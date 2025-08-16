Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên đội tuyển nữ Việt Nam: Các cô gái đã chiến đấu quả cảm!

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không vào chung kết khi thất bại ở bán kết AFF Cup. Nhưng đội chủ nhà đã chơi rất kiên cường đến tận giây cuối cùng. Dự khán sân Lạch Tray, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuống sân để động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đây là hình ảnh rất đẹp, rất ý nghĩa và tạo động lực lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận tranh hạng ba vào ngày 19.8.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ quá mạnh

Bước vào trận bán kết 2 giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ), đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy tự tin khi là đội duy nhất toàn thắng vòng bảng và được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray (Hải Phòng). Đặc biệt, trận đấu này vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khán.

Trong khi đó, U.23 nữ Úc dù từng để thua Myanmar ở bảng B nhưng càng về sau càng bắt nhịp tốt và thể hiện phong độ ấn tượng. HLV Mai Đức Chung tung ra sân đội hình mạnh nhất với Huỳnh Như lĩnh xướng hàng công, trong khi thủ môn Kim Thanh tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy nơi khung gỗ.

Hình ảnh có ý nghĩa với đội tuyển nữ Việt Nam

Thủ tướng và HLV Mai Đức Chung Ảnh: Minh Tú

Thủ tướng cùng các thành viên đội tuyển

Đội tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi thất bại trước U.23 Úc, lỡ hẹn chung kết AFF Cup nữ

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên đội tuyển nữ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khán trận đấu này ẢNH: MINH TÚ

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-2 U.23 Úc: Lỡ hẹn với chung kết

Đánh giá cao đối thủ, HLV Mai Đức Chung tung ra sân đội hình mạnh nhất ẢNH: MINH TÚ

HLV của U.23 Úc ẢNH: MINH TÚ

Sân Lạch Tray được phủ đỏ ngày hôm nay ẢNH: MINH TÚ

Tuy chủ động nhập cuộc chậm rãi để thăm dò, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng bị cuốn vào lối chơi tốc độ và giàu sức mạnh của U.23 Úc. Ngay phút thứ 6, Aideen Hogan Keane bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng chuẩn xác, mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thắng đến rất sớm với đội khách ẢNH: MINH TÚ

Hưng phấn sau bàn thắng sớm, các cầu thủ Úc tiếp tục dâng cao đội hình, pressing quyết liệt với 4 tiền đạo. Nhờ lợi thế thể hình và thể lực, họ giành chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp. Phút 17, Leticia McKenna tung cú sút xa hiểm hóc ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Chưa đầy 20 phút, đội khách đã có lợi thế dẫn 2 bàn ẢNH: MINH TÚ

Với thể hình vượt trội, U.23 nữ Úc có nhiều lợi thế trong các pha tranh chấp ẢNH: MINH TÚ

Những hình ảnh cho thấy rõ sự chênh lệch về thể hình của 2 bên ẢNH: MINH TÚ

Cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam đến ở phút 26, khi Huỳnh Như thoát xuống đối mặt thủ môn Chloe Lincoln. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo đội trưởng lại thiếu lực, không thể mang về bàn rút ngắn. Những pha tấn công biên và bóng bổng của Việt Nam đều dễ dàng bị hàng thủ cao lớn của Úc hóa giải. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về U.23 nữ Úc.

U.23 Úc vừa khỏe vừa hay

Ở thế không còn gì để mất, đội tuyển nữ Việt Nam tràn lên tấn công ngay từ đầu hiệp 2 nhưng hàng phòng ngự của U.23 Úc vẫn chơi rất chắc chắn.

Nửa sau của hiệp 2, đội khách bắt đầu dâng cao tấn công nhiều hơn, liên tục tạo sức ép lên khung thành của Việt Nam. Các pha lên bóng của đội khách ngày càng sắc nét, khiến hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam phải làm việc vất vả hơn.

Đội trưởng Huỳnh Như và các chân sút Việt Nam bất lực trước hàng thủ cao to chắc chắn của đội khách ẢNH: MINH TÚ

Phút 62, Alana Cerne không chạm trúng bóng sau quả đá phạt tầm thấp của đồng đội. Một pha gây hú vía cho CĐV Việt Nam khi trước mặt Cerne là khung thành trống. May mắn thay, pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác, nếu không thì bàn thắng thứ ba đã đến với đội khách.

Đến phút 70, Bích Thùy có pha đối mặt với thủ thành Lincoln nhưng hàng thủ của đội Úc đã kịp bọc lót cho nhau. Bích Thùy cho rằng mình bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chính sau khi tham khảo qua VAR đã quyết định không có quả phạt đền nào cho đội Việt Nam.

Bích Thùy (bìa trái) mang đến hy vọng những phút cuối cho đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Nhưng 1-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu ẢNH: MINH TÚ

Và rồi chính nỗ lực cực kỳ đáng khen ngợi của Bích Thùy ở phút 88 với tình huống solo qua người hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm quyết đoán đã mang đến bàn rút ngắn tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. 1-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận bán kết 2 giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Như vậy, U.23 Úc sẽ vào chung kết và gặp lại đối thủ cùng bảng B là đội tuyển nữ Myanmar. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam tái ngộ đội tuyển nữ Thái Lan ở trận tranh hạng 3. Cả 2 trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 19.8 tới.