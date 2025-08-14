Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.21 Việt Nam đấu Chile ở giải bóng chuyền U.21 thế giới: Đối thủ mạnh cỡ nào?

Quỳnh Anh
14/08/2025 09:53 GMT+7

20 giờ ngày mai (15.8), đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam chạm trán với đội U.21 Chile ở vòng tranh hạng từ 17 đến 20 tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới.

Ở ngày tranh tài hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đánh bại U.21 Ai Cập với tỷ số 3-1 trong khi đội U.21 Chile cũng vượt qua U.21 Mexico với tỷ số 3-0. Kết quả này đưa đại diện của khu vực Đông Nam Á gặp đội bóng của khu vực Nam Mỹ ở vòng đấu tranh hạng từ 17 đến 20.

U.21 Việt Nam đấu Chile ở giải bóng chuyền U.21 thế giới: Đối thủ mạnh cỡ nào? - Ảnh 1.

U.21 Chile là đối thủ của U.21 Việt Nam ở vòng tranh hạng từ 17 đến 20 giải bóng chuyền U.21 thế giới

ẢNH: FIVB

U.21 Chile có điểm chung với U.21 Việt Nam là lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự giải U.21 thế giới. Cùng với U.21 Indonesia (được dự giải với tư cách chủ nhà), U.21 Chile, U.21 Việt Nam là 3 đội tân binh của giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới năm nay vốn thu hút 24 đội tranh tài.

Ở vòng bảng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới năm nay, U.21 Chile nằm ở bảng D cùng với U.21 Nhật Bản, U.21 Brazil, U.21 Bulgaria, U.21 Thái Lan, U.21 Tunisia. Ở trận ra quân, đội bóng này bất ngờ có được 1 ván thắng trước đội bóng mạnh nhất bảng đấu này là U.21 Nhật Bản. Ở lượt trận thứ hai, U.21 Chile để thua Brazil 0-3 nhưng trở lại ấn tượng bằng chiến thắng 3-2 trước U.21 Bulgaria. Việc để thua U.21 Thái Lan 0-3 ở lượt trận thứ tư khiến U.21 Chile vuột cơ hội vào vòng 16 đội. Chiến thắng 3-1 trước U.21 Tunisia ở lượt trận cuối không thể giúp họ lật ngược tình thế nên chấp nhận xếp hạng 5/6. Kết quả này giúp đội bóng Nam Mỹ vào vòng tranh hạng từ 17 đến 24.

U.21 Việt Nam đấu Chile ở giải bóng chuyền U.21 thế giới: Đối thủ mạnh cỡ nào? - Ảnh 2.

U.21 Chile cũng lần đầu tham dự giải U.21 thế giới như U.21 Việt Nam với tinh thần khát khao thể hiện, học hỏi để tiến bộ

ẢNH: FIVB

"Vũ khí" lợi hại của U.21 Chile

Theo thống kê chuyên môn từ ban tổ chức, U.21 Chile sở hữu tay đập Aylwin thi đấu rất toàn diện. Cô ghi được tổng cộng 98 điểm, nằm trong tốp 5 tay ghi điểm hàng đầu của giải tính đến thời điểm này. Đáng chú ý, trong tốp 5 này Aylwin vượt trội so với các đối thủ ở khả năng phát bóng ghi điểm trực tiếp với 10 điểm. Đây là "vũ khí" lợi của đội U.21 Chile mà đội tuyển U.21 Việt Nam cần lưu ý, tập trung hóa giải khi chạm trán vào ngày mai. Ngoài ra U.21 Chile còn có thủ quân Schwartzman có khả năng tấn công lẫn phòng ngự hiệu quả. Cô là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội.

Với U.21 Chile cũng như U.21 Việt Nam mục tiêu lớn nhất khi lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới là trải nghiệm, học hỏi, trui rèn bản lĩnh để hướng đến tương lai. Trận đấu tranh hạng từ 17 đến 20 của cả đội được đánh giá cân bằng, hấp dẫn.

Xem thêm bình luận