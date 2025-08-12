Xác định đối thủ cực mạnh của U.21 Việt Nam ở giải bóng chuyền U.21 thế giới

Ở ngày tranh tài cuối cùng vòng đấu bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới diễn ra hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam giành thắng lợi 3-1 trước U.21 Puerto Rico. Xếp hạng nhì chung cuộc bảng A, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh giành quyền vào vòng loại trực tiếp (vòng 16 đội).

Đội tuyển bóng chuyền U.21 Việt Nam chạm trán U.21 Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 16 đội giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 ẢNH: FIVB

Đội bóng chuyền U.21 Việt Nam muốn tạo bất ngờ cho đối thủ mạnh

Đối thủ của đội tuyển U.21 Việt Nam ở vòng loại trực tiếp cũng được xác định là đội U.21 Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 3 bảng C). Ở lượt trận cuối vòng bảng, U.21 Thổ Nhĩ Kỳ xuất sắc đánh bại đội U.21 Ý (hạng 2 thế giới) với tỷ số 3-2 nhưng trước đó họ để thua U.21 Ba Lan (0-3) và CH Czech (2-3).

Xếp hạng 3 ở vòng đấu bảng nhưng U.21 Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá rất mạnh. Họ tửng xếp hạng 5 chung cuộc giải bóng chuyền vô địch nữ U.21 thế giới năm 2023. Năm ngoái, đội tuyển U.20 Thổ Nhĩ Kỳ cũng đoạt danh hiệu vô địch giải U.20 châu Âu và các tuyển thủ này đang góp mặt ở giải U.21 thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam được kỳ vọng tạo bất ngờ cho U.21 Thổ Nhĩ Kỳ ẢNH: FIVB

Đội tuyển U.21 Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự giải U.21 thế giới đã tạo dấu ấn mạnh mẽ. Tuy nhiên đội đang gặp khó khăn về nhân sự khi tay ghi điểm số 1 Đặng Thị Hồng gặp sự cố cần bổ sung giấy tờ theo yêu cầu từ ban tổ chức. Nếu có được đội hình mạnh nhất, đội tuyển U.21 Việt Nam hứa hẹn có trận đấu hay trước U.21 Thổ Nhĩ Kỳ dù đối thủ được đánh giá cao hơn.

Theo lịch trình, đội tuyển U.21 Việt Nam cùng U.21 Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thi đấu trận đầu tiên của vòng 16 đội tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng mai (13.8) và được trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới.



