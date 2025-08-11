U.21 Việt Nam nhận thất bại đầu tiên ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

Chạm trán với đội hạng 7 thế giới U.21 Argentina được đánh giá mạnh nhất bảng A cũng là đội cạnh tranh trực tiếp vị trí đầu bảng, HLV Nguyễn Trọng Linh tiếp tục tung ra sân đội hình "ưng ý" nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam với các tuyển thủ Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Phương Quỳnh, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh, Lại Thị Khánh Huyền.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đầy tự tin trong lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới ẢNH: FIVB

U.21 Việt Nam có trận đấu hay trước đối thủ mạnh

Trước đối thủ có khả năng tổ chức lối chơi khá bài bản, đội U.21 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin, phát huy được khả năng ở từng vị trí trên sân. Không chỉ tấn công hiệu quả từ các mũi đánh của Đặng Thị Hồng, Bích Huệ, Thùy Linh, Phương Quỳnh, đội U.21 Việt Nam còn tổ chức phòng ngự rất hay, nhiều lần đánh chặn các pha tấn công của đội U.21 Argentina. Các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh khiến đối thủ bất ngờ khi giành chiến thắng cách biệt 25/10 ở ván 1.

U.21 Việt Nam có trận đấu ấn tượng trước U.21 Argentina ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới ẢNH: FIVB

U.21 Argentina thi đấu khởi sắc ở đầu ván 2 nhưng các cô gái U.21 Việt Nam còn chơi hay hơn. Bị đối thủ dẫn 5/3 nhưng Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội có chuỗi ghi 6 điểm liên tục để dẫn ngược 9/5 đầy ấn tượng. Các tay đập U.21 Argentina vùng lên mạnh mẽ với chuỗi ghi điểm liên tiếp vào cuối ván, vươn lên giành chiến thắng 25/20, cân bằng tỷ số 1-1.

Sức mạnh của đội bóng đến từ Nam Mỹ được thể hiện ở ván 3 khi phát huy được những tình huống tấn công tầm cao. Ngoài ra đội bóng này còn hóa giải được khá nhiều các pha tấn công của đội U.21 Việt Nam. Đây cũng là ván đấu mà các tuyển thủ U.21 Việt Nam không có được trạng thái thi đấu tốt nhất nên để thua với điểm số 15/25.

Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Trọng Linh giúp đội tuyển U.21 Việt Nam thi đấu khởi sắc ở ván 4, tạo thế trận giằng co với U.21 Argentina. Tuy nhiên đội bóng hạng 7 thế giới chơi đều tay hơn, tấn công hiệu quả hơn nên có được chiến thắng 25/15, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Chiến thắng trước U.21 Việt Nam giúp U.21 Argentina độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 12 điểm trong khi đội U.21 Việt Nam xếp hạng nhì với 9 điểm. 13 giờ ngày mai U.21 Việt Nam thi đấu lượt trận cuối vòng bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới, chạm trán đội U.21 Puerto Rico.