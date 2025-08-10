Đội Úc đánh bại Philippines, bảng B cực hấp dẫn và khó lường: Chưa thể biết ai vào bán kết

Đội tuyển nữ Philippines bất lực

Sau thất bại trước đội tuyển nữ Myanmar ở lượt đầu tiên, đội tuyển nữ Úc rơi vào thế buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Đây chính là động lực để các học trò HLV Josheph Palasides chơi tốt trong cuộc đối đầu đội tuyển nữ Philippines, những người dẫn đầu bảng B trước lượt đấu thứ 2.

Highlight U.23 nữ Úc 1-0 Philippines: Cục diện bảng B cực kỳ khó đoán

Trong hiệp 1, đội tuyển nữ Úc làm chủ thế trận hoàn toàn. Họ cầm bóng đến 75%, tung ra được 4 cú dứt điểm. Trong khi đó, đội tuyển nữ Philippines chủ yếu co cụm phòng ngự. Dù vậy, họ cũng gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Úc khi thi đấu quyết tâm, kiên cường.

Phải đến phút 45+1, đội tuyển nữ Úc mới có bàn thắng mở tỷ số. Alana Jancevski có pha đi bóng mạnh mẽ rồi tung cú cứa lòng bằng chân trái cực kỳ hiểm hóc, khiến thủ môn Olivia phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên ở giải đấu này.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, điều khác biệt so với hiệp 1 là không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 1-0 được đội tuyển nữ Úc giữ nguyên đến hết trận.

Đội tuyển nữ Úc (áo đen) chơi tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng ẢNH: PFF

Chưa rõ ai sẽ bị loại

Kết quả này khiến cục diện bảng B trở nên phức tạp hơn nhiều. Đội tuyển nữ Myanmar tạm thời dẫn đầu với 6 điểm. Trước đó, họ giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Timor Leste. Hai đội lần lượt xếp sau là đội tuyển nữ Philippines và đội tuyển nữ Úc. Họ có cùng 3 điểm, đội tuyển nữ Philippines tạm thời xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn (+6 so với 0).



Bàn thắng duy nhất của trận đấu

Ở lượt cuối, đội tuyển nữ Úc sẽ chạm trán đội tuyển nữ Timor Leste. Đội tuyển nữ Philippines đụng độ Myanmar. Trong trường hợp đội tuyển nữ Úc và đội tuyển nữ Philippines cùng thắng (điều nhiều khả năng xảy ra bởi họ được đánh giá cao hơn các đối thủ), bảng B sẽ có 3 đội có cùng 6 điểm. Lúc này, thứ hạng sẽ dựa trên hiệu số bàn thắng - bại trong các trận đối đầu trực tiếp của 3 đội dẫn đầu.

Hai trận đấu ở lượt cuối bảng B sẽ diễn ra cùng lúc 19 giờ 30 ngày 13.8.

Bảng xếp hạng bảng B sau 2 lượt đầu tiên ẢNH: ASEAN UNITED FC