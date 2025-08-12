Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Hoang mang vì động thái cực lạ từ BTC giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới: U.21 Việt Nam bị…

Thu Bồn - Quỳnh Anh
12/08/2025 22:53 GMT+7

Những động thái mới đây từ chính ban tổ chức giải bóng chuyền nữ U.21 vô địch thế giới khiến người hâm mộ Việt Nam phải sốt ruột. Theo đó, trang chủ của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã mắc sai sót lớn trong lịch thi đấu vòng loại trực tiếp, rồi bất ngờ xóa ngay.

BTC nhầm to: U.21 Indonesia vào vòng 16, còn U.21 Việt Nam bị loại

Tối 12.8, trang website chính thức của FIVB đã cập nhật lịch thi đấu mới sau vòng bảng của giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025. Theo đó, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 chung cuộc sau vòng bảng (thành tích 4 thắng, 1 thua), đáng lẽ phải thi đấu ở vòng loại trực tiếp (16 đội). Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh lại được xếp gặp U.21 Ai Cập, ở vòng đấu phân hạng từ 17 - 24.

Trong khi đó, U.21 Indonesia có thành tích 1 thắng và 4 thua và chỉ đứng hạng 5 chung cuộc tại bảng A, nhưng lại được vào thi đấu ở vòng 16 gặp U.21 Ba Lan.

Hoang mang vì động thái cực lạ từ BTC giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới: U.21 Việt Nam bị…- Ảnh 1.

Chủ nhà U.21 Indonesia được đánh vòng 16 đội, còn U.21 Việt Nam chỉ vòng phân hạng từ 17 - 24

ẢNH: CMH

Nhầm lẫn này từ ban tổ chức giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới sẽ không có gì đáng nói, nếu không nằm trong khoảng thời gian nhạy cảm như hiện tại. Không lâu sau khi cập nhật lịch thi đấu kể trên, trang chủ của FIVB đã gỡ bỏ. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn chưa cập nhật lịch thi đấu mới, dù thứ hạng của tất cả các đội ở mỗi bảng đã được xác định.

Động thái từ ban tổ chức giải khiến cho người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam vô cùng sốt ruột. Các fanpage lớn về bóng chuyền cũng đăng tải việc ban tổ chức cập nhật sai lịch thi đấu vòng 16. Dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng xã hội là fan Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc cũng như lo lắng.


Hoang mang vì động thái cực lạ từ BTC giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới: U.21 Việt Nam bị…- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng trên trang chủ FIVB vẫn thể hiện U.21 Việt Nam đứng 2, còn U.21 Indonesia chỉ đứng 5 (vị trí không được đấu vòng 16 đội)

ẢNH: CMH


Ban tổ chức yêu cầu cung cấp giấy tờ của 2 tuyển thủ U.21 Việt Nam

Hôm nay (12.8), đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U.21 Puerto Rico ở lượt trận cuối vòng đấu bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới. Rất nhiều người thắc mắc việc Đặng Thị Hồng cùng Phạm Quỳnh Hương không sát cánh cùng các đồng đội trên sân bởi đây là 2 chủ công hàng đầu của đội tuyển U.21 Việt Nam tại giải.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều nay (12.8), ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết đã có sự cố xảy ra với đội U.21 Việt Nam. Ban tổ chức yêu cầu phía đội Việt Nam cung cấp đầy đủ giấy tờ như khai sinh của các VĐV này.

Hoang mang vì động thái cực lạ từ BTC giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới: U.21 Việt Nam bị…- Ảnh 3.

U.21 Việt Nam có thành tích ấn tượng: 4 thắng 1 thua ở vòng bảng

ẢNH: FIVB

"Các giấy tờ liên quan, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng đã gửi đến cho ban tổ chức. Chúng tôi khá bất ngờ là hồ sơ đăng ký thi đấu đã gửi từ sớm, mọi việc phát sinh thường giải quyết ở buổi họp chuyên môn kỹ thuật 1 ngày trước giải chứ không để đến khi kết thúc vòng bảng mới thông báo bổ sung giấy tờ. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi văn bản đến ban tổ chức để giải thích để các VĐV này có thể thi đấu trở lại ở vòng loại trực tiếp vào ngày mai", ông Lê Trí Trường cho biết.

Đối thủ của đội tuyển U.21 Việt Nam ở vòng loại trực tiếp (16 đội) đã được xác định là U.21 Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này xếp hạng 3 bảng C nhưng được đánh giá rất mạnh do xếp hạng 5 thế giới và là đương kim vô địch giải U.20 châu Âu.

Tin liên quan

Nóng: Sao trẻ U.21 Việt Nam bất ngờ gặp sự cố ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

Nóng: Sao trẻ U.21 Việt Nam bất ngờ gặp sự cố ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

Tay ghi điểm số 1 đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam Đặng Thị Hồng cùng đồng đội Phạm Quỳnh Hương không thể ra sân thi đấu ở lượt trận cuối vòng bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới vì sự cố bất ngờ.

U.21 Việt Nam tìm lại chiến thắng ở giải bóng chuyền U.21 thế giới tại Indonesia

Xác định đối thủ cực mạnh của U.21 Việt Nam ở giải bóng chuyền U.21 thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Việt Nam bóng chuyền Việt Nam U.21 Việt Nam bóng chuyền nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận