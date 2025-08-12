HLV Thái Lan khen đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung 'Huỳnh Như chưa ghi bàn, nhưng...'

HLV Mai Đức Chung và tính toán bậc thầy

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó khép lại vòng bảng AFF Cup 2025 với ngôi đầu cùng 3 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành trọn vẹn 9 điểm, ghi 14 bàn và không để lọt lưới. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng nối dài chuỗi bất bại trước Thái Lan trên mọi đấu trường đã kéo dài hơn một thập kỷ qua.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được châm ngòi bởi chủ công Huỳnh Như. Tiền đạo sinh năm 1991 đã đi bóng qua người ở cánh phải, rồi căng ngang như đặt cho hậu vệ Thu Thảo lập công. Theo HLV Mai Đức Chung, việc Huỳnh Như ghi bàn hay không, không phải là vấn đề với đội tuyển nữ Việt Nam.

Huỳnh Như (số 9) kiến tạo bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan ẢNH: MINH TÚ

"Bóng đá là môn chơi tập thể. Dù Huỳnh Như chưa ghi bàn, nhưng tôi vẫn để Như đá chính là có mục đích. Dù đã lớn tuổi, nhưng Huỳnh Như có khả năng cầm bóng ổn định, sở hữu kinh nghiệm và năng lực kiến thiết lối chơi. Ở trận này, Huỳnh Như đá tiền vệ và để Bích Thùy đá cắm vì em có tốc độ tốt", HLV Mai Đức Chung lý giải.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng

Toan tính của HLV Mai Đức Chung phát huy hiệu quả, khi Huỳnh Như kiến tạo, còn Bích Thùy có hai tình huống suýt ghi bàn vào lưới Thái Lan. Theo HLV Mai Đức Chung, người Thái đã chơi hết sức, chứ không hề giấu bài ở trận cuối vòng bảng.

"Đội tuyển nữ Thái Lan chú trọng phòng ngự phản công chứ không có ý định giấu bài. Tuy nhiên, chúng ta phòng ngự tốt nên họ không thể ghi bàn. Rất tiếc là Ngân Thị Vạn Sự bị căng cơ đùi ở trận này. Trong khi đó, tiền vệ Dương Thị Vân vẫn bị chấn thương nên chưa thể thi đấu được. Vân bị chấn thương dây chằng trong nên nghỉ hẳn AFF Cup, có lẽ cần từ 2 đến 3 tuần để dưỡng thương. Để thay thế Dương Thị Vân, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn Hải Linh. Hôm nay Linh đã chơi tròn vai", HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Ông Chung cũng hạnh phúc khi khán giả đến kín sân để ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam ở màn thư hùng với Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung ẢNH: MINH TÚ

"Con số 25.000 khán giả khiến tôi nhớ lại trận chung kết vào năm 2003, khi người hâm mộ đến chật kín sân. Nhờ có các CĐV, chúng tôi được tiếp thêm sự tự tin. Hy vọng ở những trận sau, khán giả còn đến đông hơn nữa", ông Chung trải lòng.

HLV Thái Lan: Đội tuyển nữ Việt Nam rất mạnh

"Đội tuyển nữ Việt Nam là đội bóng mạnh. Trước trận đấu, họ cũng có 6 điểm như chúng tôi. Bởi vậy, rất khó để Thái Lan có thể giành điểm. Dù sao, các cầu thủ đã thể hiện hết khả năng của mình", HLV Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ Thái Lan chia sẻ sau thất bại.

Chiến lược gia người Nhật Bản phủ nhận chuyện giấu bài trước đội tuyển nữ Việt Nam. Theo ông, Thái Lan đã nỗ lực hết mình.

"Trong mọi trận đấu, chúng tôi luôn sử dụng nhân sự tốt nhất, và không có ý đồ giấu bài. Đã ra sân, cầu thủ nào cũng quan trọng", ông Ikeda cho biết. HLV của Thái Lan cũng mong gặp lại Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2025, khi chờ đợi 2 đội cùng giành vé vượt ải bán kết.

"Chắc chắn rồi, nếu được gặp lại Việt Nam ở Hải Phòng, với sự ủng hộ tới từ người hâm mộ, đó sẽ là trận đấu hay. Tất nhiên, nếu như gặp lại Việt Nam, chúng tôi rất muốn thắng. Trận đấu hôm nay là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Hiện tại, bảng B đang có 3 đội bóng nắm giữ cơ hội đi tiếp, nên chúng tôi chưa thể biết trước được đội nào sẽ dẫn đầu. Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ chuẩn bị thật tốt ở màn so tài đội đầu bảng", HLV Futoshi Ikeda khẳng định.