Cú sốc lớn với bóng chuyền Việt Nam, đội U.21 hồi hộp chờ FIVB ra phán quyết cuối cùng

VFV sẽ bảo vệ uy tín của bóng chuyền Việt Nam

Giữa khuya 12.8, FIVB đăng thông báo sau khi nhận được phản ánh về việc đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN đưa tuyển thủ không đủ điều kiện vào tranh tài ở giải U.21 thế giới tại Indonesia nên đã tiến hành điều tra. FIVB kết luận một tay đập VN không đủ điều kiện theo điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023. Do đó theo điều 13.5.2 của luật và điều 14.4 của Quy định kỷ luật, Tiểu ban kỷ luật FIVB quyết định hủy bỏ các trận đấu của đội U.21 VN có tuyển thủ đó tham gia, đồng thời truất quyền thi đấu với tuyển thủ này tại giải. Ngoài ra, Tiểu ban kỷ luật FIVB còn cho biết sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng kỷ luật FIVB để đánh giá, xem xét có thêm hình phạt khác.

Ngay sau khi nhận thông báo từ FIVB, lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) lên tiếng khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12.8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN gặp cú sốc lớn nhưng toàn đội đồng lòng vượt khó ẢNH: FIVB

Trong hôm qua, VFV đã gửi khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của VN để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín bóng chuyền VN.

FIVB không công bố chi tiết lý do VĐV VN vi phạm là vì gian lận tuổi hay doping hoặc giới tính, trong khi lãnh đạo VFV cho biết đã gửi các giấy tờ bổ sung theo yêu cầu của FIVB nhưng vẫn bị phạt. Những gì xảy ra với đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN là lời cảnh báo cho các liên đoàn, bộ môn, Cục TDTT VN cần nắm rõ các quy định, điều lệ và chuẩn bị thật kỹ càng hồ sơ cho từng VĐV khi thi đấu quốc tế. Cuối tháng 8 này, đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới tại Thái Lan. Phía chủ nhà Thái Lan có đánh tiếng về việc đề nghị FIVB thực hiện kiểm tra giới tính VĐV. Dù FIVB chưa có thông báo chính thức nào về việc kiểm tra giới tính VĐV tại giải vô địch thế giới nhưng các đội tuyển, trong đó có đội tuyển VN vẫn cần hết sức lưu ý.

U.21 Việt Nam vượt lên chính mình

Án phạt của FIVB khiến đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN bị xử thua 4/5 trận, từ vị trí hạng nhì bảng A rớt xuống cuối bảng. Thay vì được tham dự vòng 16 đội, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh rớt xuống vòng đấu tranh hạng từ 17 - 24, trong khi chủ nhà Indonesia hưởng lợi, giành vé vào vòng 16 đội.

Gặp cú sốc lớn nhưng toàn đội U.21 VN nỗ lực đồng lòng vượt khó. Ở trận đầu vòng đấu tranh hạng từ 17 - 24 hôm qua 13.8, đội U.21 VN xuất sắc vượt qua U.21 Ai Cập với tỷ số 3-1, giành quyền vào vòng tranh hạng từ 17 - 20. Đối thủ của U.21 VN ở trận tiếp theo là đội U.21 Chile.

Ở trận đấu với U.21 Ai Cập, U.21 VN không có lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn chơi khá ấn tượng. Thống kê chuyên môn của trận đấu cho thấy U.21 VN có sự đa dạng trong lối chơi. Đặc biệt hàng tấn công của đội U.21 VN không phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân mà phát huy sức mạnh tập thể, với Bùi Thị Ánh Thảo đóng góp 21 điểm, Lê Thùy Linh 20 điểm, Phạm Quỳnh Hương 16 điểm, Nguyễn Phương Quỳnh 11 điểm.