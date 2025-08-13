ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Chungbuk hợp tác về AI, Bán dẫn và Công nghệ

Trí tuệ Nhân tạo (AI),

Bán dẫn và Điện tử,

Y học và Điều dưỡng, và

các ngành nghề Công nghệ - Kỹ thuật khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các viện trường của Việt Nam và Hàn Quốc

Hợp tác Đào tạo với nhiều Học bổng cho sinh viên Việt Nam

Mối quan hệ hợp tác giữa ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Chungbuk đã được xây dựng từ năm 2017, bắt đầu với các chương trình trao đổi sinh viên. Sau nhiều năm thấu hiểu và cùng phát triển, giờ đây, sự hợp tác đã được nâng tầm, tập trung vào các chương trình:

Chương trình 3+2 : Học 3 năm đầu ở ĐH Duy Tân và 2 năm sau ở ĐH Quốc gia Chungbuk, lấy bằng Cử nhân Đại học của ĐH Duy Tân và bằng Thạc sĩ của ĐH Quốc gia Chungbuk ở các lĩnh vực AI, Bán dẫn, Điện tử, Cơ khí, Xây dựng, Công nghệ Thực phẩm,…

Chương trình CBNU G-Cruit : Nhận sinh viên Thạc sĩ vào vừa học vừa làm việc trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu của các giáo sư và nhà nghiên cứu hàng đầu của ĐH Quốc gia Chungbuk.

Chương trình 2+2 : Học 2 năm đầu ở ĐH Duy Tân và 2 năm sau ở ĐH Quốc gia Chungbuk để lấy song bằng Cử nhân Đại học ở các lĩnh vực Ngôn ngữ Hàn và Xã hội Nhân văn.

Điểm nhấn của các chương trình này là cơ cấu học bổng miễn giảm 100% học phí dành cho sinh viên ĐH Duy Tân với các điều kiện linh hoạt. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 8 sinh viên đầu tiên của ĐH Duy Tân chuyển tiếp thành công sang học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc theo diện này.

Lãnh đạo ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Chungbuk chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác thành công tại Hàn Quốc

Hợp tác xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh

Với thế mạnh nghiên cứu của cả hai trường trong các mảng Khoa học cơ bản và Công nghệ-Kỹ thuật, từ hơn một năm trở lại đây, hai bên đã tổ chức ra được 7 nhóm cộng tác nghiên cứu. Mục tiêu là hướng đến việc xây dựng những nhóm nghiên cứu mạnh với hợp tác bền vững và lâu dài giữa các phòng thí nghiệm của hai cơ sở cũng như giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và Hàn Quốc. Nhiều dự án trong số này tập trung vào các mảng đang rất "hot" như:

AI,

Bán dẫn, và

Vật liệu mới.

Toàn bộ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu này được tài trợ bởi Chính phủ Hàn Quốc. Dự kiến trong thời gian tới, số lượng nhóm nghiên cứu và quy mô dự án sẽ tiếp tục được mở rộng, hứa hẹn tạo ra những công trình khoa học có giá trị cao.

Tư vấn phát triển Y học và Quốc tế hoá

Với hệ thống bệnh viện đại học hơn 600 giường và nhiều năm uy tín trong việc khám chữa bệnh cho người dân ở vùng Chungcheongbuk, ĐH Quốc gia Chungbuk đặc biệt có nhiều kinh nghiệm để tư vấn phát triển cho ĐH Duy Tân trong các mảng Y học và Điều dưỡng. Là cơ sở đào tạo Y học, Dược học và Điều dưỡng trong hơn 15 năm qua tại Tp. Đà Nẵng, ĐH Duy Tân luôn mong mỏi trở thành một địa chỉ tin cậy không chỉ cho đào tạo Y học như hiện nay mà còn cả cho việc khám chữa bệnh cho người dân trong một tương lai không xa. Những kinh nghiệm và chuyên môn cùng cam kết hỗ trợ tối đa cho ĐH Duy Tân trong hướng đi này của ĐH Quốc gia Chungbuk chắc chắn là một nguồn lực quan trọng tới đây đối với DTU.

GS-TS Koh Chang-seop - Hiệu trưởng ĐH Quốc gia Chungbuk và Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng ĐH Duy Tân khai trương Trung tâm toàn cầu "CBNU Global Center" tại ĐH Duy Tân

Minh chứng rõ nét nhất cho cam kết dài hạn của CBNU là việc khai trương "Trung tâm Toàn cầu CBNU" (CBNU Global Center) ngay tại campus của ĐH Duy Tân vào tháng 4 vừa qua. Động thái này diễn ra sau khi CBNU trở thành 1 trong 30 trường đại học được Chính phủ Hàn Quốc lựa chọn cho dự án chiến lược "Glocal University". Việc chọn Việt Nam và ĐH Duy Tân làm điểm đến cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chiến lược toàn cầu hóa giáo dục của Hàn Quốc, mở rộng từ kinh tế sang giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo.