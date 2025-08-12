Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
AFF Cup nữ 2025

Lịch thi đấu bán kết đội tuyển nữ Việt Nam: Truất ngôi đầu bảng của Thái, chờ đối thủ xứng tầm

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
12/08/2025 21:41 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan, xếp nhất bảng A để vững vàng bước vào bán kết mà không quá bận tâm phải gặp đối thủ nào.

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn tất mục tiêu đầu

Trên sân Lạch Tray tối 12.8, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất nhiệm vụ đầu tiên tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025) được HLV Mai Đức Chung giao cho là đánh bại đối thủ lớn nhất ở bảng A là Thái Lan.

Sau hơn 90 phút sôi nổi, các "cô gái kim cương" của chúng ta đã khiến Thái Lan một lần nữa trở thành bại tướng với tỷ số 1-0, Thanh Thảo là người lập công ở phút 36 từ pha xử lý qua người và kiến tạo tuyệt vời của Huỳnh Như

Tính ra, đã 10 năm rồi người Thái không thắng nổi chúng ta!

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng

Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí số 1 bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Đội tuyển Thái Lan đứng thứ 2 với 6 điểm sẽ gặp đội xếp nhất bảng B trong khi thầy trò hLV Mai Đức Chung tiếp đội nhì bảng B.

Lịch thi đấu bán kết đội tuyển nữ Việt Nam: Truất ngôi đầu bảng của Thái, chờ đối thủ xứng tầm- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam với ba trận toàn thắng ở vòng bảng AFF Cup 2025

Lịch thi đấu bán kết đội tuyển nữ Việt Nam: Truất ngôi đầu bảng của Thái, chờ đối thủ xứng tầm- Ảnh 2.

Hải Linh đang chơi rất ổn khi thế chỗ Dương Thị Vân

ảnh: Minh Tú

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nghỉ ngơi tích cực tại TP.Hải Phòng trong lúc chờ xác định đối thủ của mình tại vòng bán kết ngày 16.8, khi vào lúc này 3 đội bóng Myanmar, Philippines và Úc đều có khả năng xếp 1 trong 2 vị trí đầu bảng B.

Không bận tâm đối thủ tại bán kết

Thực tế ở giải AFF Cup 2025, nhà đương kim vô địch Philippines hay Myanmar và Úc đều có phong độ không thật sự ấn tượng. Ứng cử viên vô địch Úc đem đến đội hình trẻ và trình độ chơi bóng chưa có gì đặc biệt.

Đến lúc này Myanmar đang xếp đầu bảng B với 6 điểm (trong đó có trận thắng Úc 2-1), trong khi Úc và Philippines mỗi đội đang có 3 điểm. Ở lượt cuối, Myanmar nếu có 1 điểm trước Philippines sẽ chắc suất nhất bảng B.

Lịch thi đấu bán kết đội tuyển nữ Việt Nam: Truất ngôi đầu bảng của Thái, chờ đối thủ xứng tầm- Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung đang giúp đội tuyển nữ Việt Nam vững vàng đi tiếp

ảnh: Minh Tú

Cùng lúc đó, Úc gần như chắc chắn sẽ thắng Đông Timor nhưng tích cực cầu nguyện Myanmar không thua Philippines để chắc chắn đi tiếp. Lúc này, Myanmar sẽ xếp nhất bảng B(7 hoặc 10 điểm tùy kết quả) còn Úc xếp nhì bảng B với 6 điểm.

Trường hợp gay cấn nhất là khi Myanmar thua Philippines và Úc thắng Đông Timor, đồng nghĩa 3 đội Myanmar, Philippines và Úc lần lượt thắng lẫn nhau và cùng có 6 điểm, buộc BTC sẽ phải phân hạng dựa theo thành tích và hiệu số đối đầu giữa họ với nhau.

Nhìn chung, khả năng đội tuyển nữ Việt Nam gặp Úc ở bán kết là khá cao. Tuy nhiên với những gì đang thể hiện, thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ tự tin đón tiếp đối thủ này, cũng như Myanmar hoặc Philippines với chung mục tiêu chiến thắng để góp mặt ở trận chung kết.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

