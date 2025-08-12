Lịch thi đấu AFF Cup hôm nay: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan

"C HUNG KẾT" BẢNG A

Sau hai lượt trận tại bảng A, đội tuyển nữ VN và Thái Lan đều đã chắc suất vào bán kết với cùng 6 điểm. Tuy nhiên, Thái Lan hiện đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại +14, nhỉnh hơn đúng 1 bàn so với VN (+13). Trận đấu cuối cùng giữa hai đội vì thế trở thành "chung kết bảng". Việc đi tiếp với vị trí đầu bảng có thể mang lại lợi thế, vì nhiều khả năng sẽ gặp đối thủ "nhẹ ký" hơn của bảng B.

Do đó, nếu muốn góp mặt ở bán kết với ngôi nhất bảng A, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải đánh bại Thái Lan. Ngoài kết quả, trận đấu này còn là cơ hội để khẳng định vị thế số 1 khu vực cho cả hai đội. Nếu nhìn lại thành tích đối đầu từ năm 2019 đến nay, người hâm mộ bóng đá nữ VN hoàn toàn tự tin về thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ở chung kết AFF Cup nữ 2019 và chung kết SEA Games 31 (năm 2022), Huỳnh Như cùng các đồng đội đều đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0, trước khi đăng quang chức vô địch.

T HÁI L AN NGUY HIỂM RA SAO?

Đội tuyển nữ Thái Lan là bài kiểm tra khó nhất đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung kể từ đầu giải. Nếu hai trận đầu tiên gặp Campuchia và Indonesia mang tính chất cữ dượt và tích lũy bàn thắng, Thái Lan lại là đối thủ hoàn toàn khác: giàu thể lực và kinh nghiệm, chất lượng đội hình tốt và có lối chơi tấn công đa dạng.

Đội tuyển nữ VN (trái) không ngại Thái Lan ẢNH: MINH TÚ

Chủ nhà chịu tổn thất khi Dương Thị Vân dính chấn thương sau trận đấu gặp Indonesia. Tuyến giữa mất đi "máy quét" có khả năng thu hồi bóng, phân phối và điều tiết nhịp độ trận đấu. HLV Mai Đức Chung phải đưa ra phương án thay thế sao cho hợp lý nhất, nhưng sẽ khó bù đắp trọn vẹn. Song, đội tuyển nữ VN đã có 2 trận đấu để mài giũa về chuyên môn. Những pha phối hợp nhóm, khả năng giữ bóng và di chuyển đã có sự cải thiện. Tuy nhiên, khâu dứt điểm của các cô gái VN chưa đạt độ sắc bén cao nhất, khi các cơ hội ngon ăn vẫn bị bỏ lỡ.

Đội tuyển Thái Lan có hai mối đe dọa lớn cho hệ thống phòng ngự của VN. Madison Casteen (nhập tịch Mỹ) mới 18 tuổi đã thể hiện được phẩm chất của mẫu trung phong hiện đại: tì đè tốt, xử lý gọn gàng trong không gian hẹp, dứt điểm đa dạng, di chuyển và chọn vị trí thông minh. Tính đến lúc này, chân sút sinh năm 2007 đã ghi 3 bàn sau 2 trận. Janista Jinantuya là "mũi khoan" cực kỳ lợi hại bên cánh trái với khả năng bứt tốc và đi bóng lắt léo. Cầu thủ 23 tuổi này đã đóng góp đến 4 bàn sau 2 trận (nhiều nhất bên phía đội Thái Lan). VN cần duy trì hệ thống phòng ngự kỷ luật, bọc lót tốt giữa trung vệ và hậu vệ cánh, đồng thời tăng cường pressing từ xa nhằm hạn chế nguồn bóng tiếp cận hai mũi nhọn đáng gờm này.

Thái Lan dù ghi đến 14 bàn và chưa để thủng lưới, nhưng họ vẫn bộc lộ những điểm yếu có thể khai thác. Hàng thủ của Thái Lan thiếu chắc chắn và khả năng chống bóng bổng chưa thực sự tốt. VN hoàn toàn có thể tận dụng sơ hở này. Những đường chuyền vượt tuyến hoặc chọc khe có thể là chìa khóa để thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Bảng B gay cấn

Việc đội Úc bất ngờ đánh bại Philippines hôm 10.8 khiến cục diện bảng B trở nên cực kỳ khó lường. Sau 2 lượt trận, Myanmar nhất bảng (6 điểm, hiệu số +4), Úc xếp nhì (3 điểm, hiệu số 0), Philippines hạng ba (3 điểm, hiệu số +6). Trên lý thuyết, cả ba đội kể trên đều còn cơ hội đi tiếp và nhiều kịch bản có thể xảy ra ở lượt trận cuối, vào lúc 19 giờ 30 ngày 13.8: Úc gặp Timor Leste, Myanmar chạm trán Philippines.

