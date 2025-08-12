Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nóng: Sao trẻ U.21 Việt Nam bất ngờ gặp sự cố ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

Hoàng Lê
Hoàng Lê
12/08/2025 17:29 GMT+7

Tay ghi điểm số 1 đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam Đặng Thị Hồng cùng đồng đội Phạm Quỳnh Hương không thể ra sân thi đấu ở lượt trận cuối vòng bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới vì sự cố bất ngờ.

2 tuyển thủ bóng chuyền U.21 Việt Nam không thi đấu

Hôm nay (12.8), đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U.21 Puerto Rico ở lượt trận cuối vòng đấu bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới. Rất nhiều người thắc mắc việc Đặng Thị Hồng cùng Phạm Quỳnh Hương không sát cánh cùng các đồng đội trên sân bởi đây là 2 chủ công hàng đầu của đội tuyển U.21 Việt Nam tại giải.

Nóng: Sao trẻ U.21 Việt Nam bất ngờ gặp sự cố ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới- Ảnh 1.

Đặng Thị Hồng không thể ra sân thi đấu ở lượt trận cuối giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới vì phải bổ sung giấy tờ theo yêu cầu từ ban tổ chức

ẢNH: FIVB

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều nay (12.8), ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết đã có sự cố xảy ra với đội U.21 Việt Nam. Ban tổ chức yêu cầu phía đội Việt Nam cung cấp đầy đủ giấy tờ như khai sinh của các VĐV này. 

"Các giấy tờ liên quan, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng đã gửi đến cho ban tổ chức. Chúng tôi khá bất ngờ là hồ sơ đăng ký thi đấu đã gửi từ sớm, mọi việc phát sinh thường giải quyết ở buổi họp chuyên môn kỹ thuật 1 ngày trước giải chứ không để đến khi kết thúc vòng bảng mới thông báo bổ sung giấy tờ. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi văn bản đến ban tổ chức để giải thích để các VĐV này có thể thi đấu trở lại ở vòng loại trực tiếp vào ngày mai", ông Lê Trí Trường cho biết. 

Đối thủ của đội tuyển U.21 Việt Nam ở vòng loại trực tiếp (16 đội) đã được xác định là U.21 Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này xếp hạng 3 bảng C nhưng được đánh giá rất mạnh do xếp hạng 5 thế giới và là đương kim vô địch giải U.20 châu Âu.



Tin liên quan

U.21 Việt Nam tìm lại chiến thắng ở giải bóng chuyền U.21 thế giới tại Indonesia

U.21 Việt Nam tìm lại chiến thắng ở giải bóng chuyền U.21 thế giới tại Indonesia

Hôm nay (12.8), đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đánh bại đội U.21 Puerto Rico với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới diễn ra ở Surabaya (Indonesia).

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới hôm nay: Việt Nam đấu Puerto Rico, hấp dẫn!

Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới với nhân sự nào, có Bích Tuyền không?

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền U.21 Việt Nam Giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới Đặng Thị Hồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận