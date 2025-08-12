Nóng: Sao trẻ U.21 Việt Nam bất ngờ gặp sự cố ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

2 tuyển thủ bóng chuyền U.21 Việt Nam không thi đấu

Hôm nay (12.8), đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U.21 Puerto Rico ở lượt trận cuối vòng đấu bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới. Rất nhiều người thắc mắc việc Đặng Thị Hồng cùng Phạm Quỳnh Hương không sát cánh cùng các đồng đội trên sân bởi đây là 2 chủ công hàng đầu của đội tuyển U.21 Việt Nam tại giải.

Đặng Thị Hồng không thể ra sân thi đấu ở lượt trận cuối giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới vì phải bổ sung giấy tờ theo yêu cầu từ ban tổ chức ẢNH: FIVB

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều nay (12.8), ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết đã có sự cố xảy ra với đội U.21 Việt Nam. Ban tổ chức yêu cầu phía đội Việt Nam cung cấp đầy đủ giấy tờ như khai sinh của các VĐV này.

"Các giấy tờ liên quan, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng đã gửi đến cho ban tổ chức. Chúng tôi khá bất ngờ là hồ sơ đăng ký thi đấu đã gửi từ sớm, mọi việc phát sinh thường giải quyết ở buổi họp chuyên môn kỹ thuật 1 ngày trước giải chứ không để đến khi kết thúc vòng bảng mới thông báo bổ sung giấy tờ. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi văn bản đến ban tổ chức để giải thích để các VĐV này có thể thi đấu trở lại ở vòng loại trực tiếp vào ngày mai", ông Lê Trí Trường cho biết.

Đối thủ của đội tuyển U.21 Việt Nam ở vòng loại trực tiếp (16 đội) đã được xác định là U.21 Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này xếp hạng 3 bảng C nhưng được đánh giá rất mạnh do xếp hạng 5 thế giới và là đương kim vô địch giải U.20 châu Âu.







