Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới hôm nay: Việt Nam đấu Puerto Rico, hấp dẫn!

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
12/08/2025 08:10 GMT+7

Hôm nay (12.8) tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam chạm trán đội U.21 Puerto Rico ở lượt trận cuối bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới.

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, ở bảng A, đội tuyển Argentina toàn thắng cả 4 trận trước U.21 Canada, U.21 Puerto Rico, U.21 Serbia, U.21 Việt Nam, có tổng cộng 12 điểm, vào vòng 16 đội với vị trí nhất bảng. Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam có 3 trận thắng, 1 trận thua, đạt 9 điểm cũng chắc suất vào vòng loại trực tiếp giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới với vị trí nhì bảng. 2 tấm vé còn lại của bảng A đi tiếp là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội có cùng 5 điểm là chủ nhà U.21 Indonesia với U.21 Puerto Rico và U.21 Serbia.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới hôm nay: Việt Nam đấu Puerto Rico, hấp dẫn!- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam thi đấu trận cuối vòng bảng giải U.21 thế giới hôm nay, chạm trán U.21 Puerto Rico

ẢNH: FIVB

Bóng chuyền U.21 Việt Nam dưỡng sức cho vòng loại trực tiếp

Lúc 13 giờ hôm nay, đội tuyển U.21 Việt Nam chạm trán với đội U.21 Puerto Rico ở lượt trận cuối. Do đã chắc chắn vị trí nhì bảng nên nhiều khả năng HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ ở đội hình hai nhằm giữ sức cho các trụ cột. Ra sân với đội hình nào các cô gái U.21 Việt Nam cũng sẵn sàng "cháy" hết mình vì màu cờ sắc áo cũng như trui rèn, học hỏi để tiến bộ.

Đội bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam mang đến giải U.21 thế giới với đội hình gồm chủ công Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Lan Vy; phụ công Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh; đối chuyền Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh; chuyền hai Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Vân Hà và libero Hà Kiều Vy. Tay đập 19 tuổi Đặng Thị Hồng là người thi đấu nổi bật nhất trong những trận đấu đã qua. Ngoài ra Bích Huệ, Phương Quỳnh, Quỳnh Hương, Lê Thùy Linh cũng thi đấu ấn tượng. Đội U.21 Việt Nam lần đầu tham dự giải U.21 thế giới nhưng để lại dấu ấn với lối chơi đa dạng, hiệu quả trong tấn công lẫn phòng thủ. Điều HLV Nguyễn Trọng Linh hài lòng nhất nơi các em là sự tự tin, trưởng thành qua từng trận đấu.

Trận đấu giữa đội tuyển U.21 Việt Nam với U.21 Puerto Rico được trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=RwTp5_jOMM4)



