U.21 Việt Nam tìm lại chiến thắng ở giải bóng chuyền U.21 thế giới tại Indonesia

U.21 Việt Nam giành chiến thắng với đội hình phụ

Không ngoài dự đoán, do đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã chắc chắn xếp hạng nhì bảng A nên HLV Nguyễn Trọng Linh cho các chủ lực như Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới. Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Thùy Linh, Lê Như Anh được trao cơ hội ra sân khi U.21 Việt Nam đấu U.21 Puerto Rico.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam thắng 4/5 trận ở vòng đấu bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới ẢNH: FIVB

Thi đấu với đội hình không phải mạnh nhất nên sức ép tấn công mà đội U.21 Việt Nam tạo ra trước U.21 Puerto Rico không "dữ dội" nhưng các tay đập trẻ Việt Nam vẫn phát huy được khả năng để giành chiến thắng 25/17 ở ván 1. Điều đáng khen nhất với các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh ở ván này là đã tổ chức phòng ngự nhạy bén, đánh chặn nhiều pha tấn công của đối thủ.

U.21 Việt Nam phòng thủ kiên cường trong chiến thắng ấn tượng trước U.21 Puerto Rico ẢNH: FIVB

Ván đấu thứ 2 chứng kiến màn lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục của U.21 Việt Nam trước U.21 Puerto Rico. Để đối thủ liên tục dẫn trước, thậm chí đào sâu cách biệt lên 6 điểm (17/11) nhưng khả năng tấn công nhanh của Lê Như Anh cùng sự phòng ngự kiên cường giúp U.21 Việt Nam dần rút ngắn điểm số, cân bằng 21/21 rồi vươn lên giành chiến thắng 25/21.

Nỗ lực của đội U.21 Puerto Rico giúp họ liên tiếp dẫn điểm trước U.21 Việt Nam ở ván 3. Đội U.21 Việt Nam cũng có màn bứt phá mạnh mẽ như ở ván 2, vượt lên dẫn trước 23/21 nhưng không tận dụng tốt các cơ hội có được nên thua ngược 23/25, để đối thủ rút ngắn tỷ số còn 1-2. Các tay đập đội U.21 Puerto Rico tiếp tục thi đấu nỗ lực ở ván 4, tạo thế trận giằng co, đeo bám điểm số quyết liệt với U.21 Việt Nam. Sự tập trung ở cuối ván giúp đội U.21 Việt Nam vươn lên giành chiến thắng 25/22, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Như vậy đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam khép lại vòng bảng với 4 trận thắng, 1 trận thua, đạt 12 điểm và xếp nhì bảng A. Đối thủ của đội U.21 Việt Nam ở vòng 16 đội diễn ra lúc 10 giờ ngày mai (13.8) là đội xếp hạng 3 bảng C sẽ được xác định trong chiều nay, nhiều khả năng là đội U.21 Thổ Nhĩ Kỳ.