cùng đội tuyển nước này dự giải King's Cup ở Thái Lan trong tháng 9.

"Tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để đội tuyển Iraq vượt qua vòng loại World Cup. Chúng tôi sẽ chiến đấu để hiện thực hóa giấc mơ của hàng triệu người Iraq, đó là giành quyền tham dự World Cup sau 40 năm vắng bóng. Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để đạt phong độ cao nhất vào tháng 10. Tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ.

Họ sẽ đạt phong độ cao nhất về thể lực và tinh thần vào tháng 10, và khi đó chúng tôi sẽ sẵn sàng chiến thắng. Như đã nói, tôi cũng không lo lắng về việc chúng tôi phải đối mặt với ai hay thi đấu ở đâu và giờ nào. Trọng tâm của chúng tôi là giành chiến thắng trong cả 2 trận gặp đội Indonesia và Ả Rập Xê Út", HLV Graham Arnold nhấn mạnh.

Theo CNN Indonesia, những tuyên bố của HLV Graham Arnold chắc chắn sẽ mang đến nhiều thách thức cho HLV Kluivert và đội tuyển Indonesia trong hành trình giành vé dự World Cup 2026, hứa hẹn sẽ có nhiều nóng bỏng trong thời gian tới.