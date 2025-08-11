Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

U.21 Việt Nam nhận thất bại đầu tiên ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
11/08/2025 11:45 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam thua ngược 1-3 trước U.21 Argentina ở lượt trận thứ tư bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới diễn ra hôm nay tại Indonesia.

Chạm trán với đội hạng 7 thế giới U.21 Argentina được đánh giá mạnh nhất bảng A cũng là đội cạnh tranh trực tiếp vị trí đầu bảng, HLV Nguyễn Trọng Linh tiếp tục tung ra sân đội hình "ưng ý" nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam với các tuyển thủ Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Phương Quỳnh, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh, Lại Thị Khánh Huyền.

Bóng chuyền - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đầy tự tin trong lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

ẢNH: FIVB

U.21 Việt Nam có trận đấu hay trước đối thủ mạnh

Trước đối thủ có khả năng tổ chức lối chơi khá bài bản, đội U.21 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin, phát huy được khả năng ở từng vị trí trên sân. Không chỉ tấn công hiệu quả từ các mũi đánh của Đặng Thị Hồng, Bích Huệ, Thùy Linh, Phương Quỳnh, đội U.21 Việt Nam còn tổ chức phòng ngự rất hay, nhiều lần đánh chặn các pha tấn công của đội U.21 Argentina. Các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh khiến đối thủ bất ngờ khi giành chiến thắng cách biệt 25/10 ở ván 1.

Bóng chuyền - Ảnh 2.

U.21 Việt Nam có trận đấu ấn tượng trước U.21 Argentina ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

ẢNH: FIVB

U.21 Argentina thi đấu khởi sắc ở đầu ván 2 nhưng các cô gái U.21 Việt Nam còn chơi hay hơn. Bị đối thủ dẫn 5/3 nhưng Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội có chuỗi ghi 6 điểm liên tục để dẫn ngược 9/5 đầy ấn tượng. Các tay đập U.21 Argentina vùng lên mạnh mẽ với chuỗi ghi điểm liên tiếp vào cuối ván, vươn lên giành chiến thắng 25/20, cân bằng tỷ số 1-1.

Sức mạnh của đội bóng đến từ Nam Mỹ được thể hiện ở ván 3 khi phát huy được những tình huống tấn công tầm cao. Ngoài ra đội bóng này còn hóa giải được khá nhiều các pha tấn công của đội U.21 Việt Nam. Đây cũng là ván đấu mà các tuyển thủ U.21 Việt Nam không có được trạng thái thi đấu tốt nhất nên để thua với điểm số 15/25.

Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Trọng Linh giúp đội tuyển U.21 Việt Nam thi đấu khởi sắc ở ván 4, tạo thế trận giằng co với U.21 Argentina. Tuy nhiên đội bóng hạng 7 thế giới chơi đều tay hơn, tấn công hiệu quả hơn nên có được chiến thắng 25/15, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Chiến thắng trước U.21 Việt Nam giúp U.21 Argentina độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 12 điểm trong khi đội U.21 Việt Nam xếp hạng nhì với 9 điểm. 13 giờ ngày mai U.21 Việt Nam thi đấu lượt trận cuối vòng bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới, chạm trán đội U.21 Puerto Rico.

Tin liên quan

Link xem trực tiếp U.21 Việt Nam 'đại chiến' Argentina tại giải bóng chuyền U.21 thế giới

Link xem trực tiếp U.21 Việt Nam 'đại chiến' Argentina tại giải bóng chuyền U.21 thế giới

Hôm nay (11.8) tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam chạm trán U.21 Argentina ở lượt trận thứ tư bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới.

U.21 Việt Nam thắng ngoạn mục đối thủ cực mạnh Canada: Xuất sắc vào sâu giải U.21 thế giới

U.21 Việt Nam thắng vang dội U.21 Serbia ở giải bóng chuyền U.21 thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam Giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới bóng chuyền Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận