Lịch thi đấu bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam hôm nay: Giải mã đội bóng Nam Mỹ

U.21 Việt Nam chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đang có những trải nghiệm khó quên trên đất Indonesia trong lần đầu giành quyền tham dự giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới. Sau sự cố ngoài ý muốn tại vòng bảng, các tuyển thủ trẻ Việt Nam dồn quyết tâm cho vòng đấu tranh hạng từ 17 đến 24.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo ẢNH: FIVB

Nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh được đền đáp bằng chiến thắng 3-1 trước U.21 Ai Cập, qua đó U.21 Việt Nam tiến bước vào vòng tranh hạng từ 17 đến 20. Đối thủ của U.21 Việt Nam ở vòng này được xác định là đội bóng đến từ Nam Mỹ, U.21 Chile. Ở vòng bảng, đội bóng này gây ấn tượng khi có được 1 ván thắng trước đội bóng rất mạnh là U.21 Nhật Bản. Ngoài ra U.21 Chile còn đánh bại U.21 Bulgaria và U.21 Tunisia.

U.21 Chile sở hữu tay đập Aylwin thi đấu rất toàn diện. Cô ghi được tổng cộng 98 điểm, nằm trong tốp 5 tay ghi điểm hàng đầu của giải tính đến thời điểm này. Đáng chú ý, trong tốp 5 này Aylwin vượt trội so với các đối thủ ở khả năng phát bóng ghi điểm trực tiếp với 10 điểm. Đây là "vũ khí" lợi của đội U.21 Chile mà đội tuyển U.21 Việt Nam cần lưu ý, tập trung hóa giải. Ngoài ra U.21 Chile còn có thủ quân Schwartzman có khả năng tấn công lẫn phòng ngự hiệu quả. Cô là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam dồn quyết tâm đánh bại U.21 Chile ở vòng tranh hạng từ 17 đến 20 ẢNH: FIVB

Gặp đội thủ "cứng cựa" nhưng U.21 Việt Nam với dàn tay đập trẻ giàu khát khao như Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Lại Thị Khánh Huyền, hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn. Trận đấu giữa U.21 Việt Nam với U.21 Chile diễn ra lúc 20 giờ và được trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=Ai2aJFCuVs8)



