Champions League: Barcelona sụp đổ tan tành ở Monaco, Arsenal bị cầm chân

Sự trở lại Champions League của AS Monaco sau 6 năm được đánh dấu bằng cuộc đón tiếp Barcelona trên sân Louis II. Đội chủ nhà tung ra sân với đội hình thiên tấn công trước "gã khổng lồ" xứ Catalan đang có phong độ cao đầu mùa giải này.

ẢNH: AFP

AS Monaco có một khởi đầu đầy đầy thuận lợi khi đội khách phải chơi thiếu người chỉ sau hơn 9 phút do Eric Garcia nhận thẻ đỏ. Tận dụng hơn về quân số, AS Monaco nhanh chóng có được bàn mở tỷ số ở phút 15 nhờ công của Maghnes Akliouche.

Đội bóng của HLV Adi Hutter đã tạo ra một thế trận lấn lướt trước "gã khổng lồ" bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, lần lượt Takumi Minamino, Ben Seghir và Embolo đều thiếu sự tinh tế trong các pha dứt điểm để gia tăng cách biệt.

Trong thế 10 chọi 11 cầu thủ, HLV Hansi Flick không còn cách nào khác là chờ đợi những khoảnh khắc ngôi sao của các cá nhân. Và tài năng trẻ Lamine Yamal một lần nữa trở thành nguồn sống của đội bóng xứ Catalan mùa này. Cầu thủ 17 tuổi đã có pha đi bóng tốc độ từ cánh phải, sau đó tung cú sút chân trái, cân bằng tỷ số cho Barcelona ở phút 28.

Bàn gỡ phần nào tiếp thêm tinh thần cho đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Nhưng AS Monaco vẫn tạo được thế trận lấn lướt hoàn toàn trong hiệp 2. Sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cuối cùng cũng xuyên thủng mành lưới thủ môn Ter Stegen ở phút 71 nhờ cú dứt điểm quyết đoán của George Ilenikhena.

Chiến thắng trước "ông lớn" Barcelona giúp AS Monaco đánh dấu sự trở lại suôn sẻ ở đấu trường hàng đầu châu Âu, đồng thời tạm xua tan nỗi thất vọng sau quãng thời gian dài phong độ phập phù. Ngược lại, Barcelona dù có khởi đầu mùa giải này cực tốt nhưng trận thua tại Monaco ít nhiều phơi bày một số điểm yếu của đội chủ sân Nou Camp.

Ở các trận đáng chú ý khác, Arsenal bị cầm chân 0-0 trên sân Atalanta, còn Atletico Madrid đánh bại Leipzig 2-1.