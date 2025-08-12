Ligue 1 phát sóng độc quyền trên VTVcab, khán giả Việt Nam háo hức đón chờ

Theo đó, VTVcab độc quyền phát sóng Ligue 1 trên các nền tảng trong lãnh thổ Việt Nam. Khán giả sẽ được theo dõi trọn vẹn các trận đấu trên hệ thống truyền hình, OTT, MXH của VTVcab.

Mùa giải mới khởi tranh, vào mỗi cuối tuần, khi ánh đèn các sân cỏ nước Pháp bừng lên, người hâm mộ lại được thưởng thức những trận đấu vô cùng hấp dẫn. Paris Saint Germain (PSG) – biểu tượng quyền lực của bóng đá Pháp và nhà vô địch mùa trước ở những đấu trường quan trọng – tiếp tục sải bước như “đại diện” của giải đấu, dẫn dắt hành trình chinh phục mới.

Từ Parc des Princes đến Velodrome, từ Côte d’Azur đến miền Bắc nước Pháp, Ligue 1 bước vào mùa 2025–2026 với một lời hẹn: tốc độ cao, cảm xúc đậm và những câu chuyện mới chờ được viết tiếp.

Mùa giải năm nay quy tụ 18 CLB – mùa thứ hai Ligue 1 thi đấu với số đội rút gọn, qua đó tối ưu lịch trình và chất lượng chuyên môn.

Sự trở lại của Lorient và Metz, cùng tân binh Paris FC sau 46 năm, không chỉ làm dày thêm bản đồ bóng đá Pháp mà còn khai sinh derby Paris hiếm có với PSG – một cặp đấu mới đầy hứa hẹn về tốc độ và sức nóng khán đài.





Thưởng thức Ligue 1 trên VTVcab

Bên cạnh PSG ở vị thế ứng viên số một, người hâm mộ sẽ chờ đợi những bước tiến của Marseille dưới bàn tay Roberto De Zerbi, sự lì lợm của Monaco, chất thực dụng của Lille, hay năng lượng trẻ trung từ Nice, Lens… tất cả tạo nên một cuộc đua nhiều tầng, giàu kịch tính.

Lịch thi đấu trải dài từ 15.8.2025 đến 16.5.2026, theo thể thức vòng tròn hai lượt với 34 vòng – nhịp độ quen thuộc nhưng luôn biết cách khiến mỗi cuối tuần trở thành ngày hội.

Các trận được bố trí hợp lý từ tối thứ sáu đến chủ nhật, giúp khán giả tại Việt Nam dễ dàng theo dõi trọn vẹn vòng đấu: trận mở màn cuối tuần, loạt cuộc hẹn tối thứ bảy, và đêm chủ nhật khép lại bằng trận cầu tâm điểm.

Với tín hiệu chuẩn quốc tế cho toàn bộ 9 trận mỗi vòng mang lại nhiều lựa chọn thưởng thức, sẽ được đội ngũ biên tập – bình luận chuyên nghiệp của VTVcab sẽ Việt hóa nội dung, nhưng giữ nguyên nhịp cảm xúc của bóng đá Pháp.

Hệ sinh thái nội dung sinh động về Ligue 1

Không chỉ phát sóng trực tiếp, hệ sinh thái nội dung trên các nền tảng của VTVcab sẽ sinh động hơn với kho tư liệu chính thức từ BTC giải: các chương trình “Ligue 1 Preview”, “Ligue 1 Highlights”, “Ligue 1 Show”, cùng các ấn phẩm tổng kết giữa mùa và cuối mùa. Clip hậu trường, hành trình đến sân, khoảnh khắc phòng thay đồ, bàn thắng và màn ăn mừng – tất cả sẽ xuất hiện đều đặn trong tuần, giúp người hâm mộ “sống” với giải đấu ngay cả khi bóng chưa lăn.

VTVcab sẽ đồng hành cùng người hâm mộ suốt mùa giải 2025 - 2026 của Ligue 1 bên cạnh các giải đấu châu Âu hấp dẫn khác như Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Super Cup, Serie A…

