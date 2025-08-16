*Nhận định trước trận

Mở màn cho vòng bán kết giải AFF Cup nữ 2025 là cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Myanmar và đội tuyển nữ Thái Lan. Đội nữ Thái Lan đang trong giai đoạn thử nghiệm, đem đến Việt Nam đội hình còn rất trẻ, chỉ có 1 cầu thủ sinh năm 1995, phần còn lại sinh sau năm 2000. Họ đã thi đấu hay, xứng đáng với vị trí nhì bảng A, nhưng vì còn trẻ nên cũng bộc lộ sự non nớt trong lối chơi. Trong khi đó, đội nữ Myanmar cho thấy mình xứng đáng là ứng cử viên vô địch khi đã đánh bại Úc, cầm hòa Philippines để giành ngôi đầu bảng B một cách thuyết phục.

Trước trận đấu, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan - Futoshi Ikeda cho biết: "Tôi rất vui khi Thái Lan góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup nữ 2025, các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi đang rất háo hức trước khi bước vào trận đấu tới. Các cầu thủ Thái Lan đang dần tốt hơn và ban huấn luyện sẽ tiếp tục giúp họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho màn chạm trán với Myanmar".

Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn Myanmar ẢNH: MINH TÚ

HLV Uki Tetsuro (đội tuyển nữ Myanmar) chia sẻ: "Kể từ đầu giải, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất, nỗ lực nên đã vào được bán kết. Với trận gặp Thái Lan, chúng tôi chỉ có 2 ngày hồi phục. Chính vì thế, chúng tôi đang quan tâm tới việc phục hồi cho cầu thủ, sau đó là chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng này".

Trong những lần đối đầu trước đây, các cô gái xứ sở chùa vàng có thành tích vượt trội. Hai đội gặp nhau 27 lần, đội tuyển nữ Thái Lan thắng đến 17 trận và chỉ thua 4. Tuy nhiên, ở lần gặp này mọi chuyện có thể rất khác.