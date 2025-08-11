Xác định 12/16 đội đi tiếp giải bóng chuyền U.21 thế giới, có Việt Nam, Thái Lan

Hôm nay, giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới diễn ra lượt trận cuối của vòng đấu bảng, qua đó xác định tổng cộng 12/16 đội sớm giành quyền vào vòng loại trực tiếp, trong đó có đội tuyển U.21 Việt Nam và đội tuyển U.21 Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam vào vòng loại trực tiếp giải U.21 thế giới diễn ra ở Indonesia ẢNH: FIVB

Ở bảng A, đội tuyển Argentina toàn thắng cả 4 trận trước U.21 Canada, U.21 Puerto Rico, U.21 Serbia, U.21 Việt Nam, qua đó độc chiếm ngôi đầu với 12 điểm cùng tấm vé đi tiếp. Đội U.21 Việt Nam có 3 trận thắng, 1 trận thua, đạt 9 điểm và cũng chắc suất vào vòng loại trực tiếp. 2 tấm vé còn lại của bảng A là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội có cùng 5 điểm là chủ nhà U.21 Indonesia với U.21 Puerto Rico và U.21 Serbia.

Tại bảng B, U.21 Trung Quốc (12 điểm), U.21 Mỹ (12 điểm) cùng U.21 Hàn Quốc (5 điểm) đã có vé vào vòng loại trực tiếp. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh "tay đôi" giữa U.21 Croatia (4 điểm) với U.21 CH Dominica (3 điểm). Trong khi đó cục diện ở bảng C đã an bài với 4 đội sớm giành vé đi tiếp là U.21 Ý (11 điểm), U.21 Ba Lan (10 điểm), U.21 CH Czech (8 điểm) và U.21 Thổ Nhĩ Kỳ (7 điểm).

U.21 Việt Nam nỗ lực có thứ hạng cao ở vòng đấu bảng để tránh đụng đối thủ mạnh ở vòng loại trực tiếp giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới ẢNH: FIVB

Ở bảng D đã xác định được 3 đội đi tiếp là U.21 Brazil (12 điểm), U.21 Nhật Bản (12 điểm) và U.21 Thái Lan (6 điểm). Tấm vé còn lại ở bảng đấu này là cuộc đua giữa U.21 Bulgaria (4 điểm) và U.21 Chile (2 điểm).

Cơ hội tiến sâu của đội tuyển bóng chuyền U.21 Việt Nam ra sao?

Theo điều lệ sau khi kết thúc vòng đấu bảng sẽ chọn ra 16 đội xuất sắc vào vòng loại trực tiếp. Các đội thi đấu theo thể thức như sau: đội nhất bảng A gặp đội hạng tư bảng C, đội nhì bảng A gặp đội hạng ba bảng C, đội hạng ba bảng A gặp đội hạng nhì bảng C, đội hạng tư bảng A gặp đội nhất bảng C; đội nhất bảng B gặp đội hạng tư bảng D, đội nhì bảng B gặp đội hạng ba bảng D, đội hạng ba bảng B gặp đội hạng nhì bảng D và đội hạng tư bảng B gặp đội hạng nhất bảng D.

Với thể thức trên, đội U.21 Việt Nam đã cầm chắc ngôi nhì bảng A sẽ chạm trán với đội xếp hạng ba bảng C (nhiều khả năng là U.21 CH Czech) ở trận đầu tiên của vòng loại trực tiếp. Do trận đấu lúc 13 giờ ngày mai với U.21 Puerto Rico chỉ chỉ mang tính thủ tục nên nhiều khả năng HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ tung đội hình phụ ra sân nhằm giữ sức cho các trụ cột hướng đến vòng trong.