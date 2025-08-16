Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live Thái Lan - Myanmar, AFF Cup nữ: Cạnh tranh khốc liệt cho vé chung kết

Phương Quỳnh - Thu Bồn
16/08/2025 15:15 GMT+7

16 giờ hôm nay (16.8) trên sân Lạch Tray, đội tuyển nữ Thái Lan chạm trán với Myanmar, ở trận đấu thuộc vòng bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2025.

Bình luận Diễn biến trận đấu

*Nhận định trước trận

Mở màn cho vòng bán kết giải AFF Cup nữ 2025 là cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Myanmar và đội tuyển nữ Thái Lan. Đội nữ Thái Lan đang trong giai đoạn thử nghiệm, đem đến Việt Nam đội hình còn rất trẻ, chỉ có 1 cầu thủ sinh năm 1995, phần còn lại sinh sau năm 2000. Họ đã thi đấu hay, xứng đáng với vị trí nhì bảng A, nhưng vì còn trẻ nên cũng bộc lộ sự non nớt trong lối chơi. Trong khi đó, đội nữ Myanmar cho thấy mình xứng đáng là ứng cử viên vô địch khi đã đánh bại Úc, cầm hòa Philippines để giành ngôi đầu bảng B một cách thuyết phục.

Trước trận đấu, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan - Futoshi Ikeda cho biết: "Tôi rất vui khi Thái Lan góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup nữ 2025, các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi đang rất háo hức trước khi bước vào trận đấu tới. Các cầu thủ Thái Lan đang dần tốt hơn và ban huấn luyện sẽ tiếp tục giúp họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho màn chạm trán với Myanmar".

Thái Lan - Myanmar, AFF Cup nữ: Cạnh tranh khốc liệt cho vé chung kết - Ảnh 1.

Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn Myanmar

ẢNH: MINH TÚ

HLV Uki Tetsuro (đội tuyển nữ Myanmar) chia sẻ: "Kể từ đầu giải, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất, nỗ lực nên đã vào được bán kết. Với trận gặp Thái Lan, chúng tôi chỉ có 2 ngày hồi phục. Chính vì thế, chúng tôi đang quan tâm tới việc phục hồi cho cầu thủ, sau đó là chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng này".

Trong những lần đối đầu trước đây, các cô gái xứ sở chùa vàng có thành tích vượt trội. Hai đội gặp nhau 27 lần, đội tuyển nữ Thái Lan thắng đến 17 trận và chỉ thua 4. Tuy nhiên, ở lần gặp này mọi chuyện có thể rất khác.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan Myanmar AFF Cup AFF Cup nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận