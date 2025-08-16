Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

U.21 Việt Nam về nước sau hành trình giông bão ở giải thế giới: Quyết thắng Dominica hôm nay!

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
16/08/2025 09:12 GMT+7

Sau thất bại 1-3 trước U.21 Chile vào tối 15.8, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẽ bước vào trận phân hạng cuối cùng tại giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới hôm nay (16.8).

Trận đấu phân hạng cuối cùng của U.21 Việt Nam

Sau thất bại đáng tiếc với tỷ số 1-3 trước U.21 Chile vào tối 15.8, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu phân hạng cuối cùng tại giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới vào hôm nay (16.8).

Đối thủ tiếp theo của U.21 Việt Nam là U.21 Dominica, một đối thủ được đánh giá là không quá khó để vượt qua với các cô gái đến từ Đông Nam Á. U.21 Dominica chỉ giành được 1 chiến thắng và để thua 4 trận ở vòng bảng. Sau đó, họ thắng thêm một trận ở vòng phân hạng trước U.21 Tunisia và ở trận đấu vào hôm qua, lại thất bại trước U.21 Canada – đội bóng mà U.21 Việt Nam đã đánh bại tại vòng bảng (sau đó được xử thắng).

U.21 Việt Nam về nước sau hành trình giông bão ở giải thế giới: Quyết thắng Dominica hôm nay!- Ảnh 1.

Các cô gái U.21 Việt Nam sẽ đấu trận cuối cùng tại giải năm nay

Trận đấu giữa U.21 Việt Nam và U.21 Dominica sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay, 16.8. Đây cũng là trận đấu tranh hạng của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh để xem họ sẽ đạt thứ hạng 19 (nếu chiến thắng) hay 20 (nếu thất bại).

Bên cạnh đó, vào cùng khung giờ, sẽ diễn ra trận bán kết giữa U.21 Brazil và U.21 Ý – hai đội bóng hàng đầu trong lịch sử giải. Brazil đang nắm giữ kỷ lục với 6 lần vô địch, dù lần gần nhất họ lên ngôi đã từ năm 2007. Ý đã 2 lần vô địch và 3 mùa giải vừa rồi đều lọt vào tới trận chung kết.

Tổng thư ký VFV lên tiếng về hồ sơ cầu thủ, U.21 bóng chuyền Việt Nam vẫn chơi hết mình

U.21 Việt Nam về nước sau hành trình giông bão ở giải thế giới: Quyết thắng Dominica hôm nay!- Ảnh 2.

Các nữ VĐV vẫn giữ vững tinh thần và thi đấu hết mình dù gặp cú sốc lớn

Tất cả các trận đấu tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 đều được phát sóng trực tiếp trên kênh Volleyball World của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB). Báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U.21 Việt Nam và U.21 Dominica vào 16 giờ chiều nay và gắn link trực tiếp của Volleyball World để quý khán giả, độc giả theo dõi.

Lịch thi đấu hôm nay, 16.8, cũng rất đáng chú ý với các trận đấu khác trong khuôn khổ giải:

Lịch thi đấu hôm nay (16.8) giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới:

  • 10 giờ: U.21 Hàn Quốc - U.21 Indonesia (phân hạng 13-16)
  • 10 giờ: U.21 Argentina - U.21 Trung Quốc (phân hạng 5-8)
  • 10 giờ: U.21 Algeria - U.21 Mexico (tranh hạng 23-24)
  • 13 giờ: U.21 Puerto Rico - U.21 Serbia (phân hạng 13-16)
  • 13 giờ: U.21 Ba Lan - U.21 Thổ Nhĩ Kỳ (phân hạng 5-8)
  • 13 giờ: U.21 Tunisia - U.21 Ai Cập (tranh hạng 21-22)
  • 16 giờ: U.21 CH Czech - U.21 Thái Lan (phân hạng 9-12)
  • 16 giờ: U.21 Brazil - U.21 Italy (bán kết)
  • 16 giờ: U.21 Việt Nam - U.21 Dominica (tranh hạng 19-20)
  • 19 giờ: U.21 Mỹ - U.21 Croatia (phân hạng 9-12)
  • 19 giờ: U.21 Bulgaria - U.21 Nhật Bản (bán kết)
  • 19 giờ: U.21 Canada - U.21 Chile (tranh hạng 17-18)

U.21 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước U.21 Indonesia trong trận đấu vòng phân hạng từ 9 đến 16 tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025, sau khi cả hai đội đều thất bại ở vòng 16 đội.

