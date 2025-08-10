Salah sút hỏng 11 m, Liverpool mất chức vô địch Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace

Liverpool vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi giải Ngoại hạng Anh khai diễn

Liverpool đã chi hơn 265 triệu bảng (khoảng 9.346 tỉ đồng) trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đem về các tân binh đắt giá như Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike. Trong khi cũng đã chia tay các ngôi sao hàng đầu gồm Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz và Darwin Nunez.

Salah thất vọng khi sút hỏng quả 11 m khiến Liverpool đánh mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace Ảnh: Reuters

Đội quân của HLV Arne Slot vẫn duy trì sức mạnh đáng kể, thậm chí có chiều sâu hơn, khi bộ khung chủ chốt mùa trước vẫn còn ở lại như chân sút Salah, các tiền vệ Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch hay đội trưởng Virgil van Dijk.

Chính sự chắc chắn trong lối chơi đã giúp Liverpool có khởi đầu mạnh mẽ, 2 lần sớm vượt lên dẫn trước Crystal Palace với tỷ số 1-0 rồi 2-1 do công các tân binh Ekitike và Frimpong ghi bàn các phút thứ 4 và 21. Trong đó, bàn nâng tỷ số của Frimpong chính xác ở phút 20 và giây 20, trùng với số áo của ngôi sao xấu số của Liverpool là Diogo Jota qua đời.

Xen kẽ các bàn thắng của Liverpool là bàn gỡ hòa 1-1 của Crystal Palace do công tiền đạo Jean-Philippe Mateta ghi phút 17 từ chấm 11 m.

Crystal Palace sau chức vô địch Cúp FA (đánh bại Man City tỷ số 1-0) và xếp vị trí thứ 12 giải Ngoại hạng Anh mùa trước, không có nhiều biến động đội hình khi đội bóng của HLV Oliver Glasner vẫn giữ được các ngôi sao hàng đầu cho đến nay như trung vệ Marc Guehi, các chân sút Jean-Philippe Mateta và Eberechi Eze.

Crystal Palace gây sốc khi đánh bại Man City để vô địch Cúp FA, và đánh bại Liverpool để vô địch Siêu cúp Anh Ảnh: Reuters

Sự ổn định đã giúp Crystal Palace sau hiệp 1 dưới cơ, đã tạo thế trận ngang ngửa và có phần lấn lướt trước Liverpool trong hiệp 2, trước khi gây sốc tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 77 do Ismaila Sarr ghi. Qua đó, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tại đây, trước loạt sút 11 m cân não, Crystal Palace đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 để giành ngôi vô địch Siêu cúp nước Anh một cách đầy bất ngờ.

Liverpool để thua trên loạt sút luân lưu, sau khi tiền đạo Salah và tiền vệ Mac Allister đều sút hỏng các quả đầu, tạo điều kiện cho các cầu thủ Crystal Palace tận dụng cơ hội để thực hiện chính xác các quả sút để thắng chung cuộc tỷ số 3-2, dù họ cũng có 2 cầu thủ sút hỏng là Borna Sosa và Eberechi Eze.

Đánh mất chức vô địch Siêu cúp Anh, Liverpool rõ ràng vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh bắt đầu ngày 16.8, khi họ sẽ có trận ra quân gặp Bournemouth trên sân nhà.