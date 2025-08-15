Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Live Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam - Chile: Khẳng định bản lĩnh

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
15/08/2025 18:54 GMT+7

Lúc 20 giờ ngày 15.8, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam tiếp tục hành trình ở vòng tranh hạng từ 17 đến 24, giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới bằng cuộc chạm trán Chile.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU U.21 VIỆT NAM VS U.21 CHILE

Dù gặp nhiều khó khăn do tổn thất lực lượng, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam vẫn đang thi đấu đầy quyết tâm để thể hiện được tinh thần chiến đấu ngoan cường. Trước trận gặp U.21 Chile, chúng ta đã thắng đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Ai Cập (đội thứ 5 thế giới) một cách thuyết phục với tỷ số 3-1.

- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam có tinh thần thi đấu rất cao

ẢNH: FIBV

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã thắng một đối thủ xếp trên mình và được kỳ vọng làm được điều này thêm một lần nữa. Trên bảng xếp hạng trẻ của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIBV), đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Chile đứng thứ 17, hơn chúng ta 8 bậc. Đại diện Nam Mỹ cũng đã thắng đội hạng 9 thế giới là U.21 Mexico với tỷ số 3-0. Họ sở hữu một số nhân tố nổi bật trong đội hình như tay đập Aylwin, người ghi 98 điểm (thuọc tốp 5 giải đấu), đội trưởng Schwartzman có khả năng công thủ toàn diện.

Để có thể đánh bại đối thủ này, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam cần sự tỏa sáng của các ngôi sao trẻ như như Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Lại Thị Khánh Huyền… Với đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam, chiến thắng trước Chile không chỉ giúp chúng ta tiến gần hơn đến vị trí 17 chung cuộc mà còn là "món quà" tinh thần cho toàn đội cũng như người hâm mộ bóng chuyền trong nước sau những vấn đề đã xảy ra. 

Tin liên quan

Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội thành lập: Cung cấp tài năng mới cho đội tuyển quốc gia

Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội thành lập: Cung cấp tài năng mới cho đội tuyển quốc gia

Ngày 15.8.2025, Đại hội thành lập Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của môn thể thao này tại thủ đô.

Thách thức lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam: Đội tuyển gặp đối thủ khủng, U.21 vượt thác

Khám phá thêm chủ đề

U.21 Việt Nam Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam Giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới án phạt FIBV bóng chuyền Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận