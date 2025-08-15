* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU U.21 VIỆT NAM VS U.21 CHILE

Dù gặp nhiều khó khăn do tổn thất lực lượng, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam vẫn đang thi đấu đầy quyết tâm để thể hiện được tinh thần chiến đấu ngoan cường. Trước trận gặp U.21 Chile, chúng ta đã thắng đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Ai Cập (đội thứ 5 thế giới) một cách thuyết phục với tỷ số 3-1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam có tinh thần thi đấu rất cao ẢNH: FIBV

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã thắng một đối thủ xếp trên mình và được kỳ vọng làm được điều này thêm một lần nữa. Trên bảng xếp hạng trẻ của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIBV), đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Chile đứng thứ 17, hơn chúng ta 8 bậc. Đại diện Nam Mỹ cũng đã thắng đội hạng 9 thế giới là U.21 Mexico với tỷ số 3-0. Họ sở hữu một số nhân tố nổi bật trong đội hình như tay đập Aylwin, người ghi 98 điểm (thuọc tốp 5 giải đấu), đội trưởng Schwartzman có khả năng công thủ toàn diện.

Để có thể đánh bại đối thủ này, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam cần sự tỏa sáng của các ngôi sao trẻ như như Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Lại Thị Khánh Huyền… Với đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam, chiến thắng trước Chile không chỉ giúp chúng ta tiến gần hơn đến vị trí 17 chung cuộc mà còn là "món quà" tinh thần cho toàn đội cũng như người hâm mộ bóng chuyền trong nước sau những vấn đề đã xảy ra.